Hair Care Tips: ઉનાળા માટેના 5 બેસ્ટ હેર ઓઈલ, વાળની સમસ્યા અનુસાર પસંદ કરો તેલ, સારું રિઝલ્ટ ઝડપથી જોવા મળશે
Hair Care Tips: ઉનાળામાં વાળમાં તેલ લગાડવાનું યુવતીઓ ટાળતી હોય છે પણ આ સીઝનમાં પણ તેલ લગાડવું જરૂરી છે. ગરમીના દિવસોમાં વાળમાં લગાડાવું તેલ અને રીત બદલી દેશો તો તમને ચીપકું ચીપકું નહીં લાગે અને વાળની સુંદરતા અને મજબૂતી પણ વધશે. આજે તમને ઉનાળા માટે બેસ્ટ કહી શકાય તેવા 5 તેલ વિશે જણાવીએ.
- વાળની સમસ્યા દુર કરતા 5 તેલ.
- ઉનાળામાં વાળમાં તેલ લગાડવાની રીત.
Hair Care Tips: વાળમાં તેલ નાખવું જરૂરી છે. જો કે ગરમીમાં વાળમાં તેલ નાખવાનું યુવતીઓ ટાળતી હોય છે કારણ કે તેલ નાખ્યા પછી ચીપકું લાગે છે અને પરસેવો થવાના કારણે ઈરીટેશન પણ થાય છે. આ સમસ્યા ન થાય તે માટે ગરમીના દિવસોમાં વાળમાં કયું તેલ લગાડવું આજે તમને જણાવીએ. ઉનાળામાં વાળમાં તેલ લગાડવાની રીત અને તેલ બંને બદલવા જોઈએ. વાળ માટે તેલ વાળના પ્રકાર અને વાળ સંબંધિત કઈ સમસ્યા છે તેને ધ્યાનમાં રાખી પસંદ કરવું જોઈએ. આજે તમને વાળની અલગ અલગ સમસ્યા દુર કરતાં 5 તેલ વિશે જણાવીએ.
વાળમાં ઓઈલ મસાજ કરવાથી વાળનો ગ્રોથ વધે છે, વાળ ખરતાં અટકે છે અને ડેમેજ વાળ રિપેર પણ થઈ શકે છે. પરંતુ આ બધું રાતોરાત ચમત્કારની જેમ નથી થઈ શકતું. હેર ઓઈલ વાળને પોષણ આપે છે જેના કારણે વાળની મજબૂતી, ગ્રોથ વધી શકે છે પરંતુ આવું ત્યારે થાય જ્યારે તમે નિયમિત આ પ્રક્રિયા ફોલો કરો. મહિનામાં 1 વાર તેલ લગાડી લેવાથી કોઈ અસર ન જોવા મળે. તેનાથી વિરુદ્ધ તમે સપ્તાહમાં 2 કે 3 વખત વાળમાં તેલ લગાડી 10 થી 15 મિનિટ મસાજ કરો તો 1 મહિનામાં પણ હેર ગ્રોથમાં સારું રિઝલ્ટ જોવા મળી શકે છે.
ઉનાળામાં વાળમાં તેલ લગાડવાની રીત
ઉનાળામાં વાળમાં કયા તેલ લગાડવા તે જાણતાં પહેલા ઉનાળામાં વાળમાં તેલ લગાડવાની રીત જાણી લઈએ. સૌથી પહેલા તો વાળના મૂળમાં જ તેલ લગાડો અને માલીશ કરો. આખા વાળને તેલથી તરબોળ કરવાની જરૂર હોતી નથી. ઉનાળામાં વાળમાં તેલ શક્ય હોય તો રાતના સમયે લગાડો અને મસાજ કરો. તેલ આખી રાત વાળમાં રહે પછી બીજા દિવસે શેમ્પૂ કરી લો. ગરમીના દિવસોમાં વાળમાં તેલ 1-2 દિવસો સુધી લગાડી રાખવું નહીં. પરસેવો અને તેલના કારણે વાળમાં ધૂળ, ગંદકી ચીપકી જાય છે જેનાથી વાળને વધારે નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી વાળમાં તેલ 1 રાત અથવા 2 થી 3 કલાક રાખી શેમ્પૂ કરી લો.
વાળ માટે 5 બેસ્ટ હેર ઓઈલ
પાતળા થતા વાળ અને ખરતાં વાળ માટે બદામનું તેલ
બદામનું તેલ એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમના વાળ વધારે ખરતાં હોય અને દિવસેને દિવસે પાતળા થઈ રહ્યા હોય. બદામ તેલનો વાળમાં ઉપયોગ કરવાથી વાળનો ગ્રોથ વધારવામાં મદદ મળે છે અને તેનાથી વાળનું વોલ્યુમ પણ વધે છે. બદામનું તેલ વિટામિન ઈથી ભરપુર હોય છે. જે વાળને પોષણ આપી ગ્રોથ બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે.
ડ્રાય અને ડેમેજ વાળ હોય તો જોજોબા ઓઈલ
જોજોબા ઓઈલનો ઉપયોગ ઓછા લોકો કરે છે કારણ કે તેના ફાયદા વિશે લોકો જાણતા નથી. જોજોબા ઓઈલ એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમના વાળ અતિશય ડ્રાય હોય અથવા કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટના કારણે ડેમેજ થયા હોય. ઉનાળામાં જોજોબા ઓઈલ તમને ઓઈલ ફ્રી ફીલીંગ આપશે.
સેન્સીટીવ સ્કેલ્પ માટે ઓલિવ ઓઈલ
ઓલિવ ઓઈલ વાળ માટે બેસ્ટ કંડિશનર સાબિત થશે. ઓલિવ ઓઈલથી વાળમાં મસાજ કરવાથી વાળ સુંદર અને શાઈની દેખાય છે. ઓલિવ ઓઈલ તુટતા વાળ માટે પણ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. જે લોકોનું સ્કેલ્પ સેન્સીટીવ હોય તેમના માટે પણ ઓલિવ ઓઈલ સારો વિકલ્પ છે.
વાળને સીલ્કી બનાવવા યુઝ કરો આર્ગન ઓઈલ
આર્ગન ઓઈલને લિક્વિડ ગોલ્ડ કહેવામાં આવે છે. વાળની ડ્રાયનેસ, બેમુખી વાળ, ફ્રિઝી હેર જેવી સમસ્યાને દુર કરવા અને વાળની મજબૂતી વધારવા માટે આર્ગન ઓઈલ યુઝ કરી શકાય છે. આર્ગન ઓઈલને ડાયરેક્ટ લગાડી શકાય છે, અન્ય તેલ સાથે મિક્સ કરી યુઝ કરી શકાય છે, શેમ્પૂમાં મિકસ કરીને પણ યુઝ કરી શકાય છે.
નાળિયેર તેલ
નાળિયેર તેલ દરેક પ્રકારના વાળ અને દરેક પ્રકારની સમસ્યામાં યુઝ કરી શકાય છે. જો ઉપર જણાવ્યા અનુસારના તેલ લગાડવા શક્ય ન હોય તો તમે નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
