/Cooking Hacks: ભુલથી દાળમાં વધારે પાણી પડી જાય તો શું કરવું ? જાણો એવી વસ્તુઓ વિશે જેને ઉમેરવાથી દાળ ઘાટી થઈ જાય

Cooking Hacks For Dal: રસોઈ બનાવી કલા છે તેવી જ રીતે બગડેલી રસોઈને સુધારવી પણ એક કલા છે. ઘરના રસોડામાં બનતી વાનગીઓમાં જો કોઈ ગડબડ થઈ જાય તો તેને કેવી રીતે સુધારવી તેના પણ રસ્તા હોય છે. જેમાંથી આજે તમને જણાવીએ કે જો દાળમાં ભૂલથી પાણી વધુ પડી જાય તો પછી પાતળી થયેલી દાળને ઘટ્ટ કેવી રીતે કરવી ? આપણા રસોડામાં એવી કેટલીક વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ હોય છે જેના દાળમાં ઉમેરવાથી દાળ ઝડપથી ઘાટી થઈ જાય છે અને તેનો સ્વાદ પણ વધી જાય છે. આ વસ્તુ કઈ છે જાણી લો.
પાતળી દાળને ઘટ્ટ કરવા અપનાવો આ ટીપ્સ
ચણાનો લોટ - દાળમાં જો પાણી વધારે પડી જાય તો તેને ઘટ્ટ કરવા માટે તેમાં ચણાનો લોટ ઉમેરી શકાય છે. ચણાનો લોટ દાળમાં ઉમેરતા પહેલા તેને થોડો શેકી લેવો. ત્યાર પછી દાળમાંથી જ થોડું પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી શેકેલો ચણાનો લોટ સારી રીતે મિક્સ કરી સ્લરી બનાવી લો. ત્યાર પછી ચણાના લોટની સ્લરી દાળમાં ઉમેરી દાળને ઉકાળો. આમ કરવાથી દાળ ઘાટી પણ થઈ જશે એનો તેનો સ્વાદ પણ ખરાબ નહીં થાય.
સતુ પાવડર - જો ઘરમાં સત્તુ પાઉડર હોય તો તેનો ઉપયોગ પણ દાળમાં કરી શકો છો. ચણાની દાળમાં પાણી વધુ પડી જાય તો તેમાં એક ચમચી સત્તુ પાવડર મિક્સ કરી દો. અને ત્યાર પછી દાળને ઉકાળી લો. સત્તૂ પાવડર ઉમેરવાથી પણ દાળ ઘાટી થઈ જાય છે અને સ્વાદ વધી જાય છે.
બાફેલું બટેટું - જો દાળમાં વધારે પાણી પડી ગયું હોય અને દાળ એકદમ પાતળી થઈ ગઈ હોય તો તેને ઘટ્ટ કરવા માટે દાળમાં બાફેલું બટેટુ ઉમેરી શકાય છે. બાફેલા બટેટાને સારી રીતે મેશ કરી અને પછી તેને દાળમાં ઉમેરી દો..
કોર્નસ્ટાર્ચ - પાતળી દાળને ઘટ્ટ કરવા માટે કોર્નસ્ટાર્ચનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. એક ચમચી કોર્નસ્ટાર્ચને ઠંડા પાણીમાં સારી રીતે મિક્સ કરી ઉકળતી દાળમાં ઉમેરો. કોર્નસ્ટાર્ચ ઉમેરવાથી દાળ તુરંત જ ઘાટી થઈ જાય છે.
ધીમા તાપે ઉકાળો - જો તમારે ઉપર જણાવેલી કોઈપણ વસ્તુ ઉમેર્યા વિના જ દાળને ઘાટી કરવી હોય તો તેના માટે દાળને ગેસ પર ધીમા તાપે 10 થી 15 મિનિટ ઉકાળો. આમ કરવાથી દાળનું વધારાનું પાણી ધીરે ધીરે બળી જશે અને દાળ થોડી ઘટ્ટ થઈ જશે.
