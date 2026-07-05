/ચોમાસામાં રેડ એલર્ટ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવે ? IMD રેડ એલર્ટ જાહેર કરે તો તમારે શું તૈયારી કરી રાખવી જાણી લો

Heavy Rain Predictions: ચોમાસામાં હવામાન વિભાગની વરસાદની આગાહી સાથે યેલો એલર્ટ, ઓરેન્જ એલર્ટ, રેડ એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવે છે. અલગ અલગ રંગના એલર્ટ હવામાન વિભાગ એમ જ જાહેર નથી કરી દેતા. લોકોને રેડ એલર્ટ એટલે ભારે વરસાદની આગાહી જ લાગે પરંતુ રેડ એલર્ટ જાહેર થાય એટલે લોકોએ પણ કેટલીક તૈયારીમાં રહેવું જોઈએ. ચાલો તમને જણાવીએ ચોમાસામાં ભારે વરસાદ માટેના આ એલર્ટ ક્યારે જાહેર થાય છે અને એલર્ટ જાહેર થાય ત્યારે લોકોએ શું કરવાનું હોય ?
ચોમાસામાં ભારે વરસાદની આગાહી
જૂન મહિનો કોરો ગયા જુલાઈ મહિનાની શરુઆતથી જ દેશભરના અલગ અલગ રાજ્યોમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો પહેલા વરસાદમાં જ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ. ભારે વરસાદ થવાનો હોય તો હવામાન વિભાગ તેની આગાહી સાથે એલર્ટ પણ જાહેર કરે છે. એલર્ટમાં વારંવાર યેલો, ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ 3 એલર્ટ પરથી અલગ અલગ પ્રશાસન, રાહત એજન્સી અને સામાન્ય લોકોએ પણ જરૂરી પગલા લેવાના હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ તમારા વિસ્તારમાં રેડ એલર્ટ જાહેર થાય તો તેનો અર્થ શું છે અને તમારે શું તૈયારી રાખવી જોઈએ.
યેલો, ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગ 3 પ્રકારના એલર્ટ જાહેર કરે છે. જે 24 કલાકમાં કેટલો વરસાદ થવાની સંભાવના છે તેના પરથી નક્કી થાય છે. જેમકે 24 કલાકમાં 64.5 થી 115.5 મિમી સુધી વરસાદ થવાનો હોય તો યેલો એલર્ટ જાહેર થાય છે એટલે કે સતર્ક રહેવું. 24 કલાકમાં 115.6 થી 204.4 મિમી સુધી વરસાદ થવાનું અનુમાન હોય તો ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર થાય છે. એટલે કે પહેલાથી તૈયારી કરી લો. અને જ્યારે 204.5 મિમી કે તેનાથી વધુ વરસાદ થવાની સંભાવના હોય ત્યારે રેડ એલર્ટ. તેનો અર્થ થાય કે વાતાવરણ ખતરનાક છે અને જાન-માલનું નુકસાન પણ થઈ શકે છે. તેથી તુરંત જરૂરી તૈયારી કરી એકશન લેવું
વરસાદનું રેડ એલર્ટ હોય તો શું તૈયારી કરી રાખવી ?
જો તમારા વિસ્તારમાં વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર થાય તો તમારે નીચે દર્શાવ્યાઅનુસારની તૈયારીમાં રહેવું જોઈએ જેથી મોટા નુકસાનથી બચી શકાય.
- ટોર્ચ, પાવર બેંક, મીણબત્તી જેવી વસ્તુઓ હાથવગી રાખવી.
- ખાવાની સુકી વસ્તુઓ અને પીવાના પાણીનો સ્ટોક કરવો.
- જરૂરી દવા, ફર્સ્ટ એડ કિટ તૈયાર કરી લેવી.
- જરૂરી દસ્તાવેજ, આધાર કાર્ડ સહિતના ઓળખ પત્રો, જરૂરી ફાઈલો પાણીથી બચે તેવી વ્યવસ્થા કરવી.
- અગાસી કે ખુલ્લી જગ્યામાં પડેલા સામાનને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી લેવો જેથી ભારે પવનમાં મોટું નુકસાન ન થાય.
- નીચાણ વાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોએ સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવું.
- રેડ એલર્ટ દરમિયાન મુસાફરી કરવાનું ટાળવું,
- ઘરના વાહન સુરક્ષિત સ્થળે પાર્ક કરવા
- સુરક્ષા એજન્સીએ જણાવેલા નિર્દેશોનું પાલન કરવું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)