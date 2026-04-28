Heatwave Alert: લૂ લાગવા પર શરીરમાં કેવા લક્ષણો દેખાય છે ? તેનાથી કેવી રીતે બચવું અને હીટ સ્ટોક લાગે તો શું કરવું, જાણો
Heatwave Alert: તીવ્ર ગરમી માત્ર આરામથી ફરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે એટલું જ નહીં પણ જીવલેણ પણ બની શકે છે. ગરમીથી કેવી રીતે બચવું તે ચાલો આ લેખ દ્વારા જાણીએ.
Heatwave Alert: ભારતભરમાં સૂર્ય તબાહી મચાવી રહ્યો છે, જેના કારણે લોકોને જીવવુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. ઘણા વિસ્તારોમાં, તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસને વટાવી ગયું છે, અને ગરમીના મોજા ફક્ત બપોરના સમયે જ નહીં પરંતુ સાંજના સમયે પણ આવી રહ્યા છે. તેથી, ગરમીથી સુરક્ષિત રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ગરમીથી કેવી રીતે બચવું, તેનું નિદાન કેવી રીતે કરવું અને જો થાય તો કેવી રીતે સ્વસ્થ થવું તેના વિશે જાણો.
હીટના સ્ટ્રોકના લક્ષણો શું છે?
- વધુ પડતો પરસેવો આવે છે.
- શરીરનું તાપમાન વધે છે અને તાવ આવે છે.
- ત્વચા સ્પર્શથી બળી જાય છે અને સુકી થઈ જાય છે.
- હૃદયના ધબકારા વધે છે.
- શ્વાસ છીછરા થઈ જાય છે.
- માથાનો દુખાવો ચાલુ રહે છે.
- શરીરની શક્તિ ઓછી થાય છે.
- ઉબકા અને ઉલટી થાય છે.
- ચહેરો લાલ થઈ જાય છે.
- મૂંઝવણ થાય છે, અને મગજ ખરાબ લાગે છે.
ગરમીના સ્ટ્રોકને કેવી રીતે અટકાવવું
હીટવેવ ચેતવણીવાળા વિસ્તારોમાં મુસાફરી કરવાનું ટાળો.
લાંબા સમય સુધી તડકામાં ઊભા રહેવાનું ટાળો.
હાઇડ્રેટેડ રહેવા માટે, પાણી ઉપરાંત નારિયેળ પાણી, લીંબુ શરબત અને ફળોનો રસ પીવો.
હળવા કપડાં પહેરો જે હવાને પસાર થવા દે.
તપતા તડકામાં બહાર જવાને બદલે, સવારે અથવા સાંજે વહેલા બહાર જાઓ જ્યારે હવામાન થોડું ઠંડુ હોય.
ઘરે પહોંચ્યા પછી તરત જ એસી સામે ન બેસો; આ ગરમી અને ઠંડીનું કારણ બની શકે છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
ઘરને ઠંડુ રાખો અને સાંજે બારીઓ અને દરવાજા ખુલ્લા રાખો જેથી ઠંડી હવા ઘરમાં પ્રવેશી શકે.
હીટસ્ટ્રોકની સારવાર માટે ઘરેલું ઉપાયો
પૂરતું પાણી પીઓ - જો તમને હીટસ્ટ્રોક હોય, તો ડિહાઇડ્રેશન ટાળો. તમારી જાતને હાઇડ્રેટેડ રાખો. ડિહાઇડ્રેશન પણ હીટસ્ટ્રોકનું કારણ બની શકે છે, તેથી હાઇડ્રેટેડ રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.
આમ પન્ના - કાચી કેરી પીવાથી હીટસ્ટ્રોકથી બચી શકાય છે. આમ પન્ના તાત્કાલિક ઉર્જા પૂરી પાડે છે. તેમાં કાળું મીઠું અને કાળા મરી હોય છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે. આમ પન્ના શરીરના ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલને સંતુલિત કરે છે. તે દિવસમાં 1-2 વખત પી શકાય છે.
છાશ પીવો: ગરમીના સ્ટ્રોકથી બચવા માટે છાશ પરંપરાગત રીતોમાંની એક છે. તે ખનિજો અને વિટામિન્સથી ભરપૂર છે. તે શરીરના તાપમાનને નિયંત્રિત કરે છે અને ગરમીના સ્ટ્રોકમાં રાહત આપે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, છાશનું સેવન કરી શકાય છે.
સફરજનનો સરકો: એક ગ્લાસ પાણીમાં એક ચમચી સફરજનનો સરકો ભેળવીને પીવાથી ગરમીના સ્ટ્રોકમાં રાહત મળે છે.
ડુંગળીનો રસ: જો તમને હીટ સ્ટ્રોક થયો હોય, તો કાનની પાછળ, પગના તળિયા પર અને છાતી પર ડુંગળીનો રસ લગાવવાનો પ્રયાસ કરો. એવું કહેવાય છે કે તે ગરમીના સ્ટ્રોકના લક્ષણો ઘટાડે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
