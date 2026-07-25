/શાકભાજીનું વજન કરવા પથ્થર વાપરવો ગેરકાયદેસર, કોઈ આવું કરે તો ગ્રાહક શું કરી શકે જાણો

Self Awareness Tips: શાકમાર્કેટમાં શાક લેવા જવાનું થાય ત્યારે ઘણી જગ્યાએ શાક વેંચનાર 50 કે 100 ગ્રામના વજન માટે પથ્થરનો ઉપયોગ કરતાં જોવા મળે છે. પરંતુ આ રીતે વજન કરવા માટે પથ્થર કે અન્ય કોઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો કાયદાની દ્રષ્ટિએ યોગ્ય નથી. દરેક વેપારીએ વજન કરવા માટે સ્ટાન્ડર્ડ માપ અનુસાર લોખંડ, પિત્તળ કે અન્ય ધાતુના વજનિયાંનો જ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. જો કોઈ વેપારી આ નિયમનો ભંગ કરે તો તેના વિરુદ્ધ તમે ફરિયાદ પણ કરી શકો છો.
વજન સંબંધિત કાયદો
કાયદા અનુસાર દુકાન કે બજારમાં કોઈપણ વસ્તુ તોલવા માટે પથ્થર કે એવી કોઈપણ વસ્તુ જેના પર સ્ટાન્ડર્ડ માપ લખેલું ન હોય તેનો ઉપયોગ કરવાની મનાઈ હોય છે. વજન તોલવા માટે ધાતુના વજનિયાં જ માન્ય છે. પથ્થરનો ઉપયોગ કરવો માન્ય નથી.
મોટાભાગે 50 ગ્રામના વજનને બદલે પથ્થરનો ઉપયોગ શાકભાજી માટે થતો હોય છે. માર્કેટમાં ઘણા એવા વેપારી હોય છે જે આ કામ કરે છે. આવી પ્રવૃતિનો વિરોધ ગ્રાહક કરી શકે છે. જો તમે શાક લેતા હોય તે વેપારી પણ પથ્થરથી તોલીને તમને વસ્તુ આપે તો તમે તેની ખોટી રીતનો વિરોધ કરી વસ્તુ લેવાની ના કહી શકો છો.
આ સિવાય તમે આ મામલે નિયંત્રક કાનુની માપ વિજ્ઞાન અને નિયામક ગ્રાહક બાબતોની કચેરીમાં ફરિયાદ કરી શકો છો. આ વિભાગ અન્ન નાગરિક પુરવઠા વિભાગ હેઠળ કામ કરે છે.
તુરંત કયા પગલાં લેવા ?
જો તમે શાકભાજી કે અન્ય વસ્તુ તોલવા માટે પથ્થરનો ઉપયોગ થતો જુઓ છો તો તુરંત વેપારીને જણાવો કે વજન કરવા યોગ્ય માપનો ઉપયોગ કરે. જો વેપારી તેમ કરવાનો ઈન્કાર કરે તો તેની પાસેથી વસ્તુ ન ખરીદો. આ સિવાય તમે તેના વજનિયાં અને પથ્થરના ઉપયોગનો ક્લીયર વીડિયો બનાવી લો અથવા ફોટો લઈ લો. ત્યારબાદ તમે આ પુરાવા સાથે લોકલ લીગલ મેટ્રોલોજી ઓફિસનો સંપર્ક કરી આ મામલે લેખિત ફરિયાદ કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)