/How To Keep Floor Cool: આગ ઓગતી ગરમીમાં તમારા ઘરની જમીનને ઠંડી રાખવા પાણીમાં મિક્સ કરો 3 વસ્તુ, જમીન બરફની જેમ ઠંડી પડી જશે

How To Keep Floor Cool: ગરમીમાં ઘરની જમીન પણ જ્વાળામુખી જેવી લાગે છે. આવામાં તમે સસ્તી વસ્તુઓથી ઘરની જમીનને ઠંડી બનાવી શકો છો. તમારે માત્ર પોતાના પાણીમાં સસ્તી ચીજ ઉમેરશો, તો જમીન બરફની જેમ ઠંડું પડી જશે
How To Keep Floor Cool In Summer : ભીષણ ગરમીમાં તમારા ઘરની જમીન પર આગ ઓકવા લાગે છે. એક સમયે માટીના લીંપણના ઘર હતા, તો જમીન ઠંડી રહેતી હતી. પરંતું સિમેન્ટ-કપચીથી બનેલી જમીન ગરમી હોય છે. જો તમે ઈચ્છો છો કે, તમારી ઘરની ફર્શ ઠંડી રહે, તો કેટલાક દેશી નુસ્ખા તમારા કામમાં આવી શકે છે. વાત એમ છે કે, માત્ર પોતાના પાણીમાં મીઠું, ફટકડી અને કપૂર જેવી વસ્તુઓ એડ કરવાની ઘરની ફર્શ આપોઆપ ઠંડી બની જશે.
ગરમીઓમાં લોકો બહાર નીકળવાનું ટાળે છે. આકરો તડકો અને પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ જવાય છે. તેથી લોકોને બિનજરૂરી બહાર નીકળવું પસંદ નથી. ગરમી વધતા જ ઘરનો માહોલ પણ બદલાઈ જાય છે. હકીકતમાં, ઘરની જમીન અને દિવાલો પણ એટલી ગરમ થઈ જાય છે કે ઘરમાં આગની ભઠ્ઠી જેવું લાગવા લાગે છે. જમીન ગરમ રહેવાથી કૂલર અને એસી ચલાવવાથી પણ કામ નથી થતું, અને ઘર ગરમ રહે છે.
એસી અને કૂલરવાળા રૂમમાં જમીન નીચેથી ગરમ રહે છે તો જમીનમાંથી ગરમી પેદા થતી જાય છે. અને ઠંડકની અસર ઓછી લાગે છે. આવામાં જમીનને ઠંડું રાખવા માટે તેમાં ઠંડક બનાવી રાખવું જરૂરી છે. આ માટે અસરકારક ઉપાય પણ છે. જો તમારા ઘરની જમીન પણ આગ ઓકે છે, તો કેટલાક દેશી નુસ્ખાથી તમે તપતી જમીનને પણ ઠંડી રાખી શકો છો.
મહત્વની બાબત એ છે કે, આ માટે તમારે વધારે રૂપિયા ખર્ચવાની જરૂર પણ નથી. પરંતુ પોતાના પાણીમાં કેટલીક વસ્તુઓ એ કરવાથી ગરમી ગાયબ થઈ જસે, અને જમીન પહેલા જેવી ઠંડી થઈ જશે.
મીઠું અને ફટકડી
જો તમે પોતું મારતા સમયે પાણીમાં મીઠું અને ફટકડી મિક્સ કરશો તો તમારું કામ બની જશે. જો તમે પોતું કરતા સમયે પાણીમાં 2 ચમચી મીઠું અને થોડી પીસેલી ફટકડી મિક્સ કરશો તો તમને રાહત મળશે. મીઠું ભેજને શોષવા માટે મદદ કરે છે. જ્યારે કે ફટકડી પાણીના જલ્દી સૂકવાની પ્રોસેસને વધારે છે. તેનાથી ફર્શ લાંબા સમય સધી ઠંડુ રહે છે, અને રૂમનું તાપમાન પણ ઓછું થવામાં મદદ કરે છે.
ફુદીનો અને કપૂરથી તાજગી મળશે
આ લિસ્ટમાં બીજો નુસ્ખો ફુદીના અને કપૂરનો છે. જો તમે ઈચ્છો છો કે, ઠંડકની સાથે સાથે સુગંધ પણ ભળી રહે, તો પોતું કરતા સમેય પાણીમાં ફુદીનાની એસેન્સ કે કપૂરની 1-2 ગોળી પીસીને નાંખો. કપૂરની તાસીર ઠંડી હોય છે. આવામાં જમીન પર તરત અસર જોવા મળી શકે છે. રૂમમાં તાજગી ફેલાયેલી રહેશે.
સિરકા આપશે ડબલ ફાયદો
સફેદ સિરકા ન માત્ર જમીનને સાફ રાખે છે, પરંતું ચમકદાર પણ બનાવે છે. તે જમીન પર ગરમ ભેજ ટકવા નથી દેતું. પોતાના પાણીમાં સિરકા મિક્સ કરવીને લગાવવાથી તમને તાત્કાલિક ઠંડક અનુભવાશે. તમારા ઘરની ટાઈલ્સ કે માર્બલ પર આ દેશી નુસ્ખો કારગત નીવડી શકે છે.
સમયસર પોતું કરો
માત્ર વસ્તુઓ એડ કરવાથી કંઈ નહિ થાય. સમયસર પાણીમાં વસ્તુ એડ કરીને યોગ્ય સમયે પોતું લગાવતા રહેવાથી જમીનમાં ઠંડક યથાવત રહેશે. તેથી સાંજે કે રાતે ઠંડી પાણીથી પોતું લગાવો. તેનાથી જમીન રાતભર ઠંડી રહેશે. રૂમમાંથી ગરમી પણ ગાયબ થઈ જશે.