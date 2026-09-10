/અમેરિકામાં લોકો વાવાઝોડા સમયે ફ્રીજમાં કેમ મૂકે છે સ્પંજ? કારણ જાણીને મગજ ચક્કર ખાઈ જશે

તમને કદાચ આ સાંભળવામાં ખુબ અજુગતું લાગશે પરંતુ અમેરિકામાં કેટલાક લોકો જ્યારે તોફાન આવે ત્યારે તે સમયે ફ્રીજમાં સ્પંજ રાખે છે. તમને એવું લાગસે કે આખરે તોફાન, ફ્રીજ અને વાસણ ઘસવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સ્પંજ વચ્ચે શું કનેક્શન હોઈ શકે? પરંતુ અમેરિકામાં અનેક એક્સપર્ટ તેના વચ્ચે કનેક્શન હોવાનું માને છે અને તેમની સલાહ બાદ લોકો તેનું પાલન પણ કરે છે. આવામાં એ સમજો કે આખરે તેના વચ્ચે શું કનેક્શન છે અને આવું કરવાથી શું થાય છે.
રીડર ડાયજેસ્ટના એક રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકાની ક્લિનિંગ સર્વિસમાં ક્લીનિંગ એક્સપર્ટ વેનેસા રુઈઝે જણાવ્યું કે તોફાન સમયે ફ્રીજમાં સ્પંજ રાખવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે.
તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે ખાવાનું ખરાબ થવા લાગે છે ત્યારે તેમાં બેક્ટેરિયા, યીસ્ટ અને ફંગસ થાય છે. તમને જે વાસ આવે છે તે ખરેખર તો આ સુક્ષ્મજીવો દ્વારા ભોજનના વિઘટન વખતે નીકળતા કેમિકલની હોય છે. તેનાથી એટલી તેજ વાસ આવે છે કે તમે તે સહન પણ ન કરી શકો.
સ્પંજના ફાયદા
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)