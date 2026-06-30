Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /યુવાનીમાં નબળા પડી રહ્યાં છે પગ, સોજા, દુખાવો અને ચાલવામાં મુશ્કેલી, આ હોઈ શકે છે કારણ

યુવાનીમાં નબળા પડી રહ્યાં છે પગ, સોજા, દુખાવો અને ચાલવામાં મુશ્કેલી, આ હોઈ શકે છે કારણ

આજકાલ નાની ઉંમરમાં ઘણા લોકો પગની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં છે. એક સમયે 50-60 વર્ષની ઉંમ સુધી પગ અને ઘૂંટણ મજબૂત રહેતા હતા, પરંતુ હવે નાની ઉંમરે દુખાવાથી લઈને અનેક સમસ્યા થવા લાગી છે. મેદાંતાના જાણીતા ડોક્ટર જાવી પરખે તેની પાછળ કેટલાક કારણ જણાવ્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 30, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:46 PM IST
યુવાનીમાં નબળા પડી રહ્યાં છે પગ, સોજા, દુખાવો અને ચાલવામાં મુશ્કેલી, આ હોઈ શકે છે કારણ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સોનું ગગડ્યું! 7 મહિનાના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો ભાવ, ચાંદી 1.70 લાખ સુધી થઈ સસ્તી
Gold rate today1 hr ago
2
breaking news1 hr ago
3
Shani Nakshatra Parivartan 20261 hr ago
4
Gujarat Monsoon 20262 hrs ago
5
Cancer Risk2 hrs ago