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ચોમાસામાં રેડ એલર્ટ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવે ? IMD રેડ એલર્ટ જાહેર કરે તો તમારે શું તૈયારી કરી રાખવી જાણી લો

Heavy Rain Predictions: ચોમાસામાં વરસાદની આગાહી પર સૌની નજર હોય છે. વરસાદ થવાનો હોય તે પહેલા જ હવામાન વિભાગ આગાહી કરી સંભવિત સ્થિતિ અંગે ચેતવણી આપે છે. આ ચેતવણી યેલો, ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ તરીકે હોય છે. હવામાન વિભાગ ચોમાસામાં રેડ એલર્ટ ક્યારે જાહેર કરે અને જ્યારે આ એલર્ટ જાહેર થાય ત્યારે લોકોએ શું તૈયારી કરી રાખવી ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 05, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:11 AM IST
ચોમાસામાં રેડ એલર્ટ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવે ? IMD રેડ એલર્ટ જાહેર કરે તો તમારે શું તૈયારી કરી રાખવી જાણી લો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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