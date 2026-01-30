માત્ર 2 મિનિટમાં આવી જશે ઊંઘ, અપનાવો મિલિટરી સ્લીપ મેથડ, તત્કાલ થશે ફાયદો
Tips For Early Sleep: બેડ પર પડ્યાની સાથે જો ઊંઘ આવી જાય તો તેનાથી મોટું સુખ કોઈ નથી. પરંતુ દિવસ દરમિયાન કલાકો સુધી ફોનનો ઉપયોગ કર્યા બાદ રાત્રે ઊંઘ ગાયબ થઈ જતી હોય છે. જલ્દી ઊંઘ આવે તે માટે તમે મિલિટ્રી ટ્રિક અપનાવી શકો છો.
દુનિયામાં ઘણા લોકો ઊંઘની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈને કલાકો સુધી ઊંઘ આવતી નથી તો કોઈ ગાઢ ઊંઘમાં સૂઈ શકતું નથી. ઘણા રિસર્ચથી જાણવા મળ્યું છે કે 50 ટકા સુધી લોકો અનિંદ્રાનો શિકાર છે. રાત્રે બેડ પર અનેક પ્રયાસો છતાં ઊંઘ આવતી નથી. જેનાથી માત્ર રાત જ નહીં દિવસ પણ ખરાબ થઈ જાય છે. તેવામાં તમે 2 મિનિટમાં ઊંઘ આવતી મિલિટ્રી ટ્રિક અપનાવી શકો છો. મિલિટ્રી સ્પીડ મેથડમાં તમને ઝડપથી ઊંઘ આવી જાય છે. જાણો એવું શું હોય છે કે તમે ફટાફટ સૂઈ જાવ છો. તમારે 2 મિનિટમાં સૂવાની આ મિલિટ્રી ટ્રિક જરૂર જાણવી જોઈએ.
શું છે મિલિટ્રી સ્લીપ મેથડ
હકીકતમાં આ ટ્રિક અમેરિકી ટ્રેક એન્ડ ફીલ્ડ કોચ લોયડ બડ વિન્ટરે જણાવી હતી. તેમણે 1981મા પોતાના પુસ્તક 'રિલેક્સ એન્ડ વિન'માં તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન વિન્ટરે આ તકનીકને અમેરિકાના નેવી પાયલટ ટ્રેનિંગ સ્કૂલના છાત્રો માટે તૈયાર કરી હતી. જેનાથી છાત્રો ખૂબ તણાવવાળી સ્થિતિમાં પણ સારી ઊંઘ લઈ શકે. વિન્ટર પ્રમાણે છ સપ્તાહ સુધી આ ટ્રિક સતત અપનાવવાથી પાયલટ ગમે તે સમયે, કોઈપણ સ્થિતિમાં બે મિનિટમાં સૂઈ શકતા હતા. પરંતુ તે માટે કેટલાક સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા પડશે.
પ્રથમ સ્ટેપ- તેમાં તમારે તમારૂ માથુ, જડબુ અને ચહેરાને એક-એક કરી ઢીલા છોડવાના છે. હવે ધીમે-ધીમે ઊંડા શ્વાસ લો.
બીજુ સ્ટેપ- હવે તમારે તમારા ખભાને ઢીલા છોડવાના છે અને ઊંડા શ્વાસ લેવાના છે.
ત્રીજુ સ્ટેપ- તમારા હાથને પલંગ પર ઢીલા છોડી દો. તમારા બાઇસેપ્સથી લઈને કોણી, કાંડુ અને હાથ રિલેક્સ મોડમાં આવે.
ચોથુ સ્ટેપ- હવે તમારા પગને ઢીલા છોડો. પગના દરેક સાંધાને રિલેક્સ અને ઢીલા કરવાના છે.
પાંચમું સ્ટેપ- ત્યારબાદ મગજને શાંત કરો અને કોઈ પ્રકારનું ચિંતન ન કરો. એકમદ શાંત તસવીર કે દિવસ વિશે વિચારો. જરૂર પડવા પર વિચારો નહીં જેવા વાક્યો બોલો.
પલંગમાં પડ્યા બાદ કેટલીવારમાં આવે છે ઊંઘ
દાવો કરવામાં આવે છે કે આ ટ્રિક સતત અપનાવવાથી જલ્દી ઊંઘ આવી જાય છે. પરંતુ એક્સપર્ટ તેને સામાન્ય લોકો માટે એટલી પ્રભાવી માનતા નથી. ઘણીવાર જલ્દી ઊંઘ આવવાના ચક્કરમાં ઊંઘ ખરાબ થઈ જાય છે. કારણ કે એક સામાન્ય વ્યક્તિને સૂવામાં આશરે 5થી 20 મિનિટનો સમય લાગે છે. પરંતુ સૈનિકોની દિનચર્યા સામાન્ય લોકોથી અલગ હોય છે. તે એટલા થાકેલા હોય છે કે તેને ગમે ત્યાં ઊંઘ આવી શકે છે. તેથી આ ટ્રિક સૈનિકો માટે અસરકારક હોઈ શકે છે.
જલ્દી ઊંઘ માટે ટિપ્સ
- દરરોજ એક સમય પર ઉઠો, આમ કરવાથી તમારૂ રૂટીન સેટ થઈ જાય છે અને તમારા સૂવા અને જાગવાનો સમય ફિક્સ થઈ જાય છે.
- દિવસે ન સૂવો, કારણ કે તેનાથી રાત્રે ઓછી ઊંઘ આવે છે.
- જો ઊંઘ ન આવી રહી હોય તો બેડ પર પડ્યા ન રહો, જ્યારે ઊંઘ આવે ત્યારે બેડ પર જવાથી શરીર સૂવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે.
