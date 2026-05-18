/જ્યારે કબૂતર તમારા ઘરમાં કે બાલ્કનીમાં ઈંડા મૂકે છે ત્યારે તેનો શું અર્થ થાય છે? પ્રેમાનંદ મહારાજ પાસેથી જાણો

Premanand Maharaj On Pigeon: પ્રેમાનંદ મહારાજના મતે, ઘણા લોકો કહે છે કે ઘરમાં કબૂતર ઈંડા આપે છે તે શુભ માનવામાં આવે છે અને શાંતિ અને સુખ લાવે છે. કેટલાક કહે છે કે તે અશુભ છે. આ દરમિયાન, કેટલાક લોકો તેની ચિંતા કરે છે, આશ્ચર્ય કરે છે કે શું કોઈએ તેમના પર આ બોજ નાખ્યો છે.
Premanand Maharaj On Pigeon: તમે કોઈ સમયે જોયું હશે કે કબૂતરો અચાનક ઘરના શાંત ખૂણામાં રહે છે, પછી ધીમે ધીમે માળો બનાવે છે, અને પછી ઇંડા મૂકે છે. ઘણા લોકો આને અવગણે છે, તેને એક સામાન્ય ઘટના માનીને, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જ્યારે કબૂતર ઘરમાં ઈંડા મૂકે છે ત્યારે શું થાય છે? ઘરના વાતાવરણ પર તેની શું અસર પડે છે? ઘર પર તેની શું અસર પડે છે? શું આ શુભ છે કે ખરાબ શુકન? ચાલો તમને જણાવીએ કે પ્રેમાનંદ મહારાજ ઘરમાં કબૂતરના ઈંડા મૂકવા વિશે શું કહે છે.
પ્રેમાનંદ મહારાજના મતે, ઘણા લોકો કહે છે કે ઘરમાં ઈંડા આપનાર કબૂતર શુભ માનવામાં આવે છે અને શાંતિ અને સુખ લાવે છે. કેટલાક કહે છે કે તે અશુભ છે. આ દરમિયાન, કેટલાક લોકો તેની ચિંતા કરે છે, આશ્ચર્ય પામે છે કે શું કોઈએ તેમના પર આ બોજ નાખ્યો છે. ઘણા વડીલો કહે છે કે જે ઘરમાં કબૂતર ઈંડા મૂકે છે તે ઘરમાં શાંતિ અને સ્થિરતા રહે છે. અન્ય લોકો કહે છે કે તે અસંતુલનનું પ્રતીક છે.
હકીકતમાં, કબૂતરના ઈંડા શુભ અને અશુભ બંને માનવામાં આવે છે. વાસ્તુ અનુસાર, તે સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને દક્ષિણ દિશામાં. જો કે, સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતાની દ્રષ્ટિએ, તે ગંદકી અને રોગનું કારણ બની શકે છે, તેથી ઘણા લોકો તેને તાત્કાલિક દૂર કરવાનું પસંદ કરે છે.
શુભ માન્યતાઓ
કબૂતરને દેવી લક્ષ્મીનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે, તેથી ઘરમાં ઈંડા મૂકવા એ નાણાકીય લાભ, કાર્યમાં સફળતા અને નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવાનું સંકેત હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને બાલ્કની અથવા દક્ષિણ દિશામાં. તે સકારાત્મક ઉર્જા વધારવા અને ઘરને શુદ્ધ કરવાનું પણ સંકેત માનવામાં આવે છે. કેટલાક માટે, તે જીવનમાં સમૃદ્ધિ અને સુખનું પ્રતીક છે અને નકારાત્મકતાને દૂર કરે છે.
અશુભ માન્યતાઓ
કેટલીક માન્યતાઓ અનુસાર, તે નાણાકીય મુશ્કેલીઓ, દેવું અથવા કૌટુંબિક ઝઘડા જેવી આવનારી સમસ્યાઓનું સંકેત હોઈ શકે છે અને ઘરમાં સમૃદ્ધિ ઘટાડી શકે છે. તે ઘરમાં ગંદકી અને નકારાત્મક ઉર્જા આકર્ષે છે, જે પ્રગતિમાં અવરોધ લાવી શકે છે.
