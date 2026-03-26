Tanning: તડકાના કારણે કાળી પડેલી સ્કિનને નોર્મલ કરવા લગાડો આ ફેસપેક

LifeStyle

Skin Tanning: ઉનાળામાં તડકામાં થોડી મિનિટ પણ રહેવાનું થાય અને ચહેરો કવર ન કર્યો હોય તો તડકાના નિશાન ચહેરા પર દેખાવા લાગે છે. તડકાના કારણે સ્કિન ટેન થઈ જાય છે અને કાળી દેખાવા લાગે છે. આ રીતે ટેન થયેલી સ્કિનને નોર્મલ કરવા માટે ઉપયોગી થાય તેવા ફેસપેક વિશે જાણો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:17 PM IST
  • તડકાના કારણે કાળી પડેલી સ્કિન પર શું લગાડવું?
  • સ્કિન ટેનિંગ દુર કરવાના ઘરેલુ ફેસપેક.
  • ઉનાળામાં કામ લાગે તેવી સ્કિન કેર ટીપ્સ

Skin Tanning: ઉનાળામાં તડકામાં થોડી મિનિટ પણ રહેવાનું થાય તો ત્વચા ટૈન થઈ જાય છે. સ્કિન ટેન થઈ જવી એટલે કે તડકાના કારણે સ્કીન કાળી પડી જવી. સ્કીન ટેન થવાની પ્રક્રિયામાં સૂર્યના હાનિકારક કિરણોના સંપર્કમાં આવેલી ત્વચાનો રંગ બદલી જાય છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે સૂર્યપ્રકાશથી બચવા માટે ત્વચા મેલેનીન નામનું પીગમેન્ટ વધારી દે છે. મેલેનીન વધી જતા ત્વચા કાળી પડી જાય છે. 

તડકાના કારણે મેલેનીન વધી જવાથી કાળી પડેલી ત્વચાને ફરીથી નોર્મલ કરવામાં મદદ કરે તેવા ફેસપેક વિશે આજે જાણીએ. ઉનાળામાં આ જાણકારી તમને કામ લાગી શકે છે. કારણ કે એવું ઘણી વખત બને છે જ્યારે ઉતાવળમાં બહાર જવાનું થાય અને ચહેરો કવર કરતાં ભૂલી જવાય. સૂર્યનો તડકો થોડીવાર માટે પણ સ્કિન પર પડે તો સ્કિનનો રંગ બદલી જાય છે. આવા સમયે સ્કિન પર શું લગાડવું ચાલો જાણીએ. 

હળદર અને ચણાનો લોટ

હળદર અને ચણાનો લોટ સ્કિન ટેનિંગ સરળતાથી દુર કરે છે. તેના માટે 1 ચમચી ચણાના લોટમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરો અને તેમાં ગુલાબજળ એડ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને સ્કિન પર લગાડો અને પેસ્ટને સુકાવા દો. પેસ્ટ સુકાઈ જાય પછી સ્કિન સાફ કરી લો. ઉનાળામાં હળદર અને ચણાનો લોટ સપ્તાહમાં 3 દિવસ દિવસ યુઝ કરી શકો છો. 

બટેટાનો રસ

સન ટૈનિંગ હટાવવા માટે બટેટાનો રસ પણ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. બટેટાના રસમાં રહેલા તત્વો સ્કિન ટોન લાઈટ કરવામાં મદદ કરે છે. બટેટાનો રસ તમે ડાયરેક્ટ સ્કિન પર અપ્લાય કરી શકો છો. કાચા બટેટાનો રસ કાઢી રુની મદદથી સ્કિન પર રસ લગાડો. 

દહીં અને હળદર

તડકાના કારણે કાળી પડેલી સ્કિન પર દહીં પણ લગાડી શકાય છે. ઘરે જમાવેલા દહીમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડો. દહીં સ્કિનને ફ્રી રેડિકલ્સથી થતા નુકસાનથી બચાવશે અને સ્કિનને ઠંડક પણ આપશે. ઉનાળામાં સપ્તાહમાં 2 વાર ચહેરા પર દહીં લગાડો. 

ટમેટાનો રસ

ટમેટા લાઈકોપીનથી ભરપુર હોય છે. તડકાના કારણે કાળી પડેલી સ્કિનને નોર્મલ કરવામાં ટમેટા મદદ કરશે. ગરમીમાંથી ઘરે આવો ત્યારે પણ ટમેટાનો રસ લગાડી શકો છો. ટમેટાનો રસ કાઢી સ્કિન પર લગાડો અને 15 મિનિટ રહેવા દો. ત્યારબાદ ઠંડા પાણીથી સ્કિન સાફ કરો. ટૈનિંગથી તુરંત છુટકારો મળી જશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

