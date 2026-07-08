/દારૂ અને સિગારેટમાં કઈ વસ્તુ સૌથી વધુ ખતરનાક? જાણો પહેલાં કઈ આદત છોડવી જોઈએ

Alcohol vs Cigarettes: દારૂ પીવો કે પછી સ્મોકિંગ કરવું એ બન્ને સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક આદતો છે. ઓફિસમાં કલાકો સુધી કામ કરવા અને દોડધામ ભરેલી કોર્પોરેટ લાઈફથી દૂર રહીને થોડીવાર રિલેક્સ થવા માટે લોકો પોતાને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડતી આદતો તરફ ધકેલી રહ્યા છે. લોકો દારૂ અને સિગારેટ ઘણા અલગ-અલગ કારણોસર પીવે છે. કેટલાક લોકો દારૂ કે સિગારેટ તણાવ અને ચિંતા ઓછી કરવા માટે પીવે છે. ઘણા લોકો રોજની એક-બે સિગારેટ પીવે છે, તો વળી કેટલાક લોકો આખું અઠવાડિયું દારૂથી દૂર રહે છે, પરંતુ વીકેન્ડ પર મિત્રો સાથે મન ભરીને દારૂ પીવે છે. ઘણા લોકો જે અઠવાડિયામાં એકવાર દારૂ પીવે છે અથવા વીકેન્ડ પર એકથી બે સિગારેટ પીવે છે, તેમને લાગે છે કે તેનાથી કોઈ નુકસાન થતું નથી. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, શું ખરેખર તેનું કોઈ નુકસાન છે કે નહીં અને બન્ને આદતમાંથી પહેલાં કોને છોડવી સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ સારું છે.
નુકસાનકારક હોઈ શકે છે સિગારેટ પીવી
રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો દિવસમાં એક કે બે સિગારેટ પીવી પણ નુકસાનકારક છે. આવું એટલા માટે કારણ કે નિકોટિન મગજને બૂસ્ટ કરીને થોડા સમય માટે એક્ટિવ હોવાનો અહેસાસ કરાવે છે, પરંતુ સમય જતાં સ્મોકિંગથી બ્લડ વેસેલ્સને નુકસાન પહોંચે છે, હૃદય સંબંધિત બીમારીઓનું જોખમ વધે છે અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. રિપોર્ટ્સ કહે છે કે, સિગારેટ પીવાનું કોઈ પણ લેવલ સેફ નથી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, દિવસમાં એક સિગારેટ પીવાથી પણ હૃદયની બીમારી અને સ્ટ્રોકનું જોખમ વધી શકે છે. આટલું જ નહીં, સ્મોકિંગ એ ફેફસાના કેન્સર અને અન્ય ઘણી જીવલેણ બીમારીઓનું મુખ્ય કારણ છે.
શું વીકેન્ડ પર દારૂ પીવો યોગ્ય છે?
ઘણા લોકો માત્ર વીકેન્ડ પર જ દારૂ પીવે છે. પરંતુ તેઓ એક જ વારમાં ખૂબ જ વધારે દારૂ પી લે છે. આવી 'બિંજ ડ્રિન્કિંગ'થી લિવર પર ભારે દબાણ આવે છે. તેનાથી ફેટી લિવરની બીમારી, લિવરમાં સોજો અને સમય જતાં લિવર સિરોસિસનું જોખમ વધી શકે છે. એક જ વારમાં વધુ પડતો દારૂ પીવાથી બ્લડ પ્રેશર અચાનક વધી શકે છે અને હૃદયના ધબકારાની લય બગડી શકે છે.
પહેલાં કઈ આદત છોડવી?
જો કે, બન્ને આદતોને સમય રહેતા છોડી દેવી જ યોગ્ય છે, કારણ કે ન તો સ્મોકિંગ અને ન તો વધુ પડતો દારૂ પીવો સેફ છે. બન્ને શરીરને અલગ-અલગ રીતે નુકસાન પહોંચાડે છે. પરંતુ વાત જ્યારે સ્મોકિંગની હોય, તો તેનાથી કેન્સર, હૃદયની બીમારી અને ફેફસાની જૂની (ક્રોનિક) બીમારીઓનું જોખમ ઘણું વધી જાય છે. સિગારેટનો ધુમાડો શરીરના લગભગ દરેક અંગને નુકસાન પહોંચાડે છે. તેથી સિગારેટને તરત જ છોડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જ્યારે બિંજ ડ્રિન્કિંગને ઓછું કરવાની અથવા તેનાથી પૂરી રીતે બચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સિગારેટ છોડ્યા પછી શું ફેફસાં સાજા થઈ જાય છે?
રણવીર અલ્લાહબાદિયાના શોમાં ઇન્ટરવેન્શનલ પલ્મોનોલોજિસ્ટ ડોક્ટર સમીર ગાર્ડેએ જણાવ્યું કે, દારૂની લત છોડવી સરળ છે પરંતુ સ્મોકિંગની લત છોડવી મુશ્કેલ છે. સિગારેટ છોડ્યા પછી 8 દિવસ સુધી વ્યક્તિએ ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. મોટાભાગના લોકોને સ્મોકિંગ છોડવા પર બે સમસ્યાઓ વધુ થાય છે. પહેલી કબજિયાત (કોન્સ્ટિપેશન) અને પાચન સંબંધિત સમસ્યા છે. ફરીથી સ્મોકિંગ કરવાની ઈચ્છા પણ થઈ શકે છે.
આઠમા અને નવમા દિવસ પછી શરીરમાં બદલાવ દેખાવા લાગે છે અને સમસ્યાઓ રિવર્સ થવા લાગે છે. બસ તમારે થોડો સમય આપવો પડશે. ડોક્ટર કહે છે કે, નવમા દિવસ પછી તમને સ્મોકિંગ કરવાની ઈચ્છા પણ નહીં થાય.