કયું લીલું મરચું સૌથી તીખું હોય છે ? રંગ જોઈ પડી જશે ખબર, ખરીદવા સમયે આ ટિપ્સને ફોલો કરો
Which green chili is spicy: શું તમને પણ તીખા મરચા પસંદ છે? જો હાં, તમારે લીલા મરચાને ખરીદવા પહેલા કેટલીક ટિપ્સને જરૂર ફોલો કરવી જોઈએ.
- ભારતમાં ઘણા લોકો ખાવાની સાથે તીખા લીલા મરચાં ખાવાનું પસંદ કરે છે
- તમે લીલા મરચા ખરીદવા જાવ તો કેટલીક વાતો પર ખાસ ધ્યાન આપો
- લીલા મરચાના રંગથી પણ ખબર પડી જાય છે કે આ લીલા મરચા તીખા હશે કે નહીં
ભારતમાં ઘણા લોકો ખાવાની સાથે તીખા લીલા મરચાં ખાવાનું પસંદ કરે છે. જો તમને પણ ભોજન તીખા મરચા વગર અધુરૂ લાગે છે તો આજે અમે તમને જણાવીશું કે તીખા લીલા મરચાની ઓળખ કઈ રીતે કરી શકાય છે. જ્યારે પણ તમે લીલા મરચા ખરીદવા જાવ તો કેટલીક વાતો પર ખાસ ધ્યાન આપો. જો તમે આ ટિપ્સને ફોલો કરો છો તો તમે સરળતાથી તીખા લીલા મરચાને ઓળખી શકો છો. લીલા મરચાના રંગથી પણ ખબર પડી જાય છે કે આ લીલા મરચા તીખા હશે કે નહીં.
રંગ અને આકાર પર ધ્યાન આપોઃ તમારે ઘેરા લીલા મરચાં પસંદ કરવા જોઈએ. તમને જણાવી દઈએ કે ઘેરા લીલા રંગના મરચા હળવા લીલા રંગના મરચા કે પછી પીળા રંગના મરચાની તુલનામાં વધુ તીખા હોય છે. આકાર એટલે કે શેપથી પણ તીખા લીલા મરચાને ઓળખી શકાય છે. હકીકતમાં પાળતા અને લાંબા મરચા વધુ તીખા હોય છે.
દેખાવમાં કેવા છે મરચાઃ લીલા મરચા કેવા દેખાય રહ્યાં છે, તેનાથી પણ તેની તીખાસનો અંદાજ લગાવી શકાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે લીલા મરચાં જે સરળ, પાતળા અને ચમકદાર દેખાય છે તે ખૂબ જ તીખા હોઈ શકે છે. શું તમે જાણો છો કે તાજા અને તીખા લીલા મરચામાં વધુ ગંધ આવે છે? હવે તમે મરચા ખરીદવા જાવ તો આ નાની-નાની વાતો પર જરૂર ધ્યાન આપો.
ધ્યાન આપવાની વાતઃ લીલા મરચા ખરીદ્યા બાદ તમારે સાવધાની રાખવાની છે. લીલા મરચા કાપવા સમયે હાથ મોજા પહેરો જેથી તમારા હાથ અને આંગળીમાં બળતરા ન થાય. લીલા મરચા કાપ્યા બાદ હાથ ધોવાનું ન ભૂલો અને હાથને આંખની આસપાસ ક્યારેય ન લગાવો. આ સિવાય લિમિટમાં લીલા મરચાનું સેવન કરો, બાકી તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડી શકે છે.
