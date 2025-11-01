Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Ghee: ઘી બનાવતા હોય ત્યારે તેમાં ઉમેરી દેવું આ પાન, એકદમ દાણેદાર અને સુગંધી ઘી બનશે, શેલ્ફ લાઈફ પણ વધી જશે

Kitchen Hacks: ઘી સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી હોય છે. ભારતીય ભોજનમાં ઘીનો ઉપયોગ વધારે કરવામાં આવે છે. જો તમે મલાઈમાંથી ઘરે જ ઘી બનાવતા હોય તો આજે તમને ઘી બનાવવાની ખાસ રીત વિશે જણાવીએ. આ રીતે બનાવેલું ઘી સ્વાદિષ્ટ પણ લાગે છે અને તેના ગુણ પણ વધી જાય છે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

Ghee: ઘી બનાવતા હોય ત્યારે તેમાં ઉમેરી દેવું આ પાન, એકદમ દાણેદાર અને સુગંધી ઘી બનશે, શેલ્ફ લાઈફ પણ વધી જશે

Kitchen Hacks: દેશી ઘી આપણા આહારનો મહત્વનો ભાગ છે. ભોજન બનાવવાથી લઈ મીઠાઈમાં ઘીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં મહિલાઓ મોટાભાગે ઘી ઘરે જ બનાવતી હોય છે. કારણ કે ઘરે બનેલું ઘી શુદ્ધ અને સુગંધી હોય છે. મહિલાઓ દૂધની મલાઈ એકઠી કરી તેમાંથી ઘી બનાવે છે. ઘણા ઘરમાં ઘી બનાવતી વખતે તેમાં નાગરવેલનું પાન ઉમેરવામાં આવે છે. આમ કરવા પાછળ ખાસ કારણ હોય છે. આજે તમને જણાવીએ કે ઘી બનાવવા માટે માખણ ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં પાન ઉમેરી ઘી બનાવવામાં આવે તો તેનાથી કેવા ફાયદા થાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

દાદી-નાનીના સમયથી આ નુસખો ટ્રાય કરવામાં આવે છે. મલાઈમાંથી પહેલા માખણ કાઢવામાં આવે છે અને પછી માખણને પકાવીને તેમાંથી ઘી બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે માખણ ગરમ થાય છે ત્યારે જ તેમાં પાન ઉમેરી દેવામાં આવે છે. આમ કરવાથી શું ફાયદો થાય ચાલો તે પણ જાણીએ.

માખણમાં નાગરવેલનું પાન ઉમેરવાનું કારણ 

ઘી બનાવતી વખતે જ્યારે માખણ ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં નાગરવેલનું પાન નાખવું વર્ષો જુનો નુસખો છે. તેની પાછળ અલગ અલગ કારણો છે. જેમાં સૌથી પહેલું કારણ છે કે નાગરવેલનું પાન ઘીમાં રહેલું વધારાનું મોઈશ્ચર એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. પાન ઉમેરવાથી ઘી સારું બને છે અને ઘીની શેલ્ફ લાઈફ પણ કુદરતી રીતે વધી જાય છે. નાગરવેલના પાનમાં એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે. પાન માખણમાં રહેલી અશુદ્ધિઓને દુર કરી દે છે જેના કારણે ઘી સારું દાણેદાર બને છે. 

ઘીમાં સુગંધ વધારે છે પાન

ઘી બનાવતી વખતે પાન ઉમેરવાનો અન્ય એક ફાયદો એ પણ છે કે તેનાથી ઘીની સુગંધ વધી જાય છે. માખણમાં પાન ઉમેરવાથી ઘી સુગંધી બને છે. તેનાથી ઘીનો સ્વાદ પણ વધી જાય છે. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ આવું ઘી પાચન માટે લાભકારી છે કારણ કે નાગરવેલના પાનની ડાયજેસ્ટિવ અને કૂલિંગ પ્રોપર્ટી ઘીમાં ભળી જાય છે અને ઘી શરીરને લાભ કરે છે. 

જો કે ઘી બનાવતી વખતે આ પાન સિવાય અન્ય વસ્તુઓ પણ ઉમેરી શકાય છે. જેમકે ઘણા લોકો ઘી ઉકાળે ત્યારે તેમાં મીઠો લીમડો ઉમેરે છે, ઘણા લોકો મેથી દાણા ઉમેરતા હોય છે, ઘણા લોકો કેસર ઉમેરે છે. ઘણા લોકો ઘીમાં રંગ આવે તે માટે થોડી માત્રામાં હળદર ઉમેરતા હોય છે. આ વસ્તુઓ પણ ઘીના ગુણ વધારે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news