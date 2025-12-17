શરીરના ક્યા અંગ કયા ખોરાકથી થાય છે ખરાબ? તમારી ડાયટ ચાર્ટ તાત્કાલિક કરો ચેક, નહીંતર પડી શકે લેવાના દેવા!
Inflammatory foods to avoid: કોઈપણ વસ્તુ જરૂરતથી વધારે ખાવી સારી નથી. જો આ આદતને સમયસર દૂર કરવામાં ન આવે તો તે શરીરના ઘણા ભાગોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. પણ કેવી રીતે? ચાલો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
Worst Food For Organs: એક સારું ભોજન તમારા આયુષ્યને બમણું કરી શકે છે, પરંતુ તે તેના પર નિર્ભર કરે છે કે, તમે શું ખાઈ રહ્યા છો. ઘણી વખત આપણે કેટલીક એવી વસ્તુઓ (ઓર્ગન ડેમેજ ફૂડ આઈટમ્સ) ખાઈએ છીએ જેની પ્રતિકૂળ અસરો થઈ રહી છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, પરંતુ નિષ્ણાતોના મતે, વધુ પડતો દારૂ પીવાથી લીવરને નુકસાન થઈ શકે છે. જ્યારે મગજ અને કિડનીને પણ કેટલીક વસ્તુઓ નુકસાન પહોંચાડવાનું કામ છે, જેનાથી આપણે ટાળવાની જરૂર છે. આવા ઘણા ફૂડ્સ છે જે આપણે ખાઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ શરીર પર તેની શું અસર થઈ રહી છે તેનાથી સંપૂર્ણપણે અજાણ છીએ. તેથી તમારે તમારી પ્લેટ અથવા ડાયટ ચાર્ટ પર પણ એક નજર નાખવી જોઈએ અને આ વસ્તુઓ ટાળવાનું શરૂ કરવું જોઈએ.
શરીરને નુકસાન પહોંચાડતી વસ્તુઓ:
લીવર માટે: ડ્રિંક કરવું હેલ્થ માટે સારું નથી માનવામાં આવતું. પરંતુ જો તમે વધારે પડતો દારૂ પીવો છો, તો તમારે તે બંધ કરવું જોઈએ, કારણ કે આનાથી લીવરને નુકસાન થઈ શકે છે. નિષ્ણાતોના મતે, દારૂનું સેવન લીવર પર સીધી અસર કરે છે.
હૃદય માટે: ઘણીવાર ડોકટરો કહે છે કે હૃદય માટે તળેલા ખોરાક અને વધારે નમકવાળી વસ્તુઓ હાનિકારક છે. આ ખોરાકને "હૃદય માટે સૌથી ખરાબ ખોરાક" માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલ ટ્રાન્સ ફેટ અને નમક બેડ કોલેસ્ટ્રોલ અને બ્લડ પ્રેશર વધારવાનું કામ કરે છે.
આંખો માટે: આખો માટે જરૂરતથી વધારે વધુ પડતી મીઠું (સુગરવાળુ) ખાવાથી આંખો માટે ખરાબ માનવામાં આવે છે. તેનાથી દ્રષ્ટિ પર ખૂબ જ અસર પડે છે અને જો અવગણવામાં આવે તો ડાયાબિટીક રેટિનોપેથીનું ખતરો વધે છે. તેથી, વધુ પડતી ખાંડનું સેવન ટાળો.
કિડની માટે: વધુ પડતું નમક ખાવાથી કિડની પર અસર થઈ શકે છે. જો તમે આવું નહીં કરો તો કિડની પર લોહી ફિલ્ટર કરવા માટે દબાણ પડશે. તેથી પોટેશિયમયુક્ત ખોરાક ખાઓ અને તમારી કિડનીના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
ફેફસાં માટે: ફેફસાંમાં પ્રવેશતા સલ્ફેટને બિનઆરોગ્યપ્રદ માનવામાં આવે છે. સલ્ફેટથી ભરપૂર ખોરાક ખાવાનું ટાળો અને માર્કેટમાં વેચાતા અથાણાં અને બોટલબંધ જ્યુસ ટાળો. કારણ કે તેમાં સલ્ફેટ હોય છે, જે ફેફસાંમાં બળતરા પેદા કરી શકે છે.
સ્વસ્થ રહેવા માટે શું ખાવું?
નિષ્ણાતો કહે છે કે, જો તમે આ ખોરાક લિમિટમાં ખાવો છો, તો જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે, પરંતુ દૂર નહીં થાય. આ કરવા માટે તમારા આહારમાં લીલા શાકભાજી, આખા અનાજ અને પ્રોટીનયુક્ત ખોરાકનો સમાવેશ કરો. આ ઉપરાંત દરરોજ પુષ્કળ પાણી પીવો અને થોડી કસરત કરો.
