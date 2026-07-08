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દારૂ અને સિગારેટમાં કઈ વસ્તુ સૌથી વધુ ખતરનાક? જાણો પહેલાં કઈ આદત છોડવી જોઈએ

Alcohol vs Cigarettes: દારૂ પીવાની લત હોય કે સિગારેટની બન્ને સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. પરંતુ જો આ બન્નેને છોડવાની વાત આવે, તો પહેલાં કોને છોડવી જોઈએ? જો તમે પણ આ મૂંઝવણમાં છો કે કઈ આદત પહેલાં છોડવી, તો અહીં જાણો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 08, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:13 PM IST
દારૂ અને સિગારેટમાં કઈ વસ્તુ સૌથી વધુ ખતરનાક? જાણો પહેલાં કઈ આદત છોડવી જોઈએ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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