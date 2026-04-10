Fitness Tips: એક્સરસાઈઝ પહેલા ખાઈ શકો એવા 3 ફળ, આ ફ્રુટ ખાધા પછી સારી રીતે કરી શકશો વર્કઆઉટ
What to Eat Before Workout: વર્કઆઉટ શરુ કરતાં પહેલા એવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ જે શરીરને એનર્જી આપે. પ્રી વર્કઆઉટ મીલ તરીકે તમે 3 ફ્રુટ લઈ શકો છો. આ ફ્રુટ્સ શરીરની એનર્જી બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે અને તેના કારણે વર્કઆઉટ સારી રીતે થઈ શકે છે.
What to Eat Before Workout: લોકો હવે ફિટનેસ પ્રત્યે જાગૃત થવા લાગ્યા છે. મોટાભાગના લોકો એક્સરસાઈઝને જીવનશૈલીનો ભાગ બનાવી રહ્યા છે. ઘણા લોકો જીમમાં જઈને વર્કઆઉટ કરતાં હોય છે. વર્કઆઉટ કરતાં ઘણા લોકોને એક સમસ્યા નડતી હોય છે. આ સમસ્યા છે લો એનર્જીની. વર્કઆઉટ કરતી વખતે શરીરમાં એનર્જી ન હોય તેવું લાગે છે. આ સમસ્યા થવાનું કારણ પ્રી વર્કઆઉટ ફુડનો અભાવ હોય શકે છે. જી હાં, જે રીતે વર્કઆઉટ પછી પ્રોટીનયુક્ત આહાર જરૂરી છે તે રીતે વર્કઆઉટ પહેલા એનર્જી બુસ્ટ થાય તેવી વસ્તુઓ ખાવી જરૂરી હોય છે.
જીમ જતાં લોકોને એ વાતની જાણકારી પણ હોવી જોઈએ કે જીમ જતાં પહેલા શું ખાવું અને શું નહીં. તો ચાલો આજે તમને 3 એવા ફ્રુટ વિશે જણાવીએ જેને તમે પ્રી વર્કઆઉટ સ્નેક્સ લઈ શકો છો. આ ફ્રુટ ખાઈને વર્કઆઉટ કરશો તો શરીરને એનર્જી નેચરલી બુસ્ટ થશે. વર્કઆઉટ પહેલા ફ્રુટ લેવાનો આઈડિયા બેસ્ટ સાબિત થઈ શકે છે કારણ કે ફ્રુટમાં ફ્રુક્ટોઝ, વિટામીનસ એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ભરપુર માત્રામાં હોય છે જે શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે.
વર્કઆઉટ પહેલા કયા ફળ ખાઈ શકાય ?
વર્કઆઉટ પહેલા એવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ જે તુરંત પચી જાય તેવી હોય, તુરંત એનર્જી આપે અને શરીરને હાઈડ્રેટ પણ રાખે. આજે તમને એવા 3 ફ્રુટ વિશે જણાવીએ જે આ 3 કામ કરી શકે છે. આ 3 ફ્રુટને તમે વર્કઆઉટ કરવાના હોય તેની 30 થી 40 મિનિટ પહેલા ખાવા જોઈએ.
પ્રી વર્કઆઉટ સ્નેક્સ
સફરજન
વર્કઆઉટ પહેલા ખાવા માટે સફરજન સૌથી બેસ્ટ છે. સફરજનમાં નેચરલ શુગર અને ફાઈબર હોય છે. સફરજન ખાવાથી શરીરમાં એનર્જી વધે છે. સફરજન ખાવાનો ફાયદો એ છે કે તે સરળતાથી પચી જાય છે અને ભુખ કંટ્રોલમાં રહે છે જેના કારણે વર્કઆઉટ કરતી વખતે પેટ ભારે નથી લાગતું અને ભુખ પણ નથી લાગતી. જે લોકો વજન ઘટાડવા માટે વર્કઆઉટ કરે છે તેમના માટે સફરજન બેસ્ટ વિકલ્પ છે.
કેળા
વર્કઆઉટની 40 મિનિટ પહેલા કેળા ખાઈ શકો છો. કેળા પોટેશિયમ અને કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપુર હોય છે. કેળા પણ શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે. કેળાથી બીજો ફાયદો એ થાય છે કે વર્કઆઉટ કર્યા પછી જે સ્નાયૂનો દુખાવો થતો હોય છે તેમાં રાહત મળી શકે છે. કેળા ખાધા પછી વર્કઆઉટ સારી રીતે કરી શકાય છે. ખાસ કરીને સ્ટેંથ ટ્રેનિંગ પહેલા કેળા ખાવા જોઈએ.
પપૈયું
પપૈયું પણ વર્કઆઉટ પહેલા ખાઈ શકો છો. પપૈયું સવારે ખાલી પેટ ખાવાથી પેટ ફુલવા, ભારે થવાની સમસ્યા દુર થવા લાગશે. પપૈયું પાચન સુધારવામાં મદદ કરશે. પપૈયું પચવામાં હળવું હોય છે તેથી વર્કઆઉટ કરવામાં મુશ્કેલી પણ નહીં થાય.
ઉપર જણાવ્યા અનુસારના 3 ફળ તમે ખાઈ શકો છો. જો કે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે વધારે માત્રામાં ફળ ખાવાની ભુલ ન કરવી. એટલે કે વર્કઆઉટ પહેલા 1 સફરજન, 2 કેળા અથવા 1 બાઉલ પપૈયું ખાઈ શકો છો. તેનાથી વધારે માત્રામાં ફ્રુટ ખાવાથી પણ પેટ ભારે થઈ જશે. આ સિવાય વર્કઆઉટની 30 થી 40 મિનિટ પહેલા ફળ ખાવા. ફળ ખાઈને તુરંત વર્કઆઉટ શરુ ન કરી દો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
