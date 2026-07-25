Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /શાકભાજીનું વજન કરવા પથ્થર વાપરવો ગેરકાયદેસર, કોઈ આવું કરે તો ગ્રાહક શું કરી શકે જાણો

શાકભાજીનું વજન કરવા પથ્થર વાપરવો ગેરકાયદેસર, કોઈ આવું કરે તો ગ્રાહક શું કરી શકે જાણો

Self Awareness Tips: શું તમને ખબર છે કે શાકભાજી કે અન્ય કોઈપણ વસ્તુનું વજન કરવા માટે સ્ટાન્ડર્ડ માપના વજનિયાં સિવાય પથ્થર વાપરવો ગેરકાયદેસર છે ? જો નથી ખબર તો આ વાત ગ્રાહક તરીકે તમારે જાણવી જરૂરી છે. જો શાકભાજી વેંચનાર કે અન્ય કોઈપણ વેપારી આવું કામ કરે તો તમે તેના વિરુદ્ધ ફરિયાદ પણ નોંધાવી શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 25, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:31 PM IST
શાકભાજીનું વજન કરવા પથ્થર વાપરવો ગેરકાયદેસર, કોઈ આવું કરે તો ગ્રાહક શું કરી શકે જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રિલેશનશીપથી લઈ વ્યસન સુધીની 5 વાતો ટીનેજ બાળકો છુપાવે પોતાના માતા પિતાથી
family time2 hrs ago
2
India Meteorological Department2 hrs ago
3
CJP Protest2 hrs ago
4
car damage by floods2 hrs ago
5
Unseasonal rains3 hrs ago