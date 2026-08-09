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Monsoon Hacks: ચાલુ વરસાદે પણ ધોયેલા કપડા ફટાફટ સુકાશે, કપડા સુકવવાની ટ્રિક જાણી લો

Monsoon Hacks: ચોમાસામાં જે દિવસે વરસાદ ચાલુ હોય તે દિવસે ધોયેલા કપડા કઈ રીતે સુકવવા તે સૌથી મોટો પ્રશ્ન હોય છે. ભીના કપડા ઘરની અંદર જ ઝડપથી સુકાઈ જાય અને તેમાંથી ભેજની વાસ પણ ન આવે તેની સરળ ટ્રિક અહીં જણાવેલી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 09, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:09 AM IST
Monsoon Hacks: ચાલુ વરસાદે પણ ધોયેલા કપડા ફટાફટ સુકાશે, કપડા સુકવવાની ટ્રિક જાણી લો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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