મૃત્યુ સમયે આંખની સામે શું દેખાય છે? વૈજ્ઞાનિકોએ ખોલ્યું સૌથી મોટા રહસ્યનું 'રાઝ'
વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે મોતના સમયે વ્યક્તિનું મગજ એક એવી અવસ્થામાં પહોંચી જાય છે, જેને લાઇફ રિકોલ કહેવામાં આવે છે. તેના વિશે તાજેતરમાં થયેલા રિસર્ચમાં વિગતો સામે આવી છે.
મૃત્યુ હંમેશાથી દરેક વ્યક્તિ માટે સૌથી મોટું રહસ્ય રહ્યું છે. ઘણા લોકોને જોયા હશે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે તો તેનો શ્વાસ ધીમો કે ઝડપી થઈ જાય છે. હાર્ટના ધબકારા નબળા પડવા લાગે છે, હાથ-પગ ઠંડા થવા લાગે છે અને આંખો અડધી ખુલ્લી રહી જાય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આ સ્થિતિમાં પહોંચી જાય છે તો તેને કેવો અનુભવ થઈ રહ્યો હોય છે? શું ખરેખર આપણે કોઈ સફેદ પ્રકાશ દેખાય છે કે પછી તેની જૂની યાદો કોઈ ફિલ્મની જેમ આંખની સામે ફરવા લાગે છે? તાજેતરમાં એક સ્ટડીમાં આ રહસ્ય પરથી પડદો ઉઠાવવાનો પ્રયાસ વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યો છે. તો આવો જાણીએ વિજ્ઞાનની નજરમાં કોઈ વ્યક્તિને મરવા સમયે કેવો અનુભવ થાય છે.
મગજમાં ચાલે છે 'યાદોની ફિલ્મ'
Metro.co.uk ના એક રિપોર્ટ અનુસાર જ્યારે શરીર કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે, ત્યારે પણ મસ્તિષ્કના કેટલાક ભાગ સક્રિય રહે છે. રિસર્ચરોને જાણવા મળ્યું કે મોતની પહેલા ગામા ઓસિલેશન (Gamma Oscillations) નામના મસ્તિષ્કના તરંગો વધી જાય છે. આ તે તરંગો છે જે સપનું જોવા સમયે, ધ્યાન લગાવવા સમયે કે કોઈ જૂની યાદોને તાજી કરવા સમયે અનુભવાય છે. એટલે કે મોતના સમયમાં વ્યક્તિને પોતાના જીવનની સૌથી સારીક્ષણ ફ્લેશબેકની જેમ દેખાય શકે છે. આ અનુભવને નિયર-ડેથ એક્સપીરિયન્સ કહેવામાં આવે છે, જેમાં મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિ પોતાના ચહેરાને જોવાની વાત કરે છે.
આ શોધ કાર્ડિયક અરેસ્ટના દર્દીના મગજની એક્ટિવિટી રેકોર્ડ કરવાથી સામે આવે છે, જે જણાવે છે કે મોત કોઈ માત્ર અંધારૂ નહીં, પરંતુ એક સારી સફર હોય છે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે મોત સમયે વ્યક્તિનું મગજ એક એવી અવસ્થામાં જતું રહે છે, જેને લાઇફ રિકોલ (Life Recall) કહેવામાં આવે છે.
2023મા ફ્રંટિયર્સ ઇન એજિંગ ન્યૂરોસાયન્સમાં પબ્લિશ સ્ટડીમાં પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે મોતની ઠીક પહેલા મગજ બંધ થવાની જગ્યાએ એક્ટિવેટ થઈ જાય છે અને હાર્ટ રોકાયા બાદ પણ થોડા સમય માટે સક્રિય રહે છે.
મગજ વધુ સક્રિય થઈ જાય છે
અમેરિકાના લુઇસવિલે યુનિવર્સિટીમાં ન્યૂરોસર્જન ડો. અજમલ જેમ્મારે આ સ્ટડીમાં નેતૃત્વ કર્યું હતું. જ્યારે 87 વર્ષના દર્દીને વાઈનો હુમલો આવ્યો હતો અને તે માટે ઈઈજી (ઈલેક્ટ્રોએન્સેફલોગ્રામ) નો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો. તે સમયે મગજની એક્ટિવિટીને રેકોર્ડ કરવા સમયે દર્દીને હાર્ટ એટેક આવ્યો અને તેનું મોત થઈ ગયું. જ્યારે તેના ધબકારા અટકવાની 30 સેકેન્ડ પહેલા અને બાદના તપાસની તપાસ કરી જેમાં ન્યૂરોલોજિકલ તફાવત જોવા મળ્યા હતા.
ડો. અજમલ અનુસાર 'સ્ટડી આ દર્દીઓના ઈઈજી ડેટા પર આધારિત છે, જેના મગજની ગતિવિધિને તેના મૃત્યુના સમયે મોનિટર કરવામાં આવી રહી હતી. સંશોધકોને જાણવા મળ્યું કે કાર્ડિયાક અરેસ્ટ બાદ પણ લગભગ 30 સેકેન્ડ સુધી મગજમાં હાઈ-લેવલ એક્ટિવિટી યથાવત રહે છે.'
તેમણે કહ્યું 'મૃત્યુના સમયે વ્યક્તિનું મગજ અચાનક બંધ થતું નથી, પરંતુ તેમાં અલગ-અલગ પ્રકારના બ્રેન વેવ્સ એક્ટિવ થઈ જાય છે, જેને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં ઓસ્સિલેશન્સ (Oscillations) કહેવામાં આવે છે. તેમાં ગામા, થીટા, આલ્ફા અને બીટા બ્રેન વેવ્સ સામેલ છે જે સામાન્ય રીતે સપના, યાદો અને સમજવા-વિચારવાની પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલ હોય છે.'
મગજ મોત માટે તૈયાર કરે છે
ડો. અજમલનું કહેવું છે કે આપણું મજગ સંભવતઃ આપણે મોત માટે તૈયાર કરે છે અને અંતિમ સમયમાં આપણી સૌથી યાદગાર ક્ષણને બીજીવાર જીવવાની તક આપે છે. એટલે કે તે બની શકે કે મૃત્યુની ઠીક પહેલા મગજ જીવનની મહત્વની ઘટનાઓ અને યાદોને છેલ્લીવાર રિપીટ કરી રહ્યું હોય છે, જેમ ઘણા લોકો Near-death experience માં ફ્લેશબેક અનુભવ કરવાની વાત કરે છે.
આ નિષ્કર્ષ આપણી તે સમજને પડકાર આપે છે કે આખરે લાઇફ ખતમ ક્યારે થાય છે. શું હાર્ટ થંભી ગયા બાદ જીવન સમાપ્ત થઈ જાય છે કે પછી ત્યારબાદ પણ જીવન હોય છે. સાથે આ સ્ટડી તે સવાલ પેદા કરે છે કે અંગદાનનો સાચો સમય શું હોવો જોઈએ.
શું કોઈ સફેદ પ્રકાશ દેખાય છે?
વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે હંમેશા નિયર ડેથ એક્સપીરિયન્સ (NDE) માંથી પસાર થનાર લોકો સુરંગ જેવી અંધારી ગલી અને તેના અંતમાં સફેદ પ્રકાશ દેખાવાનો દાવો કરે છે. પરંતુ જ્યારે હાર્ટ કામ કરવાનું બંધ કરે છે, મગજમાં લોહી જવાનું બંધ થઈ જાય છે અને ઓક્સીજનની કમી થવા લાગે છે તો આ સ્થિતિમાં આંખનો રેટિના અને મગજના વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ વચ્ચે સંપર્ક તૂટવા લાગે છે, જેનાથી એક ટનલ વિઝન (સુરંગ જેવું દ્રશ્ય) પેદા થાય છે. આ કારણ છે કે લોકોને લાગે છે કે તે કોઈ અંધારી સુરંગમાંથી અંજવાળા તરફ જઈ રહ્યાં છે.
શાંતિનો અનુભવ થાય છે
રિસર્ચમાં જણાવવામાં આવ્યું કે મોત નજીક પહોંચવા પર મગજ ભારે માત્રામાં એન્ડોર્ફિન (Endorphins) અને અન્ય ન્યૂરોકેમિકલ્સ રિલીઝ કરે છે. આ કેમિકલ શરીરમાં ડર અને દુખાવાને ઘટાડવાનું કામ કરે છે અને આ કારણ છે કે જે લોકો મૃત્યુ બાદ ફરી જીવતા થયા કે જેને હોશ આવ્યો છે તેને એક વિચિત્ર શાંતિનો અનુભવ થાય છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ આ આર્ટિકલ આંતરરાષ્ટ્રીય રિસર્ચ અને વૈજ્ઞાનિક તથ્યો પર આધારિત છે. દરેક વ્યક્તિના અનુભવ અલગ હોઈ શકે છે)
