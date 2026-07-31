/ફેફસાના કેન્સરના શરૂઆતના લક્ષણો શું છે? સ્ટેજ-1માં દેખાતા મહત્વના સંકેતો જાણો

Lung Cancer Symptoms: વિશ્વ ફેફસાંનું કેન્સર દિવસ દર વર્ષે 1 ઓગસ્ટે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસનો હેતુ ફેફસાંના કેન્સર વિશે જાગૃતિ લાવવાનો છે. જો ફેફસાંનું કેન્સર વહેલું શોધી ન શકાય, તો ગાંઠ વધતી રહે છે અને જીવલેણ બની શકે છે. તેથી, શક્ય તેટલી વહેલી તકે ફેફસાંના કેન્સરના લક્ષણોને ઓળખવા અને સારવાર શરૂ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. અહીં, કેન્સરના પ્રથમ તબક્કા અને પહેલા સ્ટેજ અને તે પહેલા દેખાઈ શકે તેવા લક્ષણો વિશે જાણીએ.
ફેફસાંના કેન્સરના પહેલા સ્ટેજના લક્ષણો
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ:
સહેજ પણ હલનચલન અથવા કાર્ય કરવાની સાથે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે. આ શ્વસન માર્ગમાં પ્રવાહીના સંચયને કારણે થાય છે.
છાતી અને હાડકામાં દુખાવો:
આ કેન્સર છાતી, પીઠ અને ખભામાં દુખાવો પેદા કરી શકે છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે ફેફસાંનું કેન્સર હાડકાંમાં ફેલાય છે.
ખાંસી:
સતત ખાંસી અને અઠવાડિયા સુધી સારું ન થવું એ ફેફસાંની નિષ્ફળતાની નિશાની હોઈ શકે છે. ફેફસાના કેન્સરમાં ફેફસાં યોગ્ય રીતે કામ કરી શકતા નથી ત્યારે આવું થાય છે.
અવાજમાં ફેરફાર:
ફેફસાના કેન્સરથી અવાજમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. તે વધુ ઊંડો અથવા કર્કશ અવાજ હોઈ શકે છે. આ શરદી સાથે પણ થઈ શકે છે, પરંતુ જો સમસ્યા ઘણા અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહે છે, તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.
ભૂખ ન લાગવી, વજન ઘટાડવું અને થાક:
ભૂખ ન લાગવી, કોઈ કારણ વગર ઝડપી વજન ઘટાડવું અને સતત થાક એ કેન્સરના લક્ષણો હોઈ શકે છે. તેમને અવગણશો નહીં.
ફેફસાના કેન્સરનું જોખમ કોને વધારે છે?
ફેફસાના કેન્સરમાં કેટલા તબક્કા હોય છે?
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.