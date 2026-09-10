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અમેરિકામાં લોકો વાવાઝોડા સમયે ફ્રીજમાં કેમ મૂકે છે સ્પંજ? કારણ જાણીને મગજ ચક્કર ખાઈ જશે

અમેરિકામાં વાવાઝોડા વખતે કે વીજળી કટ સમયે ફ્રીજમાં સ્પંજ મૂકવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શું તમે જાણો છો કે શાં માટે? સ્પંજ અને વાવાઝોડા તથા ફ્રીજને શું કનેક્શન હોઈ શકે...તો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 10, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:40 PM IST
અમેરિકામાં લોકો વાવાઝોડા સમયે ફ્રીજમાં કેમ મૂકે છે સ્પંજ? કારણ જાણીને મગજ ચક્કર ખાઈ જશે
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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