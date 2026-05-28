/Tips for Comfortable Sleep: રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી? તો અપનાવો આ ટ્રિક, ઘસઘસાટ ઊંઘી જશો

Tips for Comfortable Sleep: જો તમને પણ રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી તો આવો તમને કેટલાક સરળ ઉપાય જણાવીએ, જેને અપનાવી તમે શાંતિથી ઊંઘી શકો છો.
Tips for Comfortable Sleep: આજના સમયમાં ઘણા લોકો રાત્રે ઊંઘ ન આવવાની સમસ્યાથી પરેશાન છે. મોડી રાત સુધી જાગવું, વારંવાર આંખ ખુલી જવી અને સવારે થાકનો અનુભવ થવો સામાન્ય વાત થઈ ગઈ છે. હેલ્થ એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ અને મોબાઇલની આદત તેની પાછળ સૌથી મોટું કારણ છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ફેરફાર કરી આ પરેશાનીથી રાહત મેળવી શકાય છે.
ઊંઘ સાથે જોડાયેલા નિષ્ણાંતો પ્રમાણે જો રાત્રે જલ્દી અને ગાઢ ઊંઘ જોઈએ તો સૂતા પહેલા મગજને શાંત કરવો ખુબ જરૂરી છે. એક્સપર્ટ સલાહ આપે છે કે પલંગ પર જવાના અડધા કલાક પહેલા મોબાઈલ અને લેપટોપનો ઉપયોગ બંધ કરી દેવો જોઈે. સ્ક્રીનમાંથી નીકળતી બ્લૂ લાઇટ મગજને એક્ટિવ રાખે છે, જેનાથી ઊંઘ આવવામાં સમસ્યા થાય છે.
એક્સપર્ટે આપી ટિપ્સ
નિષ્ણાંતો અનુસાર સૂતા પહેલા 5થી 10 મિનિટ ઊંડો શ્વાસ લેવાથી ફાયદો થઈ શકે છે. તેનાથી મગજ શાંત થાય છે અને શરીર રિલેક્સ થાય છે. ઘણા ડોક્ટર તેને નેચરલ સ્લીપ થેરેપી પણ માને છે.
રાત્રે ચા-કોફી પીવી પડી શકે છે ભારે
હેલ્થ એક્સપર્ટ ચેતવણી આપે છે કે સાંજ બાદ વધુ ચા કે કોફી પીવાથી ઊંઘ ખરાબ થઈ શકે છે. તેમાં રહેલું કેફીન ઘણી કલાકો સુધી મગજને સક્રિય રાખે છે. તેવામાં રાતના સમયે હળવું ભોજન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
રૂમનો માહોલ પણ કરે છે અસર
નિષ્ણાંતો અનુસાર જો રૂમમાં વધુ પ્રકાશ કે અવાજ થતો હશે તો મગજ આરામ કરી શકતું નથી. તેથી સૂતા પહેલા રૂમની લાઇટધીમી રાખો અને શાંત માહોલ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો. તેનાથી શરીર જલ્દી સ્લીપ મોડમાં પહોંચી જાય છે.
નક્કી કરો સૂવાનો સમય
ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે શરીરની બોડી ક્લોકને જાળવી રાખવી જરૂરી છે. જો દરરોજ અલગ-અલગ સમય પર સૂવામાં આવે તો ઊંઘની પેટર્ન બગડી શકે છે. તેથી દરરોજ એક સમયે સૂવા અને ઉઠવાની આદત પાડવી જોઈએ. આ સાથે એક્સપર્ટ માને છે કે સારી ઊંઘ માત્ર થાક દૂર કરતી નથી પરંતુ માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધાર કરે છે.