Weight Loss Tricks: 1 મહિનામાં ઘટી જશે 5 કિલો વજન! બસ આ 3 ટ્રિક અપનાવો
weight Loss: શું તમે પણ બેલી ફેટથી છુટકારો મેળવવા અને વજન ઘટાડવા ઈચ્છો છો. જો હાં તો અહીં તમને ત્રણ એવી ટિપ્સ જણાવી રહ્યાં છીએ, જે એક મહિનામાં વજન ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.
આજની વ્યસ્ત લાઇફસ્ટાઇલ અને ખરાબ ખાનપાનને કારણે વજન વધી જાય છે. ઘણા લોકો વધેલા વજન અને ચરબીથી પરેશાન રહે છે અને તેને ઘટાડવા ઈચ્છે છે. વધુ વજન ન માત્ર તમારી પર્સનાલિટીને ખરાબ કરે છે, પરંતુ તે તમને ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને હાર્ટની બીમારીના ખતરા તરફ ધકેલે છે. તેવામાં તમારા વજન પર કાબૂ રાખવો જરૂરી છે.
કઈ રીતે ઘટશે વજન
વજન ઘટાડવા માટે જરૂરી છે કે તમે જેટલી કેલેરી ભોજન દ્વારા લઈ રહ્યાં છો, તેનાથી વધુ ખર્ચ કરવી પડશે. જ્યારે શરીરને ભોજનથી પર્યાપ્ત કેલેરી નથી મળતી તો તે શરીરમાં જમા જૂની ચરબીનો ઈંધણના રૂપમાં ઉપયોગ શરૂ કરે ચે, જેનાથી વજન ઘટે છે. જો તમે 30 દિવસમાં વજન ઘટાડવા ઈચ્છો છો તો તમારે તમારા આહાર, શારીરિક ગતિવિધિ અને જીવનશૈલીમાં કેટલાક જરૂરી ફેરફાર કરવા પડશે.
1. ડાયટમાં કરો આ ફેરફાર
વજન ઘટાડવામાં તમારા ડાયટની ભૂમિકા 70 ટકા હોય છે. જો તમે ઝડપથી વજન ઘટાડવા ઈચ્છો છો તો દરરોજના ભોજનમાંથી ખાંડ, તેલ અને મેંદાની બનેલી વસ્તુને હટાવી દો. ખાંડ શરીરમાં ઇંસુલિનના સ્તરને વધારે છે, જેનાથી શરીરમાં ચરબી જમા થવા લાગે છે.
2. પ્રોટીન અને હેલ્ધી ફેટ્સને સામેલ કરો
તમારા ભોજનમાં હેલ્ધી ફેટ્સ જેમ કે દેશી ઘી, નટ્સ, ફિશ જેવી વસ્તુઓ સામેલ કરો, જેથી જરૂરી ફેટની કમી ન રહે. આ સિવાય તમારા ડાયટમાં પ્રોટીન ઇનટેક વધારો જે માટે તમે ઈંડા, ચિકન, દાળ, પનીર, સોયાબીન અને અંકુરિત અનાજ સામેલ કરી શકો છો. પ્રોટીન ખાવાથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહેશે અને વારંવાર ભૂખ લાગતી નથી.
આ સિવાય દરરોજના ભોજનમાંથી રોટલી અને ભાત હટાવી દો. તેની જગ્યાએ રાગી, બાજરો અને જુવાર જેવા અનાતની રોટલી સીમિત માત્રામાં ખાવો. ભોજનમાં રોટલી અને ભાતની જગ્યાએ શાકભાજી, સૂપ, સલાડ અને ફળનું સેવન કરો.
3. દરરોજ એક્સરસાઇઝ કરો
ડાયટથી વજન ઘટી શકે છે પરંતુ ફિટનેસ અને શરીરને મજબૂત બનાવવા માટે એક્સરસાઇઝ જરૂરી છે. એક્સરસાઇઝ ઝડપથી ચરબી બર્ન કરે છે અને તમને એક્ટિવ રાખે છે. તેથી દરરોજ ઓછામાં ઓછી 45 મિનિટ ઝડપથી ચાલો. આ સિવાય જોગિંગ, રનિંગ અને સાયકલિંગ જેવી એક્સરસાઇઝ વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
