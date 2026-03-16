OMAD Diet: ઝડપથી વજન ઓછું કરવા ઓમેડ ડાયટનો ટ્રેંડ, 30 દિવસમાં ઘટી શકે 10 થી 15 કિલો વજન
OMAD Diet: સોશિયલ મીડિયા અને ઈંટરનેટ પર વજન ઓછું કરવા માટેની ચર્ચામાં આજકાલ ઓમેડ ડાયટ પ્લાન ટ્રેન્ડ કરે છે. ચાલો જાણીએ ઓમેડ ડાયટ શું છે અને તેનાથી 1 મહિનામાં 15 કિલો સુધીનું વજન કેવી રીતે ઓછું થાય છે.
- ઓમેડ ડાયટ પ્લાનથી વજન ઘટાડનાર લોકોમાં કરન જોહર, આર માધવનનો સમાવેશ થાય છે.
- આ પ્લાન ફોલો કરવામાં આવે તો 1 મહિનામાં 10 થી 15 કિલો વજન ઓછું થઈ શકે.
- ઓમેડ ડાયટ શરુ થાય એટલે આપણા શરીરમાં જામેલું ફેટ બર્ન થવા લાગે છે.
OMAD Diet: સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટ પર ઓમેડ ડાયેટ ચર્ચાનો વિષય છે. ઓમેડ ડાયટ એટલે દિવસમાં એક વાર ભોજન કરીને વજન ઘટાડવાની પ્રક્રિયા. લોકો કલાકો સુધી જીમ અને યોગા કરીને વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે તેની વચ્ચે ઓમેડ ડાયટ પ્લાન ફોલો કરીને લોકો ઝડપથી વજન ઘટાડવા લાગ્યા છે. ઓમેડ ડાયટ પ્લાનથી વજન ઘટાડનાર લોકોમાં કરન જોહર, આર માધવનનો પણ સમાવેશ થાય છે.
કરણ જોહરનું ટ્રાન્સફોર્મેશન જોઈને દુનિયા દંગ રહી ગઈ છે. કરણ જોહરે પોતાનું વજન વન મીલ અ ડે એટલે કે ઓમેડ ડાઈટ પ્લાન્ટ ફોલો કરીને ઘટાડ્યું છે. લોકપ્રિય એક્ટર આર માધવને પણ એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે ઓમેડ ડાયટ ફોલો કરી તેણે 21 દિવસમાં વજન ઓછું કર્યું હતું. જો તમને હજું સુધી ઓમેડ ડાયટ પ્લાન વિશે ખબર નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ આ ડાયટ પ્લાન ફોલો કરવાથી વજન ઝડપથી કેવી રીતે ઓછું થાય છે એટલે કે આ ડાયટ પ્લાન કામ કેવી રીતે કરે છે?
ઓમેડ ડાયટ પ્લાન શું છે ?
ઓમેડ એટલે કે વન મીલ અ ડે ડાયેટ પ્લાન. આ ડાયેટ પ્લાનમાં બસ એટલું કરવાનું છે કે વ્યક્તિએ આખા દિવસમાં એક જ વખત ભોજન કરવાનું હોય છે અને બાકી આખો દિવસ ફાસ્ટિંગ કરવાનું હોય છે. ઓમેડ ડાયટિંગ વિશે એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે જો પ્રોપર માર્ગદર્શન સાથે આ પ્લાન ફોલો કરવામાં આવે તો 1 મહિનામાં 10 થી 15 કિલો વજન ઓછું થઈ શકે છે. કારણ કે આ ડાયટ પ્લાનમાં વ્યક્તિ એક મીલમાં આખો દિવસ ચાલે એટલે કેલેરી લઈ લે છે અને પછી 23 કલાક ઉપવાસ કરવાનો હોય છે.
ઓમેડ ડાયટ પ્લાન કેવી રીતે કામ કરે?
ઓમેડ ડાયટ પ્લાન ફોલો કરવાથી ઝડપથી વજન ઓછું થાય છે તેનું કારણ છે કે આ ડાયટ પ્લેનમાં કેલરી ઇન્ટેક મર્યાદિત થઈ જાય છે. આખા દિવસમાં એક જ વખત ભોજન કરવાનું હોય છે તેથી કેલરીની માત્રા ઘટી જાય છે. અને ઓવરઈટિંગ પણ અટકે છે. ઓમેડ ડાયટ શરુ થાય એટલે આપણા શરીરમાં જામેલું ફેટ બર્ન થવા લાગે છે.
ઓમેડ ડાયટ ફોલો કરવાની રીત
1. ઓમેડ ડાયટ દ્વારા જો તમારે વજન ઓછું કરવું છે તો સૌથી પહેલા ધ્યાનમાં રાખવું કે દિવસમાં એક જ વાર ભોજન લેવાનું હોય છે. તેના માટે 1 કલાકની ઈટિંગ વિંડો હોય છે. જેમાં તમે ભોજન લઈ શકો છો. દિવસનું ભોજન કયા સમયે લેવું તે તમે નક્કી કરી શકો છો. જેમકે સવારે કે પછી સાંજે 6 વાગ્યા આસપાસ.
2. નક્કી કરેલા સમયે શરીરની જરૂરીયાત અનુસારની કેલેરીવાળું ફુડ લીધા પછી તમારે 23 કલાક ફાસ્ટિંગ કરવાનું રહે છે. ફાસ્ટિંગ દરમિયાન શરીર ડિહાઈડ્રેટ ન થાય તે માટે પાણી પી શકો છો. આ સમય દરમિયાન તમે ડિટોક્સ વોટર પણ પી શકો છો.
3. ફાસ્ટિંગ દરમિયાન ગ્રીન ટી, બ્લેક કોફી, જેવા કેલેરી વિનાના પીણા પણ પી શકાય છે. જો કે કેફીનયુક્ત પીણા પીવાનું ટાળવું જોઈએ. તેનાથી શરીર ડિહાઈડ્રેટ થઈ શકે છે.
4. 1 મહિનામાં 10 થી 15 કિલો વજન ઓછું કરવું હોય તો જે મીલ તમે લેવાના હોય તેમાં આખા અનાજ, શાકભાજી, ફ્રુટ, ગાજર, ટમેટા, બ્રોકલી, બીન્સ, પનીર, મશરુમ જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો.
ઓમેડ ડાયટ પ્લાન ફોલો કરવાથી વજન ઝડપથી ઓછું થાય છે પરંતુ જો તમે ડાયટ શરુ કરો અને તમને માથું દુખે, ચક્કર આવે જેવી સમસ્યા થાય તો ડાયટ બંધ કરી દો. ત્યારબાદ ડોક્ટરની સલાહ લઈ ડાયટ ફોલો કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
