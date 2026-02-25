Prev
Weight Loss Dinner: વજન ઓછું કરવું હોય તો રાત્રે ખાવ આ પરોઠા, 2 ને બદલે 4 ખાશો તો પણ વજન ઘટતું જ રહેશે

Weight Loss Dinner Tips: આજે તમને વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરે તેવા ટેસ્ટી પરોઠા વિશે જણાવીએ. આ પરોઠા ગ્લુટન ફ્રી છે અને વેટ લોસ જર્ની માટે બેસ્ટ ફુડ છે. વજન ઓછું કરવું હોય તો રાત્રે એવો ખોરાક લેવો જોઈએ જેમાં કેલેરી, કાર્બ્સ, ફેટ ઓછા હોય. આવા ડિનર માટે આ પરોઠા સૌથી સારો વિકલ્પ છે.
 

Feb 25, 2026
  • કાચા કેળા અને રાજગરાના લોટના પરોઠા બનાવવાની રીત.
  • આ પરોઠા ગ્લુટન ફ્રી છે અને વેટ લોસ જર્ની માટે બેસ્ટ ફુડ છે.
  • આ પરોઠા વેટ લોસ ડાયટ માટે સ્વાદિષ્ટ ઓપ્શન છે.
     

Weight Loss Dinner Tips: જ્યારે દિનચર્યા અને આહાર બંનેમાં ફેરફાર થાય છે ત્યારે તેની સીધી અસર સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે. જો ફેરફાર પોઝિટિવ હોય તો સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે અને લાઈફસ્ટાઈલમાં થયેલો ફેરફાર અયોગ્ય કે અનહેલ્ધી હોય તો શરીર પર નેગેટિવ અસર પડે છે. નેગેટિવ અસરમાં વજનમાં વધારો મુખ્ય સમસ્યા છે. એકવાર વજન વધવા લાગે એટલે ડાયાબિટીસ, બીપી, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ જેવી સમસ્યા ફ્રી ગિફ્ટ તરીકે સાથે આવે છે. વજન વધી ગયા પછી આ વાત દરેકને સમજાઈ જાય છે. અને પછી શરુ થાય છે વજન ઓછું કરવાના ઉપાયો. વજન ઓછું કરવાના ઉપાયો તો ઘણા છે પરંતુ વજન ઓછું કરવામાં સૌથી વધુ અસર આહારથી થાય છે. 

વજન ઓછું કરે તેવો ખોરાક 

વજન ઝડપથી ઓછું કરવું હોય તો કસરત કરવાની સાથે ડાયટમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. શરીરનું વજન અતિશય વધારે હોત તો તુરંત કસરતો પણ કરી શકાતી નથી. આ સ્થિતિમાં પહેલા આહારમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. જ્યારે તમે સારો અને સાત્વિક આહાર લેવાનું શરુ કરો છો ત્યારે શરીરમાં પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગે છે. વજન ઓછું કરવા ઈચ્છતા લોકોએ રાત્રે ખાવાની વસ્તુઓ પર તો ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. કારણ કે ડિનર પર મોટાભાગના લોકો આરામ જ કરવાના હોય છે. તેથી રાત્રે એવી વસ્તુ ખાવી જોઈએ જે વજનમાં વધારો કરવાનું કામ ન કરે. 

વજન ઓછું કરવા રાત્રે કેવો આહાર લેવો

દરેક વ્યક્તિ આખો દિવસ દોડધામમાં પસાર કરે છે. ત્યારબાદ સાંજે કે રાત્રે ઘરે આવી જમ્યા પછી આરામ કરવાનું જ પસંદ કરે છે. તેથી રાતના સમયનું ભોજન એવું હોવું જોઈએ જે પચવામાં હળવું હોય, શરીરને જરૂરી પોષણ પણ આપે અને જેને ખાધા પછી ઊંઘમાં ખલેલ ન પહોંચે. જો રાત્રે તમે ભારે કે મસાલેદાર ખોરાક ખાશો તો પાચનશક્તિ પ્રભાવિત થશે અને ઊંઘ પણ બગડશે. તેનાથી પણ ખરાબ એ થશે કે વજનમાં વધારો થશે. રાત્રે ભારે ખોરાક ખાવાથી બેલી ફેટ વધી  શકે છે. આ બધું જાણ્યા પછી તમને પણ પ્રશ્ન થતો હશે કે તો પછી રાત્રે શું જમવું ? વજન ઓછું કરવું હોય તો તમે રાત્રે રાજગરાના લોટ અને કાચા કેળાના પરોઠા ખાઈ શકો છો. આ પરોઠા વેટ લોસ ડાયટ માટે સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી ઓપ્શન છે.

કાચા કેળા અને રાજગરાના લોટના પરોઠા બનાવવાની રીત

વેટલોસ પરોઠા બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી

2 કાચા કેળા
200 ગ્રામ રાજગરાનો લોટ
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
આદુ-મરચાંની પેસ્ટ 2 ચમચી
લીલા ધાણા
શેકેલું જીરું
તેલ
મરી પાવડર

પરોઠા બનાવવાની રીત

સૌથી પહેલા કેળાને બાફી ઠંડા કરી લો. સાથે જ પૂર્વ તૈયારીના ભાગરુપે આદુ-મરચાંને વાટી પેસ્ટ બનાવી લો. ત્યારબાદ એક મોટા વાસણમાં કેળા લઈ તેને સારી રીતે મેશ કરો. મેશ કરેલા કેળામાં મીઠું. આદુ-મરચાંની પેસ્ટ, શેકેલું જીરું, તેલ, મરી પાવડર અને ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરો. સામગ્રી મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં રાજગરાનો લોટ એડ કરો અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધો. રાજગરાના લોટમાં વધારે પાણી ન ઉમેરવું. 

લોટ તૈયાર થઈ જાય એટલે તેને 5 મિનિટ રેસ્ટ આપો અને પછી થોડું તેલ ઉમેરી કેળવી લો. તૈયાર કરેલા લોટમાંથી પરોઠા વણો અને ગરમ તવા પર તેલ અથવા ઘી લગાડી બંને તરફ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકો. ગરમા ગરમ હેલ્ધી પરોઠા તૈયાર થઈ જાય એટલે તેને લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરો. જો તમે રાત્રે દહીં ખાતા હોય તો દહીં સાથે પણ આ પરોઠા ખાઈ શકો છો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

