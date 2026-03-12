Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleકયું લીલું મરચું સૌથી તીખું હોય છે ? રંગ જોઈ પડી જશે ખબર, ખરીદવા સમયે આ ટિપ્સને ફોલો કરો

કયું લીલું મરચું સૌથી તીખું હોય છે ? રંગ જોઈ પડી જશે ખબર, ખરીદવા સમયે આ ટિપ્સને ફોલો કરો

Which green chili is spicy: શું તમને પણ તીખા મરચા પસંદ છે? જો હાં, તમારે લીલા મરચાને ખરીદવા પહેલા કેટલીક ટિપ્સને જરૂર ફોલો કરવી જોઈએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:01 AM IST
  • ભારતમાં ઘણા લોકો ખાવાની સાથે તીખા લીલા મરચાં ખાવાનું પસંદ કરે છે
  • તમે લીલા મરચા ખરીદવા જાવ તો કેટલીક વાતો પર ખાસ ધ્યાન આપો
  • લીલા મરચાના રંગથી પણ ખબર પડી જાય છે કે આ લીલા મરચા તીખા હશે કે નહીં

Trending Photos

કયું લીલું મરચું સૌથી તીખું હોય છે ? રંગ જોઈ પડી જશે ખબર, ખરીદવા સમયે આ ટિપ્સને ફોલો કરો

ભારતમાં ઘણા લોકો ખાવાની સાથે તીખા લીલા મરચાં ખાવાનું પસંદ કરે છે. જો તમને પણ ભોજન તીખા મરચા વગર અધુરૂ લાગે છે તો આજે અમે તમને જણાવીશું કે તીખા લીલા મરચાની ઓળખ કઈ રીતે કરી શકાય છે. જ્યારે પણ તમે લીલા મરચા ખરીદવા જાવ તો કેટલીક વાતો પર ખાસ ધ્યાન આપો. જો તમે આ ટિપ્સને ફોલો કરો છો તો તમે સરળતાથી તીખા લીલા મરચાને ઓળખી શકો છો. લીલા મરચાના રંગથી પણ ખબર પડી જાય છે કે આ લીલા મરચા તીખા હશે કે નહીં.

રંગ અને આકાર પર ધ્યાન આપોઃ તમારે ઘેરા લીલા મરચાં પસંદ કરવા જોઈએ. તમને જણાવી દઈએ કે ઘેરા લીલા રંગના મરચા હળવા લીલા રંગના મરચા કે પછી પીળા રંગના મરચાની તુલનામાં વધુ તીખા હોય છે. આકાર એટલે કે શેપથી પણ તીખા લીલા મરચાને ઓળખી શકાય છે. હકીકતમાં પાળતા અને લાંબા મરચા વધુ તીખા હોય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

દેખાવમાં કેવા છે મરચાઃ લીલા મરચા કેવા દેખાય રહ્યાં છે, તેનાથી પણ તેની તીખાસનો અંદાજ લગાવી શકાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે  લીલા મરચાં જે સરળ, પાતળા અને ચમકદાર દેખાય છે તે ખૂબ જ તીખા હોઈ શકે છે. શું તમે જાણો છો કે તાજા અને તીખા લીલા મરચામાં વધુ ગંધ આવે છે? હવે તમે મરચા ખરીદવા જાવ તો આ નાની-નાની વાતો પર જરૂર ધ્યાન આપો.

ધ્યાન આપવાની વાતઃ લીલા મરચા ખરીદ્યા બાદ તમારે સાવધાની રાખવાની છે. લીલા મરચા કાપવા સમયે હાથ મોજા પહેરો જેથી તમારા હાથ અને આંગળીમાં બળતરા ન થાય. લીલા મરચા કાપ્યા બાદ હાથ ધોવાનું ન ભૂલો અને હાથને આંખની આસપાસ ક્યારેય ન લગાવો. આ સિવાય લિમિટમાં લીલા મરચાનું સેવન કરો, બાકી તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડી શકે છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય જાણકારીના આધારે આ માહિતી આપવામાં આવી છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Which green chili is most spicy

Trending news