ઘઉં છોડો શિયાળામાં આ લોટની રોટલી ખાવો, શરીરને મળશે અનેક ફાયદા, સ્વાસ્થ્ય રહેશે સારૂ

Benefits of eating makke ki roti : શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર હોય છે. તેવામાં આ સિઝનમાં લોકો તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ ખાતા હોય છે, જેમાં મકાઈની રોટલી પણ સામેલ છે. આજે અમે તમને મકાઈની રોટલી ખાવાના ફાયદા જણાવીશું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:39 PM IST

શિયાળામાં લોકો ઘઉંની જગ્યાએ અન્ય લોટનો ઉપયોગ વધુ કરે છે. ઘરે વિવિધ પ્રકારની રોટલી બનાવવામાં આવે છે. શિયાળામાં તમે મકાઈની રોટલીનું સેવન કરી શકો છો. મકાઈની રોટલી પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારી માનવામાં આવે છે. તેમાં વિટામિન એ, બી, ઈ અને ઘણા પ્રકારના મિનરલ્સ જેમ કે આયરન, કોપર, જિંક, મેગ્નીઝ, સેલેનિયમ, પોટેશિયમ વગેરેથી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તેવામાં મકાઈની રોટલીનું સેવન કરવાથી ઘણા લાભ મળે છે. તેવામાં આવો તમને જણાવીએ શિયાળામાં મકાઈની રોટલી ખાવાથી કયા ફાયદા થાય છે.

મકાઈની રોટલી ખાવાના ફાયદા - Benefits of Eating Makke ki Roti
કબજીયાતથી રાહત
મકાઈની રોટલીનું સેવન સ્વાસ્થ્યને ઘણા પ્રકારના ફાયદા પહોંચાડે છે. તેને પચાવવી સરળ હોય છે. તેવામાં તેના સેવનથી કબજીયાતની સમસ્યામાં રાહત મળે છે. મકાઈની રોટલીમાં ભરપૂર માત્રામાં ફાઇબર હોય છે, જે પાચન ક્રિયા સારૂ બનાવે છે અને એસિડિટી, અપચાની સમસ્યા દૂર કરે છે.

હાર્ટ હેલ્થ માટે
મકાઈની રોટલીમાં ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ હોય છે, જે હૃદયના સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે. મકાઈની રોટલીનું સેવન બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી હાર્ટ એટેકનું જોખમ ઓછું થાય છે. નિયમિત સેવનથી ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું થાય છે.

વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે
મકાઈની રોટલી ખાવાથી ઉર્જાનું સ્તર જાળવવામાં મદદ મળે છે અને તમને લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રહે છે, જે વજન ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. મકાઈની રોટલી ખાવાથી વધુ પડતું ખાવાનું ટાળવામાં મદદ મળી શકે છે.

શરીરને મળશે ઉર્જા
મકાઈની રોટલી કોમ્પ્લેક્સ કાર્બ્સથી બની હોય છે, જે ધીમે-ધીમે પચે છે અને લાંબા સમય સુધી ઉર્જા આપે છે. શિયાળામાં તેનું સેવન કરવાથી થાક અને નબળાઈ દૂર થાય છે.

NOTE: આ લેખ માત્ર સામાન્ય જાણકારી માટે છે. તેને સૂચન તરીકે લો. કોઈપણ પ્રકારની જાણકારી પર અમલ કરતા પહેલા ડોક્ટર કે કોઈ નિષ્ણાંતની સલાહ જરૂર લો.
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

