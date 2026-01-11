One Pot Meal: આળસ કે સ્માર્ટ લાઈફ ? જાણો વન પોટ મીલ શા માટે Gen Z માં છે મોસ્ટ પોપ્યુલર
One Pot Meal: Gen Z ની લાઈફસ્ટાઈલ અને ફુડ હેબિટ્સ ઝડપથી બદલે છે. ફાસ્ટ લાઈફસ્ટાઈલ, મલ્ટી ટાસ્કિંગ અને ઓછા સમયમાં વધારે કામ કરવાની આદતના કારણે તેમની ભોજન કરવાની રીત પણ બદલી ગઈ છે. આ રીતમાં વન પોટ મીલ પોપ્યુલર થઈ ગયા છે. કેટલાક લોકો વન પોટ મીલને આળસનું કારણ ગણે છે. તો પછી Gen Z માં વન પોટ મીલ શા માટે પોપ્યુલર થઈ રહ્યા છે ચાલો જાણીએ.
One Pot Meal: Gen Z અલગ અલગ કારણોને લીધે સતત ચર્ચામાં રહે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ Gen Z અને મિલેનિયલ વચ્ચે કમ્પેરીઝન થતું હોય છે. Gen Zના કામ કરવાની રીત, ખાવા પીવાની આદતો મિલેનિયલ કરતા અલગ છે. તેમાં હાલ તો સોશિયલ મીડિયા પર Gen Z જનરેશનના ખાવાની આદત ચર્ચાનો વિષય બની છે.
વર્તમાન સમયમાં કોલેજ સ્ટુડન્ટ હોય, વર્કિંગ પ્રોફેશનલ કે પછી ફિટનેસ ફ્રીક તેમનો ભોજનનો ટ્રેન્ડ ઝડપથી બદલી રહ્યો છે. અને આ ટ્રેન્ડનું નામ છે વન પોટ મીલ.. જે ફક્ત ફૂડ ટ્રેન્ડ નહીં પરંતુ સ્માર્ટ લાઈફ સ્ટાઈલનો એક ભાગ બની ગયું છે. જો તમને ખબર નથી કે વન પોટ મીલ શું છે અને યુવાનો શા માટે તેને પસંદ કરે છે તો ચાલો તમને જણાવીએ.
વન પોટ મીલ એટલે શું
વન પોટ મીલનો કોન્સેપ્ટ જેટલો સિમ્પલ છે એટલો જ કામનો પણ છે. આજની પેઢી જેને Gen Z કહેવામાં આવે છે તે લોકો પાસે સમય ઓછો છે પરંતુ તેઓ સ્વાદ અને હેલ્થ સાથે સમજૂતી કરવા માંગતા નથી. સવારે કોલેજ જવાનું હોય કે ઓફિસ તેમને કલાકો સુધી કિચનમાં રહીને અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવવાનો સમય હોતો નથી. એટલે તેઓ વનપોટ મીલને પરફેક્ટ સોલ્યુશન બનાવીને યુઝ કરે છે. નવાઈની વાત છે કે આજના સમયમાં ઘણા રેસ્ટોરન્ટમાં પણ વન પોટ મીલ સર્વ કરવામાં આવે છે અને લોકો તેને પસંદ પણ કરે છે.. વન પોટ મીલનો સરળ અર્થ છે કે એવું ભોજન જે એક જ પેનમાં, કુકરમાં કે પોટમાં તૈયાર થઈ જાય. સિંગલ પ્લેટમાં અથવા બાઉલમાં સર્વ કરવામાં આવે. આ મિલ એવું હોય છે જેમાં અલગ અલગ વસ્તુઓનું કોમ્બિનેશન કરવામાં આવે છે, જેનાથી ટેસ્ટ પણ મળે અને ખાવાની વસ્તુ હેલ્ધી પણ બને.
Gen Z ને વન પોટ મીલ એટલા માટે પણ પસંદ આવે છે કે તેમાં કુકિંગનું પ્રેશર ઓછું થઈ જાય છે રેસીપીના વધારે સ્ટેપ યાદ રાખવાની જરૂર હોતી નથી એક જ પોટમાં બધી વસ્તુ મિક્સ કરી કુક કરવા માટે છોડી દેવાનું હોય છે ત્યાં સુધીમાં તેઓ પોતાના બીજા કામ બતાવે છે. વન પોટ મિલથી કિચનનો સ્ટ્રેસ ઓછો થઈ જાય છે અને ભોજન બનાવવું મુશ્કેલ કામ લાગતું નથી. વન મિલમાં શાક, દાળ, ચોખા, પ્રોટીન અને મસાલા બધું જ એક સાથે પકાવવામાં આવે છે જેના કારણે ફ્લેવર પણ સારો આવે છે અને વાનગી હેલ્ધી પણ રહે છે.
વન પોટ મીલનું ઉદાહરણ આપીએ તો તેમાં ખીચડી, વેજ, પુલાવ, બિરયાની, સિઝલર પાસ્તા નુડલ્સ જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. આ વાનગી એક જ પ્લેટમાં સર્વ થઈ જાય છે અને તેમાં જ રાઈસ, વેજીટેબલ સહિતની વસ્તુ આવી જાય છે જેથી અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવવી પડતી નથી. આ વિચારના કારણે વન પોટ મિલનો ટ્રેન્ડ વધારે પોપ્યુલર થતો જાય છે.
વન પોટ મીલને પર્યાવરણની દ્રષ્ટિથી પણ સારું ગણવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં ઓછા વાસણ થાય છે એટલે પાણીની ખપત ઓછી થાય છે, ગેસ અને વીજળીનો ઉપયોગ પણ ઓછો થાય છે. ફિટનેસની બાબતમાં પણ વન પોટ મીલ થ્રી કોર્સ કે ફાઈલ કોર્સ મિલ કરતા હેલ્ધી ગણાય છે. કારણ કે આવા ભોજનમાં તેલ, મસાલા પર કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. તેથી હેલ્થ કોન્સીયસ Gen Z પણ ડેલી રૂટીન માં વન પોટ મિલ લેવાનો આગ્રહ રાખે છે.
