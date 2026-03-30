ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleWeight Loss Roti: ઉનાળામાં આ લોટની રોટલી ખાવાનું રાખો, શરીરને ઠંડક મળશે અને વજન પણ ઉતરશે

Weight Loss Roti: ઉનાળામાં આ લોટની રોટલી ખાવાનું રાખો, શરીરને ઠંડક મળશે અને વજન પણ ઉતરશે

Weight Loss Roti For Summer: ઉનાળામાં શરીરને ઠંડક કરે અને ઝડપથી વજન પણ ઓછું કરે તેવા લોટ વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ લોટની રોટલી ડાયટમાં એડ કરવી ફાયદાકારક રહે છે. આ લોટ વજન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:40 PM IST
  • ઉનાળામાં કયા લોટની રોટલી ખાવી ?
  • જુવારના લોટની રોટલી ખાવાના ફાયદા
  • શરીરને ઠંડક કરે તેવો લોટ
     

Weight Loss Roti: ઉનાળામાં આ લોટની રોટલી ખાવાનું રાખો, શરીરને ઠંડક મળશે અને વજન પણ ઉતરશે

Weight Loss Roti For Summer: ઉનાળામાં લોકો પોતાના આહારમાં એવી વસ્તુઓ વધારે લેતા હોય છે જે શરીરને ઠંડક કરે તેવી હોય. ઉનાળામાં આહારમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી હોય છે. આ સમયે શરીરને હાઈડ્રેટ રાખવામાં મદદ કરે તેવો આહાર લેવો જોઈએ. ગરમીમાં કેટલાક અનાજ ખાવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. જેમકે બાજરો, બાજરાની તાસીર ગરમ હોય છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ઉનાળામાં જુવારનો લોટ ખાવો ઉત્તમ રહે છે. જુવારનો લોટ ખાવાથી પેટને ઠંડક મળે છે અને વજન ઓછું કરવામાં પણ મદદ મળે છે. 

જુવારના લોટની રોટલી

જુવાર એવું અનાજ છે જેની તાસીર ઠંડી હોય છે. ઉનાળામાં જુવારનો લોટ ઘઉંના લોટનો સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. જુવારનો લોટ ગ્લુટન ફ્રી હોય છે. ગ્લુટન ફ્રી લોટ ખાવાથી વજન ઝડપથી ઓછું થઈ શકે છે. આજે તમને ઉનાળામાં જુવારનો લોટ ખાવાથી થતા લાભ વિશે જણાવીએ. 

જુવારના લોટની રોટલી ખાવાના ફાયદા

1. ગરમીમાં જુવારની રોટલી ખાવી હેલ્થ માટે સારી એટલા માટે ગણાય છે કે જુવાર પોષકતત્વોથી ભરપુર અનાજ છે અને તેની તાસીર ઠંડી હોય છે. જુવારનો લોટ ખાવાથી સ્નાયૂ મજબૂત રહે છે. 

2. જુવાર ગ્લુટન ફ્રી અનાજ છે. જુવારનો લોટ પચવામાં હળવો હોય છે અને તેનાથી વજન વધતું નથી. 

3. જુવારનો લોટ પચવામાં હળવો હોય છે જેના કારણે પાચન સંબંધિત સમસ્યા થવાની શક્યતા ઘટી જાય છે. જુવાર ફાઈબરથી ભરપુર અનાજ છે. જે પાચન ક્રિયાને બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. 

4. જુવારની રોટલી ખાવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેનાથી વજન ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. જુવારનો લોટ ઘઉંના લોટની રોટલીનો હેલ્ધી વિકલ્પ છે. 

5. જુવારનો લોટ પ્રોટીનથી ભરપુર હોય છે જે મસલ્સ ગ્રોથ માટે લાભકારી છે. 1 કપ જુવારના લોટમાં 22 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. જુવારનો લોટ મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. 

6. જુવારનો લોટ ખાવાથી શરીરને એનર્જી મળશે પણ પેટ ભારે નહીં લાગે જેના કારણે જમ્યા પછી સુસ્તી, આળસનો અનુભવ નહીં થાય. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

