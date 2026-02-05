Unhealthy Dinner: રાત્રે આ 5 વસ્તુ જાપટે તેનું વજન ક્યારેય ન થાય ઓછું, તમે તો નથી કરતાંને આ ભુલ ?
Weight Loss mistakes: વજન ઉતારવા માટે લોકો દિવસ તનતોડ મહેનત કરી લેતા હોય છે અને રાત્રે જમવા બેસે ત્યારે એવી વસ્તુઓ ખાઈ લે છે જેનાથી આખો દિવસ કરેલી મહેનત પર પાણી ફરી વળે છે. આજે તમને 5 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને રાત્રે ખાવાથી પેટની ફાંદ ઝડપથી વધે છે.
Weight Loss mistakes: લોકોની ખાવા પીવાની આદતો અને બેઠાડું જીવન શૈલીના કારણે તેમનું વજન ઝડપથી વધી જાય છે. જોકે વજન વધવાના અન્ય કારણો પણ છે પરંતુ મોટાભાગે લાઈફ સ્ટાઈલ અને આહારના કારણે વજન વધતું હોય છે. જો કોઈ બીમારી કે જીનેટીક કારણોને લીધે વજન વધે તો સમજી શકાય પરંતુ જ્યારે લોકો જાણતા હોય છે કે તેમની લાઇફસ્ટાઇલ અને આહાર ખરાબ છે અને તેના કારણે તેમનું વજન વધી રહ્યું છે તો પછી સમજદારી એ વાતમાં છે કે પોતાની ભૂલને સુધારી વજનને કંટ્રોલ કરવાની શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ.
જે લોકોનું વજન વધી ગયું હોય તેમાંથી કેટલાક લોકો એવા હોય છે જેમને વજન ઘટાડવું પણ હોય છે. વજન ઘટાડવા માટે લોકો જીમ, યોગા, ઝુમ્બા પલાટીસ જેવા પ્રોગ્રામ જોઈન પણ કરી લેતા હોય છે. ઘણા લોકોને આ બધું કરવાથી ફાયદો થવા લાગે છે તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે મહિનાઓ સુધી જીમમાં જાય તો પણ વજનમાં 5 કિલોનો ફરક પણ ન પડે. આવું એટલા માટે કે તેઓ જીમમાં કરેલી મહેનત પર ખરાબ આહાર ખાઈને પાણી ફેરવી દેતા હોય છે.
વજન ઘટાડવા અને વધારવામાં રાતનું ભોજન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ઘણા લોકો રાત્રે ચટાકેદાર ભોજન કરવાના શોખીન હોય છે. દિવસે તો ઓફિસની દોડધામમાં સારી રીતે લંચ કરી શકાતું નથી પરંતુ તેઓ રાત્રે ભરપેટ જમે છે અને એવી વસ્તુઓ જમે છે જે શરીરનું વજન ઘટાડવામાં મદદ કરવાને બદલે વધારો કરવામાં મદદ કરે છે.. જો રાત્રે તમે આ પાંચ વસ્તુમાંથી કોઈ એક વસ્તુ પણ રોજ ખાશો તો વજન ક્યારે ઘટશે નહીં.
ભાત અને રિફાઇન્ડ કાર્બ
ભારતીય ઘરમાં દાળ-ભાત, ખીચડી લગભગ રોજ બને છે. પરંતુ જો તમે વજન ઘટાડવા માંગો છો તો રાત્રે ભાત કે ખીચડી ખાવી નહીં. રિફાઇન્ડ કાર્બ શરીરમાં જાય તો બ્લડ સુગર ઝડપથી વધે છે અને તેના કારણે શરીરને ફેટ સ્ટોર કરવાના સિગ્નલ મળે છે. અને શરીર જે આહાર પેટમાં જાય છે તેમાંથી ફેટ બનાવે છે. તેથી રાત્રે ચોખા ખાવાનું બંધ કરો.
તળેલી વસ્તુઓ
મોટાભાગના ઘરોમાં રાત્રે જ ભજીયા, પકોડા, કચોરી, સમોસા જેવી ચટાકેદાર વાનગીઓ બનતી હોય છે. આવી તળેલી વસ્તુઓ નું પાચન શરીર માટે મુશ્કેલ થઈ જાય છે. તેમાં પણ રાતના સમયે તળેલી વસ્તુઓ ખાવાથી પાચન પર વધારે ભાર આવે છે. તેના માધ્યમથી શરીરમાં ફેટ અને કેલરી વધારે પ્રમાણમાં જાય છે. રાત્રે આ પ્રકારનું ભોજન કરતા લોકોનું વજન ઝડપથી વધે છે. સાથે જ એસીડીટી જેવી તકલીફ પણ પણ થઈ શકે છે.
ડેઝર્ટ અને મીઠાઈ
રાત્રે જમ્યા પછી ઘણા લોકોને કંઈક ગળ્યું ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય છે. જો ગરમીની ઋતુ હોય તો લોકો રાત્રે આઈસ્ક્રીમ ખાતા હોય છે. જો શિયાળો હોય તો રાત્રે જમ્યા પછી ગરમા ગરમ ડેઝર્ટ, બ્રાઉની જેવી વસ્તુ ખાવામાં આવે છે. પરંતુ રાત્રે જમ્યા પછી ડેઝર્ટમાં ખાંડ યુક્ત વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરમાં વધારે કેલરી જાય છે અને તે ચરબી તરીકે શરીરમાં જામે છે.
કેફિન
રાત્રે જમ્યા પછી કોલ્ડ્રિંક, સોડા કે કોફી પીવાની આદત પણ વજન વધારવામાં મદદ કરે છે. સોફ્ટ ડ્રીંક અને કોફી જેવી વસ્તુમાં કેલરી અને સુગર વધારે હોય છે. આવી વસ્તુઓમાં કેફિનની માત્રા પણ વધારે હોય છે જે તમારી સ્લીપ સાયકલ ખરાબ કરે છે.. જેના કારણે વજન વધે છે અને ઊંઘ બગડે.
મેંદો અને ફાસ્ટ ફૂડ
ઘરમાં કોઈને પીઝા, પાસ્તા, નુડલ્સ જેવી વસ્તુઓ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો પણ તે રાત્રે જ બને છે.. ઘણા લોકોના ઘરમાં મેંદાથી બનેલી રોટલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રાતના સમયે મેંદો અને ફાસ્ટ ફૂડ ખાવું સૌથી મોટી ભૂલ સાબિત થઈ શકે છે. કારણકે તેનાથી વજન ઘટવાને બદલે વધવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
