2x2x2 Rule: દારૂ પીનારાઓ માટે શું છે '2x2x2 નો ગોલ્ડન રૂલ, જાણી લો તેના ફાયદા

2x2x2 Rule For Alcohol Drinkers: દારૂનું સેવન કરતા લોકો વચ્ચે આ દિવસોમાં એક ખાસ નિયમ ઝડપથી ચર્ચામાં છે, જેને 2x2x2 ગોલ્ડન રૂલ કહેવામાં આવે છે. એક્સપર્ટ અનુસાર આ કોઈ મેડિકલ ઇલાજ કે સત્તાવાર ગાઇડલાઇન નથી, પરંતુ દારૂના સેવનને નિયંત્રિત રાખવા અને તેનાથી થનારા નુકસાનને ઘટાડવાની એક સરળ રીત માનવામાં આવે છે. ખાસ વાત છે કે આ નિયમ દારૂ છોડવાની નહીં, પરંતુ જવાબદારીની સાથે પીવાની સલાહ આપે છે.
શું છે આ ગોલ્ડન રૂલ?
2x2x2 રૂલનો મતલબ છે કે એક વ્યક્તિએ એકવારમાં 2થી વધુ ડ્રિંક ન લેવા જોઈએ, 2 કલાકમાં 2 ડ્રિંક સુધી સીમિત રહેવું જોઈએ અને બે ડ્રિન્કિંગ સેશન વચ્ચે ઓછામાં ઓછા બે દિવસનું અંતર રાખવું જોઈએ. માનવામાં આવે છે કે તેનાથી શરીરને રિકવરીનો સમય મળે છે અને વધુ દારૂ પીવાનું જોખમ ઓછું થાય છે. દારૂ સાથે જોડાયેલી સૌથી મોટી સમસ્યા માત્ર તેની માત્રા હોતી નથી, પરંતુ તે પણ મહત્વ રાખે છે કે વ્યક્તિ ક્યારે અને કેમ દારૂ પી રહ્યો છે. જો કોઈ વ્યક્તિ તણાવ, એકલતા, ગુસ્સા કે ઉદાસીથી બચવા માટે દારૂનો સહારો લેવા લાગે તો તે ધીમે-ધીમે નિર્ભરતા તરફ ઇશારો કરી શકે છે. તેવામાં 2x2x2 રૂલ લોકોને આ આદતો પર નિયંત્રણ રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.
આ આદતથી શું થાય છે?
દાવો કરવામાં આવે છે કે સતત દારૂ પીવાથી ઊંઘની ગુણવત્તા પ્રભાવિત થાય છે. ભલે દારૂ પીધા બાદ જલ્દી ઊંઘ આવે, પરંતુ તે ગાઢ અને આરામદાયક ઊંઘમાં સમસ્યા ઉભી કરે છે. 2x2x2 નિયમ હેઠળ દારૂ પીવાના દિવસને સીમિત કરવાથી શરીરને આરામ મળે છે અને ઊંઘમાં સુધાર થાય છે. એક્સપર્ટ તે માને છે કે જ્યારે દારૂનું સેવન સીમિત દિવસો સુધી રાખવામાં આવે છે, તો વ્યક્તિ સમજ્યા-વિચાર્યા કે દરરોજ પીવાથી બચી શકે છે. હંમેશા લોકો સામાજિક આયોજનો, મિત્રોની સાથે બેઠક તે તણાવપૂર્ણ દિવસોમાં વધુ ડ્રિંક લે છે. સમયની સાથે આ આદત વધુ સેવનનું કારણ બની શકે છે. તેવામાં આ નિયમ તેના માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહ્યો છે.
આ નિયમ કેમ ફાયદાકારક છે?
જાણકારોનું કહેવું છે કે 2x2x2 ગોલ્ડન રૂલનો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે તે દારૂને જીવનનો સામાન્ય હિસ્સો બનવાથી રોકે છે. તેનાથી વ્યક્તિ પોતાની પીવાની આદતને લઈને વધુ સજાગ રહે છે, સારી ઊંઘ લઈ શકે છે અને શરીરને રિકવરીનો સમય મળે છે. પરંતુ જો કોઈને દારૂ પર કંટ્રોલ રાખવામાં પરેશાની થઈ રહી છે. તો એક્સપર્ટની સલાહ લેવી સૌથી સારો વિલલ્પ માનવામાં આવે છે.