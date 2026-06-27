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ડાયટમાં એડ કરી લો આ વસ્તુઓ, સ્કિન અંદરથી હાઈડ્રેટ થશે તો ચહેરા પર દેખાશે નેચરલ ગ્લો

Diet for Glowing Skin: આપણી સ્કિન અંદરથી હેલ્ધી અને હાઈડ્રેટ રહે તે જરૂરી હોય છે. ફક્ત ચહેરો રુપાળો દેખાય એટલે સ્કિન સારી હોય તેવું નથી. સ્કિન હેલ્ધ સુધારવા અને ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો વધારવા માટે આહારમાં શું સામેલ કરી શકાય ચાલો તમને જણાવીએ.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 27, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:15 AM IST
ડાયટમાં એડ કરી લો આ વસ્તુઓ, સ્કિન અંદરથી હાઈડ્રેટ થશે તો ચહેરા પર દેખાશે નેચરલ ગ્લો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ડાયટમાં એડ કરી લો આ વસ્તુઓ, સ્કિન અંદરથી હાઈડ્રેટ થશે તો ચહેરા પર દેખાશે નેચરલ ગ્લો
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