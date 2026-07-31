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ફેફસાના કેન્સરના શરૂઆતના લક્ષણો શું છે? સ્ટેજ-1માં દેખાતા મહત્વના સંકેતો જાણો


Lung Cancer Symptoms: ફેફસાંનું કેન્સર વિશ્વભરમાં કેન્સરથી થતા મૃત્યુના મુખ્ય કારણોમાંનું એક છે. આ કેન્સરના શરૂઆતના લક્ષણોને ઓળખવામાં નિષ્ફળતા ગાંઠને ઝડપથી વધારી શકે છે. તેથી, તેના શરૂઆતના તબક્કામાં તેને નિયંત્રિત કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 31, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:49 PM IST
ફેફસાના કેન્સરના શરૂઆતના લક્ષણો શું છે? સ્ટેજ-1માં દેખાતા મહત્વના સંકેતો જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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