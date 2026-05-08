/Bad Protein: આ 4 વસ્તુઓમાં ભરપુર માત્રામાં પ્રોટીન હોય તો પણ ગણાય છે ખરાબ, ફેટ લોસ કરવું હોય તો આ વસ્તુઓ ન ખાવી

Bad Protein: ફેટ લોસ અને વેટ લોસ માટે મહેનત કરતાં લોકો જો આ 4 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ પ્રોટીન ઈનટેક તરીકે ખાય છે તો તેની મહેનત પર પાણી ફરી જાય છે. કારણ કે આ 4 વસ્તુઓમાં બેડ પ્રોટીન સોર્સ ગણાય છે. જો તમે પણ આ વસ્તુઓ ખાતા હોય તો આજથી બંધ કરી દેજો. કારણ કે આ વસ્તુઓ પ્રોટીનની સાથે ફેટ પણ વધારે છે.
Bad Protein: વજન ઘટાડવા માટે આહાર અને એક્સરસાઇઝની મદદ લેવી પડે છે. જ્યારે ફિટનેસ પર ફોકસ કરવાની વાત આવે તો સૌથી પહેલા વાત હોય શરીરમાં પ્રોટીન ઇન્ટેક વધારવાની. એક્સરસાઇઝ કરતા હોય તે લોકો પ્રોટીનથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવાનો આગ્રહ રાખતા હોય છે. એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે ફેટ લોસ કરવું હોય કે વેટ લોસ પ્રોટીન ઇન્ટેક વધારવું પડે છે. પરંતુ તેની સાથે એ વાત પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે કે આહારમાં ગુડ પ્રોટીનનો સમાવેશ કરવામાં આવે. જો તમે ભૂલથી બેડ પ્રોટીન સોર્સનો ઉપયોગ વધારી દેશો તો તેનાથી નુકસાન થશે.
બેડ પ્રોટીન એટલે શું ?
જો તમે ન જાણતા હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે પ્રોટીન સોર્સ પણ બે પ્રકારના હોય છે. એક ગુડ પ્રોટીન અને બીજું બેડ પ્રોટીન. બેડ પ્રોટીન એટલે કે એવી વસ્તુઓ જેમાં પ્રોટીન તો હોય છે પરંતુ પ્રોટીનની સાથે વધારે પ્રમાણમાં અનહેલ્થી ફેટ, સુગર, સોડિયમ અને પ્રિઝરવેટિવનો ઉપયોગ થયો હોય. આવી વસ્તુઓ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય તેમ છતાં શરીરના જરૂરી પ્રોટીન પૂરું પાડતી નથી કારણ કે આવી વસ્તુઓ ખાવાથી મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે અને ફેટ લોસ પ્રક્રિયાને અસર થાય છે. આજે તમને 4 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને બેડ પ્રોટીન સોર્સ ગણવામાં આવે છે. જો તમે વજન કે ફેટ ઓછું કરવા માંગો છો તો આ 4 વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું. કારણ કે આ 4 વસ્તુ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોવા છતાં નુકસાન કરે છે.
ફુલ ફેટ ડેરી પ્રોડક્ટ
પનીર, દહીં સહિતના ડેરી પ્રોડક્ટ ફિટનેસ જર્ની દરમ્યાન ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પ્રોટીન માટે પનીરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જો આ ડેરી પ્રોડક્ટ ફુલ ફેટ મિલ્કમાંથી બનેલા હોય તો તે બેડ પ્રોટીન સોર્સમાં આવે છે. ફુલ ફેટ મિલ્કમાંથી બનેલી વસ્તુમાં પ્રોટીનની સાથે કેલરી અને સેચ્યુરેટેડ ફેટ પણ વધારે હોય છે જે શરીર માટે અને વેઇટ લોસ જર્ની માટે નુકસાનકારક છે.
પિનટ બટર
પિનટ બટરમાં પ્રોટીન હોય છે પરંતુ પીનટ બટર ડાયટમાં ખાવું યોગ્ય નથી. પિનટ બટર પણ બેડ પ્રોટીન સોર્સમાં આવે છે.. કારણ કે પીનટ બટરમાં સુગર અને કેલેરી વધારે પડતી હોય છે. પિનટ બટરનું સેવન કરવાથી વજન અને ફેટ ઘટવાને બદલે વધી શકે છે.
પ્રોટીન બાર
જે લોકો એક્સરસાઇઝ કરતા હોય તેઓ હેલ્ધી સ્નેક તરીકે પ્રોટીન બાર ખાતા જોવા મળે છે.. પરંતુ પ્રોટીન બાર પણ બેડ પ્રોટીન સોર્સમાં આવે છે. પ્રોટીન બારમાં આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર અને ખાંડનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. એક પ્રોટીન બાર ખાવાથી શરીરમાં કેલેરી વધી જાય છે આ સ્થિતિમાં વજન ઓછું કરવું મુશ્કેલ થશે કારણ કે વેટ લોસ સ્લો થઈ જશે.
ફ્રાઇડ ડ્રાયફ્રુટ
બદામ, અખરોટ, કાજુ સહિતના ડ્રાયફ્રુટ શરીરને જરૂરી હેલ્થી ફેટ, પ્રોટીન અને જરૂરી વિટામીન્સ પૂરા પાડે છે. પરંતુ આ ડ્રાયફ્રુટ વધારે માત્રામાં લેવામાં આવે કે પછી તેને તેલમાં કે ઘીમાં રોસ્ટ કરીને કે પછી તળીને ખાવામાં આવે તો તેમાં કેલેરી વધી જાય છે. આ રીતે તળેલા, શેકેલા કે મસાલેદાર ડ્રાયફ્રુટ બેડ પ્રોટીન સોર્સ ગણાય છે..
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)