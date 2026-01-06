Prev
ઘઉં નહીં આ લોટની રોટલી પેટની ચરબી ઘટાડશે, જાણો વજન ઘટાડવા માટે કયો લોટ ફાયદાકારક

Weight Loss Flour: જો તમે વજન ઘટાડવા ઈચ્છો છો તો અહીં જાણો તે કયો લોટ છે જેનાથી બનેલી રોટલી ઝડપથી વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ લોટની રોટલીથી ફેટ બર્ન થવા લાગે છે અને કમર પણ પાતળી થાય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:53 PM IST

Weight Loss Atta: તેમાં કોઈ શંકા નથી કે જો ખાનપાન સારૂ હોય તો શરીર સ્વસ્થ રહે છે. વજન વધવાનું એક કારણ ખાનપાન છે. એવા ઘણા લોકો છે જે બહારનું ભોજન વધુ કરે છે, જેનાથી શરીરમાં વધુ ફેટ, વધુ કેલેરી અને વજન વધારનાર ગુણ મળે છે. તેવામાં તમે ઘરનું ભોજન ખાઈ તમારૂ વજન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો.અહીં અમે તમને કેટલાક એવા લોટની માહિતી આપી રહ્યાં છીએ જે વજન ઘટાડવામાં ઘઉં કરતા વધુ સારી અસર દેખાડે છે. આ લોટથી બનેલી રોટલીઓ ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે અને સ્વાસ્થ્ય સારૂ રાખે છે. જાણો કયા લોટની રોટલી ખાવાથી વજન ઘટી શકે છે.

વજન ઘટાડવા માટે આ લોટની રોટલીનું કરો સેવન
રાગીનો લોટ
રાગીના લોટથી બનેલી રોટલી સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી છે. આ લોટની રોટલીમાં કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર હોય છે અને રાગી ફાઇબરનો સ્ત્રોત પણ છે. આ લોટની રોટલી ખાવાથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે અને તેનાથી બ્લડ સુગર લેવલ બેલેન્સ્ડ રહે છે. તેવામાં રાગીની રોટલી વજન ઘટાડવામાં તમારી મદદ કરી શકે છે.

બાજરાનો લોટ
બાજરો ગ્લૂટેન ફ્રી (Gluten Free Flour) હોય છે. તેને ખાવાથી શરીરને પ્રોટીન અને ફાઇબર મળે છે, જેનાથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે અને વારંવાર ભૂખ લાગતી નથી, જેનાથી એક્સેસ ફૂડ ઈન્ટેક ઓછો થવામાં અસર જોવા મળે છે. 

જુવારનો લોટ
જુવારના લોટથી બનેલી રોટલી સ્વાદિષ્ટ હોય છે. બાજરાની જેમ જુવારનો લોટ પણ ગ્લૂટેન ફ્રી હોય છે. તેનાથી શરીરને ફાઇબર અને પ્રોટીન મળે છે, જે લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખે છે અને વજન કંટ્રોલ થાય છે. તેવામાં શાક કે દાળની સાથે તમે જુવારની રોટલીનો સ્વાદ લઈ શકો છો.

જવનો લોટ
જવના લોટમાંથી બનેલી રોટલી ફાઇબર અને બીટા-ગ્લુકનથી ભરપૂર હોય છે. જવની રોટલી વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે અને તમને લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખવાની અનુભૂતિ કરાવે છે. જવની રોટલી બ્લડ સુગરને નિયંત્રિત કરવામાં પણ અસરકારક છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

