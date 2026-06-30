/યુવાનીમાં નબળા પડી રહ્યાં છે પગ, સોજા, દુખાવો અને ચાલવામાં મુશ્કેલી, આ હોઈ શકે છે કારણ

આજકાલ યુવાનોને પદમાં દુખાવો, પગમાં સોજા અને ચાલવામાં મુશ્કેલી થવા લાગી છે. પગ સાથ આપી રહ્યાં નથી. ઉભા રહેવા, બેઠા રહેવા, બેસીને ઉભા થવામાં સમસ્યા થવા લાગે છે. તેનું કારણ છે કે પગ નબળા પડી રહ્યાં છે. પગના સ્નાયુઓ નબળા પડી રહ્યાં છે, જેનાથી પગની તાકાત ઓછી થવા લાગી છે. તેની પાછળ ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર મેદાંતા ગુરૂગ્રામના વસ્કુલર સર્જન ડોક્ટર રાજીવ પરખે તેની પાછળ મુખ્ય કારણ જણાવ્યા છે, જેનાથી યુવા ઉંમરમાં પગ નબળા પડી રહ્યાં છે.
નાની ઉંમરમાં પગમાં દુખાવા અને સોજાના કારણ
1. સૌથી પ્રથમ અને મોટું કારણ છે તમાકુનું સેવન કરવું... જો તમે સિગારેટ, બીડી, પાન, તમાકુ, ગુટખા કે હુક્કો પીવો છો તો તેનાથી પગની નસ કડક થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં નસોમાં લોહીના થક્કા જામવા અને નસ હાર્ટ હોવાથી સંકોચવા લાગે છે. તેનાથી બ્લડ સપ્લાય ઘટે છે અને નસને પોષણ મળતું નથી. તેનાથી પગ નબળા પડવા લાગે છે.
2. વધુ વજન હોવાથી પગ પર પ્રેશર આવે છે. પગમાં સોજા આવવા લાગે છે. તેનું કારણ છે વધુ પડતું તળેલી વસ્તુનું સેવન, જંક ફુડ, કોલેસ્ટ્રોલ હાઈ રહેવું, માખણ, મેંદો, માયોનીઝ ખાવાથી વજન વધે છે અને તેનાથી પગમાં સોજા વધી જાય છે.
3. જો તમે વધુ આરામ કરો છો તો પગ આળસું થઈ જાય છ. વધુ મૂવમેન્ટ નથી અને દિવસભર બેઠા રહો છો તો તેનાથી પગના મસલ્સ નબળા પડવા લાગે છે. ઓછું ચાલવાને કારણે લોહીનું પમ્પિંગ ઘટવા લાગે છે. જેનાથી પગની સમસ્યા વધી જાય છે. તો વધુ આરામ કરવાથી પગ આળસું બની જાય છે.
4. ખોટા ચપ્પલ-શૂઝની અસર પણ પગ પર પડે છે. શરીરમાં વિટામિન બી12 અને વિટામિન ડીની અછત હાડકાંને ખોખલા કરી દબાવા લાગે છે અને પગ ફ્લેટ થઈ જાય છે. તેનાથી હાડકા પર અસર પડે છે. જ્યારે પગની બનાવટ બગડી જાય છે તો પગના પમ્પિંગ પર અસર પડે છે. તેનાથી લોહીની સપ્લાય ઘટી જાય છે.
5. જો તમે લાંબો સમય પગ લટકાવી બેસો છો તો તેનાથી પણ પગ પર અસર પડે છે. તેનાથી પગમાં લોહીની સપ્લાય ઉપરની તરફ થઈ શકતું નથી. તો લાંબા સમય સુધી બેઠા રહેવાને કારણે પગની તાકાત ઓછી થઈ જાય છે. ઘૂંટણ અને પગ પર વધુ અસર પડવા લાગે છે. તેથી વચ્ચે-વચ્ચે ચાલતા રહો.
પગને મજબૂત બનાવવા માટે આ આદતો બદલો
સૌથી પહેલા દરરોજ 30થી 40 મિનિટ ચાલવાનું રાખો. તેનાથી પગમાં બ્લડ સપ્લાય ઝડપી બને છે અને સોજા ઓછા થવા લાગે છે. હાલવા-ચાલવાથી પગમાં તાકાત આવે છે. વજન કંટ્રોલ કરવું જરૂરી છે. દરરોજ ઘરનું પૌષ્ટિક ભોજન કરો. યોગ્ય વસ્તુ અને યોગ્ય માત્રામાં ખાવું જરૂરી છે. તળેલી વસ્તુ ખાવાનું ઓછું કરો, લીલા શાકભાજી અને ફળનું સેવન કરો. ભોજનમાં પ્રોટીન અને કેલ્શિયમથી ભરપૂર વસ્તુ સામેલ કરો. ફ્રોઝન ફુડ ખાવાથી બચો. જો સૂવા સમયે પગમાં દુખાવો થાય તો તેની નીચે ઓશિકુ રાખો.