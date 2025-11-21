કઈ પોઝિશનમાં સૂવાથી કઈ બીમારી ઠીક થાય છે? વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જાણો સૂવા માટે સૌથી બેસ્ટ પોઝિશન
What Position is Best For Sleep: વિજ્ઞાન બતાવે છે કે ખોટી સૂવાની સ્થિતિ ધીમે ધીમે શારીરિક અસ્વસ્થતા વધારી શકે છે, જ્યારે યોગ્ય મુદ્રા તમારા સ્વાસ્થ્યને સુધારી શકે છે. તો તમે કેવી રીતે જાણો છો કે કઈ સૂવાની સ્થિતિ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે?
What Position Should You Avoid: આખો દિવસ કામ કર્યા બાદ સાચો આરામ ત્યારે મળે છે જ્યારે સારી ઊંઘ આવે છે. પરંતુ સૌથી જરૂરી છે જેને આપણે નજરઅંદાજ કરી દઈએ તે છે સૂવાની પોઝિશન. આપણે કઈ મુદ્રામાં આરામ કરીએ તે આપણા હાડકા, પાચન, હાર્ટ, શ્વાસ અને ચહેરા સુધી અસર કરે છે. ઘણા લોકોને લાગે છે કે ગમે તે રીતે સૂઈ જઈશું, ઊંઘ તો પૂરી થઈ જાય છે. પરંતુ વિજ્ઞાન જણાવે છે કે ખોટી પોઝિશન ધીમે-ધીમે શરીરમાં મુશ્કેલી વધારી શકે છે, જ્યારે સાચી મુદ્રા તમારા સ્વાસ્થ્યને સારૂ બાવી શકે છે. તો તમારા માટે સૂવાની કઈ મુદ્રા સારી છે? આવો જાણીએ સૂવાની 4 પોઝિશન અને તેની સાથે જોડાયેલું વિજ્ઞાન સરળ ભાષામાં સમજીએ.
સૂવાની પોઝિશન અને તેનો શરીર પર પ્રભાવ | Sleeping Positions and Their Effects On the Body
1. પીઠ પર સૂવું (Supine Position)
પીઠના બળે સૂવાથી કરોડરજ્જુ તેના કુદરતી આકારમાં રહે છે. આનાથી ગરદન અને પીઠ પર દબાણ ઓછું થાય છે. તમારો ચહેરો ઓશિકા સામે દબાતો નથી, તેથી કરચલીઓ થવાની શક્યતા ઓછી રહે છે.
કોના માટે શ્રેષ્ઠ?
કરોડરજ્જુનું સંરેખણ
શરીરની મુદ્રા
ચહેરાની કરચલીઓ અટકાવવી
પરંતુ કોણે તેનાથી બચવું જોઈએ?
જે લોકો નસકોરાં બોલાવે છે
સ્લીપ એપનિયાથી પીડાતા લોકો
ક્રોનિક કમરના દુખાવાથી પીડાતા લોકો
શા માટે તેનાથી બચવું જોઈએ?
આ સ્થિતિમાં, ગુરુત્વાકર્ષણ જીભને પાછળ ખેંચે છે.
આ વાયુમાર્ગને સાંકડી કરે છે.
શ્વાસ વચ્ચે-વચ્ચે આવે છે.
નસકોરાં અને ઊંઘ બંને હાનિકારક છે.
2. ડાબી તરફ સૂવુ (Left Side Sleeping)
ડાબી તરફ સૂવાને પાચનું ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ માનવામાં આવે છે. પેટની સંરચના એવી છે કે ડાબી તરફ સૂવા પર ભોજન ઇસોફેગસમાં પરત આવતું નથી. તેનાથી રાત્રે એસિડિટી ખૂબ ઓછી થઈ જાય છે.
કોની માટે સારૂ?
પાચન
એસિડિટી અને GERD
ભોજન ઉપર ચઢવું રોકવા (reflux)
કોણે બચવું જોઈએ?
ડાબી તરફ હાર્ટના દર્દીઓએ ન સૂવું જોઈએ.
કેમ
હાર્ટનો હિસ્સો ડાબી તરફ છે. તે તરફ સૂવાથી હાર્ટ પર હળવો ભાર પડે છે, જેનાથી પમ્પિંગ પર અસર થઈ શકે છે.
3. જમણી તરફ સૂવુ (Right Side Sleeping)
કોના માટે શ્રેષ્ઠ?
હૃદયરોગ
શ્વાસની તકલીફ ધરાવતા લોકો
શા માટે?
જમણી બાજુ સૂવાથી ડાયાફ્રેમ વધુ સરળતાથી હલનચલન કરે છે.
ફેફસાંમાં વિસ્તરણ માટે વધુ જગ્યા હોય છે.
શ્વાસ સરળ અને ઊંડા બને છે.
તેથી, હૃદયની તકલીફ અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ ધરાવતા લોકો આ સ્થિતિ વધુ આરામદાયક શોધી શકે છે.
4. પેટના બળ સૂવુ (Prone Position)
પેટના બળે સૂવાને સૌથી ખરાબ પોઝિશન માનવામાં આવે છે. આ પોઝિશનમાં ક્યારેય ન સૂવું જોઈએ.
કેમ ખરાબ?
ગરદન એક બાજુ ફેરવીને સૂવાથી સર્વાઇકલ તણાવ, કમરના નીચેના ભાગમાં દબાણ, કમરનો દુખાવો, ઓશિકા સામે ચહેરો દબાવવો, સોજો, કરચલીઓ અને ઝડપથી વૃદ્ધત્વ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તે ગરદન અથવા કમરના દુખાવાને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.
શરૂઆતમાં આ સ્થિતિ આરામદાયક લાગે છે, પરંતુ તે શરીરને આંતરિક નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તો કઈ પોઝિશન સૌથી સારી છે?
સત્ય એ છે કે, દરેક માટે કોઈ એક સંપૂર્ણ સ્થિતિ હોતી નથી.
યોગ્ય સ્થિતિ એ છે જે તમારા શરીર, તમારી તબીબી પરિસ્થિતિઓ અને તમારી આરામની જરૂરિયાતોને શ્રેષ્ઠ રીતે અનુકૂળ હોય.
પરંતુ વિજ્ઞાન સૂચવે છે કે મોટાભાગના લોકોને ડાબી કે જમણી બાજુ સૂવાથી સૌથી વધુ ફાયદો થાય છે.
સારી ઊંઘ એ કોઈ વૈભવી નથી, પરંતુ એક આવશ્યકતા છે. યોગ્ય સ્થિતિમાં સૂવું:
રિકવરી ઝડપી થાય છે.
હોર્મોન્સ વધુ સારી રીતે કાર્ય કરે છે.
થાક ઓછો થાય છે.
એકંદર સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે.
આજે રાત્રે એક નાનો ફેરફાર કરો. તમારી સૂવાની સ્થિતિ સમજદારીપૂર્વક પસંદ કરો, આદતના આધારે નહીં.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
