Nirmala Sitharaman Saree: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમને બજેટ 2026 માટે પસંદ કરેલી સાડીની જાણો ખાસિયત
Nirmala Sitharaman Budget 2026 Saree: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમન બજેટ રજૂ કરતી વખતે જે સાડી પહેરે છે તે સામાન્ય નથી હોતી. અહીં વાત સાડીની કિંમતની નથી પરંતુ વાત છે ભારતીય પરંપરા અને સંસ્કૃતિની. બજેટ રજૂ કરતી વખતે તેઓ જે સાડી પહેરે છે તેનો ઈતિહાસ વર્ષો જૂનો હોય છે. જેમકે આ વખતે તેમણે પહેલી સાડીનો ઈતિહાસ 500 વર્ષ જૂનો છે.
Nirmala Sitharaman Budget 2026 Saree: જ્યારે પણ દેશનું બજેટ રજૂ થાય છે ત્યારે જેટલી ચર્ચા શું મોંઘુ થયું અને શું સસ્તું થયું તેના વિશે થાય છે એટલી જ ચર્ચા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામ અને પહેરેલી સાડીની પણ થાય છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામન બજેટ રજૂ કરતી વખતે જે સાડીઓ પહેરે છે તેની સાથે ભારતની સંસ્કૃતિ, ભારતીય કલા અને વર્ષો જૂનો ઇતિહાસ જોડાયેલો હોય છે. જ્યારે પણ બજેટ રજૂ થવાનું હોય છે ત્યારે લોકોને નજર બજેટની ઘોષણાઓની સાથે નિર્મલા સીતારમને પહેરેલી ખાસ સાડીઓ પર પણ હોય છે. આજે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામ અને તેમના કાર્યકાળનું નવમું બજેટ બજેટ 2026 રજૂ કર્યું. આ બજેટ રજૂ કરતી વખતે પણ તેમણે ખાસ સાડી પહેરી હતી. જેનો ઇતિહાસ 500 વર્ષ જૂનો હોવાનું કહેવાય છે.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને બજેટ 2026 રજૂ કરતી વખતે કટ્ટમ કાંજીવરમ સાડી પહેરી હતી. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામનનો આ સાદો અને સિમ્પલ લુક ભારતીય સંસ્કૃતિ અને વિરાસતની ઝલક દર્શાવે છે.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને પહેરેલી સાડીની ખાસિયત
બજેટ 2026 રજૂ કરતી વખતે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામ અને જે સાડી પહેરી હતી તેને કટ્ટમ કાંજીવરમ સાડી કહેવાય છે. આ સાડી દક્ષિણ ભારતની રેશમીનગરી કાંચીપુરમમાં બને છે. નિર્મલા સીતારામ અને જે સાડી પહેરી હતી તે સિલ્કની સાડી હતી. તેમની સાડીની ડિઝાઇન પણ ખાસ અને અલગ પ્રકારની હતી.
કટ્ટમ કાંજીવરમ શબ્દોમાં કટ્ટમ તમિલ શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય ચેકસ અથવા ચોકઠા. નિર્મલા સીતારમને જે કાંજીવરમ સાડી પહેરી હતી તેના પર ચેક્સની પેટર્ન બનેલી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે આ ચેક્સની પેટર્ન પ્રિન્ટ કરેલી હોતી નથી. આખી સાડીમાં દોરા વડે હાથથી કે કરે ચેક્સ બનાવવામાં આવે છે.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને મજેન્ટા રંગની કાંચીપુરમ સાડી પહેરી હતી જેના પર ગોલ્ડન દોરાનું વર્ક કરેલું હતું. સાડીની બોર્ડર પર બ્રાઉન શેડ હતો અને તેના પર ગોલ્ડન જરીથી વર્ક કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાડી સાથે તેમણે કોન્ટ્રાસમાં યલો કલરનું બ્લાઉઝ પેર કર્યું હતું અને પોતાના લુક ને તેમણે એક ખભા પર સાલ રાખી કમ્પ્લીટ કર્યો હતો.
સાડીની ડિટેલિંગની વાત કરીએ તો સાડી પ્યોર માલામારી સિલ્કથી બનાવવામાં આવી હતી જેના પર અસલી સોના અને ચાંદીની ઝરીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જે આ સાડીને વધારે કીમતી અને ખાસ બનાવે છે.
મહત્વનું છે કે તમિલનાડુના કાંચીપુરમમાં આવી સાડીઓ બનતી હોય છે. આ સાડી નો ઇતિહાસ 500 વર્ષ જૂનો હોવાની માન્યતા છે. માન્યતા છે કે આ કલા ચૌલ, પલ્લવ સામ્રાજ્યના સમયથી સંરક્ષિત છે. પહેલાના સમયમાં ફક્ત રાજ કુટુંબની મહિલાઓ માટે આવી સાડીઓ બનતી હતી. આ સાડી દક્ષિણ ભારતીય સંસ્કૃતિની ઓળખ સમાન ગણાય છે.
