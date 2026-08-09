/Monsoon Hacks: ચાલુ વરસાદે પણ ધોયેલા કપડા ફટાફટ સુકાશે, કપડા સુકવવાની ટ્રિક જાણી લો

Monsoon Hacks: ચોમાસામાં જ્યારે વરસાદી વાતાવરણ હોય ત્યારે ધોયેલા કપડાં સૂકવવાની સમસ્યા થઈ જાય છે. વરસાદ આવતો હોય ત્યારે ઘરની અંદર રાખેલા કપડાં પણ સારી રીતે સુકાતા નથી અને તેમાંથી વિચિત્ર વાસ આવવા લાગે છે. ધોયેલા કપડાં બરાબર ના સુકાય તો તેમાં બેક્ટેરિયા વધી. આવા કપડા પહેરવાથી ચામડીની તકલીફો વધી શકે છે. ચોમાસા દરમિયાન કપડા ઝડપથી સુકાઈ જાય તે માટેની સરળ ટ્રીક્સ આજે તમને જણાવીએ.
આ ટ્રીક્સ અપનાવીને તમે વરસાદ ચાલુ હોય ત્યારે પણ કપડાં સારી રીતે કોરા કરી શકશો. તો હવે જ્યારે પણ વરસાદી વાતાવરણ હોય અને કપડાં ચૂકવવા હોય તો આ ટ્રીક અપનાવજો ઘરની અંદર પણ કપડા ઝડપથી કોરા થઈ જશે.
ડબલ ડ્રાયર
મોટાભાગના ઘરોમાં ઓટોમેટીક વોશિંગ મશીન હોય છે. જેમાં કપડા ડ્રાય થયા પછી જ બહાર આવે છે. વરસાદ ચાલુ હોય અથવા તો વરસાદી વાતાવરણ હોય ત્યારે કપડાને ઝડપથી સુકવવા માટે ડબલ વખત ટ્રાય કરો. કપડા ડ્રાય થઈ જાય પછી ફરી એકવાર વોશિંગ મશીનમાં ફક્ત સ્પીન મોડમાં કપડાં ચલાવો. આમ કરવાથી કપડા ઓલમોસ્ટ કોરા થઈ જશે.
કપડાને હેંગરમાં સુકવો
ચોમાસા દરમિયાન ઘરની અંદર કપડા સુકવવાના હોય તો કપડાને હેંગરમાં લટકાવીને અલગ અલગ સુકવવો. આમ કરવાથી કપડાં ઝડપથી કોરા થઈ જશે. સ્ટેન્ડ પર રાખેલા કપડા એકબીજાની નજીક હોય છે જેથી ઝડપથી સુકાતા નથી. પરંતુ જો તમે દરેક કપડાને હેંગરમાં લટકાવીને સ્ટેન્ડ પર લટકાવશો તો કપડા ઝડપથી સૂકાશે.
પાતળા કપડાં અલગ સુકવો
રોજના કપડામાં કેટલા કપડા એવા હોય છે જે એકદમ પતલા હોય અને કેટલાક જાડા હોય છે. કપડાં સૂકવતી વખતે આવા કપડાને અલગ અલગ સુકવો. દુપટ્ટા, રૂમાલ, કુર્તી સહિતના કપડા જો તમે જીન્સ કે ટીશર્ટ પાસે સુકવશો તો તે પણ ઝડપથી નહીં સૂકાય. પરંતુ જો તમે પાતળા કપડા અલગ સુકવશો તો કપડા ઝડપથી કોરા થશે.
પંખાનો ઉપયોગ કરો
ઘરની અંદર કપડાં સૂકવવાના હોય તો કપડાને હેંગરમાં લટકાવીને રૂમમાં રાખી દો અને ફેન અથવા એક્ઝોસ્ટ ફેન ઓન કરી દો. આમ કરવાથી હવા સતત ફરતી રહેશે અને કપડાં ઝડપથી સુકાશે.
ભેજવાળી જગ્યાએ કપડા ન સુકવો
ઘરની અંદર કપડાં સૂકવવાના હોય તો બાથરૂમમાં કે બાલ્કનીમાં કપડાં ન રાખો. વરસાદી ભેજના કારણે અહીં કપડાં ઝડપથી સુકાશે નહીં અને તેમાંથી વાસ પણ આવશે. કપડાને પોર્ચમાં અથવા તો કોઈ રૂમમાં સુકવો. બહાર વરસાદ ચાલુ હોય તો રૂમની બારી પણ બંધ રાખો જેથી ભેજ અંદર ન આવે.
કપડામાંથી વાસ ન આવે તે માટે શું કરવું ?
ચોમાસામાં કપડાં કઈ રીતે સુકવવા તે તો જાણી લીધું હવે એ વાત પણ જાણી લો કે ચોમાસા દરમિયાન કપડામાંથી જે વાસ આવતી હોય તે ન આવે તે માટે શું કરવું. કપડામાંથી ભેજની વાસ ન આવે તે માટે જ્યારે તમે કપડાને બીજી વખત સ્પીન કરવા મશીનમાં નાખો ત્યારે તેમાં વિનેગર ઉમેરી દો. આમ કરવાથી કપડામાંથી આવતી વાસ દૂર થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ઘરેલૂ નુસખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )