Weight Loss: રોજ ફક્ત 100 ગ્રામ ખાઓ આ ફળ, માખણની જેમ ઓગળવા લાગશે પેટની લબડી પડેલી ચરબી
શિયાળો બરાબર જામવા લાગ્યો છે ત્યારે વજન વધવાની સમસ્યા પણ એટલી જ પરેશાન કરતી હોય છે. આવામાં જો તમે ઠંડીની સીઝનમાં વજન ઘટાડવા માંગતા હોવ તો રોજ આ એક ફળ ખાઈને પણ તમારી ઈચ્છા પૂરી કરી શકો છો.
શિયાળાના ઋતુમાં એક સૌથી મોટી ચિંતા જો કોઈ હોય તો તે છે વધતું જતું વજન. ઠંડીની સીઝનમાં મોટાભાગે લોકો ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓછી કરે છે, ભૂખ વધતી હોય છે. સ્પષ્ટ છે કે જો ભૂખ વધે તો લોકો વધુ કેલેરીનું સેવન કરશે. આવામાં બધાને એક એવા સુપરફૂડની તલાશ હોય છે જે સ્વાદિષ્ટ હોય અને વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે તથા ઈમ્યુનિટી વધારે. ત્યારે અમે તમને આજે એવા જ એક સુપરફૂડ વિશે જણાવીશું.
શું ખરેખર જામફળ ખાવાથી વજન ઘટે?
ન્યૂટ્રિશિયનિસ્ટ શિખા સિંહના જણાવ્યાં મુજબ ઠંડીની સીઝનમાં જો રોજ ફક્ત 100 ગ્રામ પણ જામફળનું સેવન કરવામાં આવે તો તેનાથી પેટની ચરબી ઝડપથી પીગળે છે. જામફળ વજન ઘટાડે છે. 100 ગ્રામ જામફળમાં સરેરાશ 68 કેલેરી હોય છે. તે અન્ય મીઠા સ્નેક્સ કે ફળોની સરખામણીમાં ખુબ ઓછી છે. જ્યારે તમે 100 ગ્રામ ચિપ્સ કે બિસ્કિટ ખાઓ છો તો તમે 400-500 કેલેરી મેળવો છો. જ્યારે જામફળ તમને જરૂરી પોષક તત્વોની સાથે સાથે ફક્ત 68 કેલેરી આપે છે. આથી કહી શકાય કે જામફળ ખાવાથી પેટની ચરબી ઓગળી શકે છે અને વજન પણ ઘટી શકે છે.
જામફળમાંથી મળે છે હાઈ ફાઈબર
હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યાં મુજબ જામફળનો સૌથી મોટો વજન ઘટાડનારો કોઈ ગુણ હોય તો તે છે હાઈ ડાયેટરી ફાઈબર. 100 ગ્રામ જામફળમાં લગભગ 5.4 ગ્રામ ફાઈબહર હોય છે. હાઈ ફાઈભર યુક્ત ફૂડ ખાવાથી પેટ ભરેલું હોવાનો અહેસાસ થાય છે. જેના કારણે તમને વારંવાર અનહેલ્ધી સ્નેક્સ કે ઓવરઈટિંગથી બચી શકો છો. જ્યારે ઓવરઈટિંગ ન થાય તો પેટની આસપાસની ચરબીને શરીર એનર્જીમાં ફેરવીને વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
મેટાબોલિઝમ વધારે
શિયાળામાં ભારે ભોજન અને ઓછું પાણી પીવાના કારણે અવારનવાર કબજિયાતની સમસ્યા થતી હોય છે. જામફળનું ફાઈબર પાચન ક્રિયાને એક્ટિવ રાખે છે, કબજિયાત રોકે છે અને મેટાબોલિઝમને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે મેટાબોલિઝમ તેજ થાય તો શરીર આરામની સ્થિતિમાં પણ વધુ કેલેરી બર્ન કરે છે જેનાથી વજન ઘટાડવાની પ્રક્રિયા તેજ થાય છે.
વિટામીન સીનો સારો સોર્સ
જામફળ વિટામીન સીનો સૌથી સારો સોર્સ છે. 100 ગ્રામ જામફળમાં લગભગ 228 મિલિગ્રામ વિટામીન સી હોય છે. જે સંતરાથી ચાર ગણું વધુ છે. શિયાળામાં શરદી, ઉધરસ અને ફ્લૂનું જોખમ વધે છે. વિટામીન સી ઈમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત કરે છે અને શરીરને સંક્રમણો સામે લડવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે તમારું શરીર સ્વસ્થ હોય છે ત્યારે વજન ઘટાડવાની પ્રક્રિયા તેજ થાય છે.
શરીરને ડિટોક્સ કરે છે
જામફળમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડેન્ટ્સ અને પાણીનું પ્રમાણ શરીરને ડિટોક્સ કરવામાં મદદ કરે છે. ઠંડીમાં આપણે પાણી ઓછું પીતા હોઈએ છીએ જેના કારણે શરીરમાં ટોક્સિન્સ જમા થઈ શકે છે જે વજન ઘટવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરે છે. જામફળ શરીરમાંથી ઝેરી પદાર્થોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે જેનાથી પેટ ફૂલવાનું (Bloating) ઓછું થાય છે અને પેટની ચરબી ઘટી શકે છે.
ભૂખ કંટ્રોલ કરે છે
ડાયેટિશિયનનું કહેવું છે કે જામફળના એન્ટીઓક્સીડેન્ટ ગુણ અને મેગ્નેશિયમ જેવા પોષક તત્વો તણાવ ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. તણાવ હોર્મોન ( જેમ કે કોર્ટિસોલ) વજન સાથે જોડાયેલા હોય છે ખાસ કરીને પેટની આસપાસ. જામફળ ખાવાથી ઈમોશનલ ઈટિંગને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. ઈમોશનલ ઈટિંગને કારણે વજન અને પેટની ચરબી વધવી સામાન્ય વાત છે. આવામાં જામફળ ખાવાથી ભૂખને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
વજન ઘટાડવા માટે જામફળ ક્યારે ખાવું
હેલ્થ એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે વજન ઘટાડવા માટે રોજ ફક્ત 100 ગ્રામ જામફળ ખાવું પૂરતું નથી. પરંતુ જામફળનું યોગ્ય સમયે સેવન કરવું પણ જરૂરી છે. વજન ઘટાડવા માટે જામફળ હંમેશા બપોરના ભોજન પહેલા ખાવું જોઈએ. બપોરના ભોજનથી લગભગ 30-60 મિનિટ પહેલા 100 ગ્રામ જામફળ કાવાથી તમારી ભૂખ કંટ્રોલમાં રહે છે. નાશ્તામાં પ્રોટીન અને ફાઈબરને બૂસ્ટ કરવા માટે તમે તને ઓટ્સ કે દહહી સાથે સામેલ કરી શકો છો.
(લેખ સાભાર - ધી હેલ્થ સાઈટ ડોટ કોમ હિન્દી)
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી મીડિયા રિપોર્ટ અને એક્સપર્ટના ઓપિનિયન પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તમારા ડોક્ટર/એક્સપર્ટ્સની સલાહ જરૂર લેવી. Z 24 કલાક આ અંગે કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.)
