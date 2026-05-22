/Goras Amli: તમને ખબર છે ગોરસ આમલીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? અટપટું છે આ ફળનું અંગ્રેજી નામ

Goras Amli in English: ગોરસ આમલી તમે પણ ખાધી તો હશે પણ તમને આ ફળનું અંગ્રેજી નામ ખબર છે? મોટાભાગના લોકોને આ ફળને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ખબર નહીં હોય. તો ચાલો તમને જણાવીએ નાના-મોટા સૌ કોઈને ભાવતી ગોરસ આમલીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય.
Goras Amli in English: ઉનાળો આવે એટલે બજારમાં એવા ઘણા ફળ જોવા મળે છે જે જંગલમાં ઉગતા હોય. એપ્રિલથી જૂન સુધીના સમયમાં આવું જ એક જંગલમાં ઉગતું ફળ માર્કેટમાં જોવા મળતું હોય છે. આ ફળ છે ગોરસ આમલી. ગોરસ આમલીના ઝાડ ખૂબ ઊંચા અને ઘટાદાર હોય છે. આ ઝાડ જંગલમાં ઉગે છે અને તેના પર આવતા ફળ જલેબી જેવા ગોળ આકારમાં હોવાથી ગોરસ આમલીને જંગલ જલેબી પણ કહેવામાં આવે છે.
ગોરસ આમલીની અંદર સફેદ અને ગુલાબી ગર હોય છે જેની અંદર કાળા બી હોય છે. આમલીની અંદરના ગરને બી કાઢીને ખાવાના હોય છે. ગોરસ આમલીનો સ્વાદ થોડો મીઠો-થોડો ખાટા જેવો હોય છે. ગોરસ આમલી એટલી ટેસ્ટી હોય છે કે એકવાર જે આ ફળ ખાય તેની દાઢે સ્વાદ વગળી જાય. ગોરસ આમલીમાં ઔષધીય ગુણો પણ હોય છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે આ આમલીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે? મોટાભાગના લોકોને ગોરસ આમલીના સાચા અંગ્રેજી નામ વિશે નહીં ખબર હોય. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ ગોરસ આમલીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે.
ગોરસ આમલીનું અંગ્રેજી નામ
ગોરસ આમલીને અંગ્રેજીમાં અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ગોરસ આમલીના ઝાડને Pithecellobium dulce અથવા તો monkeypod tree કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે કોઈ ફળનું એક નામ હોય છે. પરંતુ ગોરસ આમલીને અંગ્રેજીમાં અલગ અલગ નામે ઓળખવામાં આવે છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ગોરસ આમલીને અંગ્રેજીમાં Manila tamarind, monkeypod, Madras Thorn, Sweet tamarind અથવા camachile કહેવામાં આવે છે. આ 4 અલગ અલગ નામ ગોરસ આમલીના જ છે. ગુજરાતીમાં પણ ગોરસ આમલીને અલગ અલગ પ્રાંતમાં અલગ અલગ નામે બોલાવવામાં આવે છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આ ફળને બખાઈ આમલી, વિલાયતી આમલી પણ કહેવામાં આવે છે.
ગોરસ આમલીના ફાયદા
ગોરસ આમલીના નામ ભલે અલગ અલગ હોય પણ જાણકારોનું કહેવું છે કે આ ફળમાં ઘણા બધા પોષકતત્વો હોય છે. ગોરસ આમલીમાં ફાઈબર, કેલ્શિયમ, આયરન, ફોસ્ફરસ, વિટામીન સી સારી માત્રામાં હોય છે. જેના કારણે ગોરસ આમલી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે.
સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે ગોરસ આમલી ડાયાબિટીસના પેશન્ટ પણ ખાઈ શકે છે. ગોરસ આમલી બ્લડ શુગર સ્થિર રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. આ ફળ ડાયાબિટીસ ફ્રેન્ડલી છે.
ફાઈબરથી ભરપુર હોવાના કારણે ગોરસ આમલી પેટની સમસ્યાઓ જેમકે ગેસ, અપચો અને કબજિયાતથી રાહત આપવામાં મદદ કરે છે.
ગોરસ આમલી હાડકા અને સ્નાયૂને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે. ગોરસ આમલીના એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ગુણ સ્કિન પ્રોબ્લેમથી રાહત આપે છે અને આંખ માટે પણ આ ફળ લાભકારી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)