/ડાયટમાં એડ કરી લો આ વસ્તુઓ, સ્કિન અંદરથી હાઈડ્રેટ થશે તો ચહેરા પર દેખાશે નેચરલ ગ્લો

Diet for Glowing Skin: મોટાભાગની યુવતીઓ ચહેરાની સુંદરતા વધારવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની બ્યુટી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરતી હોય છે. પરંતુ હકીકતમાં સ્કિન પર લગાડવાની બ્યુટી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવાની સાથે ડાયટમાં પણ એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જે સ્કીનને અંદરથી રીપેર કરવામાં મદદ કરે અને સ્કીન પર નેચરલ ગ્લો વધારે. સ્કિન અંદરથી હાઇડ્રેટ રહે તો તેની અસર ચહેરા પર પણ દેખાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સ્કિનની સુંદરતા નેચરલી વધારવા માટે આહાર કેવી રીતે મદદરૂપ થાય ?
સ્કિનની સુંદરતા અને આહાર
આપણે જે પણ વસ્તુ ખાતા હોય તેની અસર આપણી તબિયતની સાથે આપણી ત્વચા પર પણ જોવા મળે છે. જો તમારી ત્વચાને અંદરથી જ પોષણ નહીં મળતું હોય તો મોંઘામાં મોંઘી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરશો તો પણ સ્કિન ડલ અને બેજાન દેખાશે. એટલા માટે જ જરૂરી છે કે આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે જે સ્કિનની સુંદરતા વધારવામાં મદદ કરે.
સ્કિન ફ્રેન્ડલી ફૂડ
એક્સપર્ટ અનુસાર સ્કિન ફ્રેન્ડલી ફૂડમાં તરબૂચ કાકડી જેવા પાણીથી ભરપૂર ફળ અને શાકભાજી ખાવા જોઈએ. આવા ફળ સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.. આ સાથે જ એવોકાઢો પણ ખાઈ શકાય છે કારણ કે તેમાં હેલ્ધી ફેટ અને વિટામિન ઈ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે.
સ્કિન ફ્રેન્ડલી સીડ્સ
સ્કિનને હાઇડ્રેટ કરવા માટે અને જરૂરી પોષણ પૂરું પાડવા માટે ઓમેગા યુક્ત વસ્તુઓનું સેવન પણ દિવસ દરમિયાન કરવું જોઈએ.. ઓમેગા યુક્ત વસ્તુઓમાં અખરોટ, ચિયા સીડ્સ, અળસી સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. આ ત્રણ વસ્તુમાં રહેલા ફેટ ત્વચાની બહારની લેયર પર મોઈશ્ચર જાળવી રાખે છે અને સ્કીન મુલાયમ તેમજ હેલ્ધી દેખાય છે.
સ્કિન ફ્રેન્ડલી ડ્રિંક્સ
સ્કિન ફ્રેન્ડલી ડ્રિન્કની વાત કરીએ તો તેમાં નાળિયેર પાણી, ગ્રીન ટી, એલોવેરા જ્યુસ અને ફ્રેશ ફ્રુટ જ્યુસનો સમાવેશ કરી શકાય છે.. આ વસ્તુઓમાં પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, વિટામિન સી સહિતના પોષક તત્વો હોય છે જે સ્કીનને અંદરથી રીપેર કરવામાં મદદ કરે છે.
સ્કિન ફ્રેન્ડલી ફૂડ લેવાના ફાયદા
જો તમે આહારમાં સ્કિન ફ્રેન્ડલી ફૂડ નો સમાવેશ કરો છો તો તેનાથી કેટલાક વિઝીબલ ફાયદા દેખાય છે.. આ ફાયદામાં થોડા દિવસોમાં સ્કિનની ઇલાસ્ટીસીટી વધતી દેખાશે, ફાઈનલાઇન્સ ઘટશે, ત્વચા કોમળ દેખાશે અને સ્કીન પર નિખાર વધશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)