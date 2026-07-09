/મુલતાની માટીનો ફેસપેક બનાવતી વખતે આ ભુલો ન કરવી, નહીં તો ચહેરો સુંદર દેખાવાને બદલે કદરૂપો દેખાશે

Multani Mitti Face Pack: ઓઈલી સ્કિન માટે મુલતાની માટે બેસ્ટ ગણાય છે. મુલતાની માટી ચહેરાના એક્ટ્રા ઓઈલને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે અને સ્કિનને સાફ, સોફ્ટ અને ઓઈલી ફ્રી બનાવે છે. પણ મુલતાની માટીનો ઉપયોગ કરવામાં સાવધાની રાખવી પણ જરૂરી છે. જો તમે ખોટી રીતે મુલતાની માટી ચહેરા પર લગાડો છો તો તેનાથી સ્કિનને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. મુલતાની માટીથી થતા લાભ વિશે તો તમે પણ જાણતા હશો આજે તમને જણાવીએ મુલતાની માટીનો ઉપયોગ કરતી વખતે કઈ ભુલો ન કરવી.
મુલતાની માટી કઈ વસ્તુ સાથે મિક્સ ન કરવી ?
મુલતાની માટીનો ફેસપેક બનાવવો હોય તો ઓઈલી સ્કિનવાળા લોકોએ તેમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરવું જોઈએ. ઓઈલી સ્કિન હોય તો ફેસપેકમાં મધ કે દહીં ઉમેરવા નહીં. દહીં ડ્રાય સ્કિનવાળા યુઝ કરી શકે છે. ઓઈલી સ્કિન હોય તો ગુલાબજળ ઉમેરવું બેસ્ટ છે.
મુલતાની માટીનો ફેસપેક લગાડતા પહેલા શું કરવું ?
મુલતાની માટી સ્કિન પરથી મેલ, ધૂળ, ઓઈલ બધું દુર કરે છે પણ તેના માટે ચહેરાને ક્લીન કરી લેવો. માઈલ્ડ ફેશવોશ સાથે ફેસ ક્લીન કરી અને પછી જ ફેસપેક લગાડો. મેકઅપ કે પરસેવાવાળી સ્કિન પર ફેસપેક લગાડશો તો તે કામ નહીં કરે.
માટીને ચહેરા પર સુકાવા ન દો
એક્સપર્ટ અનુસાર મુલતાની માટીનો ફેસપેક સાવ સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી રાખવો નહીં. એક્સપર્ટ અનુસાર મુલતાની માટીને 5 મિનિટ સ્કિન પર રાખો તે પુરતું છે. સાવ સુકાઈ ગયા પછી ફેસ સ્કિન કરશો તો સ્કિન વધારે પડતી ડ્રાય દેખાશે. ફેસપેક થોડો ઠંડો લાગતો હોય ત્યારે જ રિમૂવ કરી દેવો.
મુલતાની માટી ચહેરા પરથી કાઢ્યા પછી શું કરવું ?
મુલતાની માટીનો ફેસપેક ચહેરા પરથી સાફ કર્યા પછી ચહેરા પર મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડવાનું ભુલવું નહીં. ઓઈલી સ્કિન હોય એટલે લાઈટ મોઈશ્ચુરાઈઝર પસંદ કરવું. પણ મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડવું જરૂરી છે.
સપ્તાહમાં કેટલીવાર લગાડી શકાય ફેસપેક ?
ઓઈલી સ્કિન હોય તો પણ મુલતાની માટીને ચહેરા પર સપ્તાહમાં 2 વખત જ લગાડો. તેનાથી વધારે લગાડવાનું ટાળવું જોઈએ. ડ્રાય સ્કિન હોય તેમણે તો સપ્તાહમાં 1 વાર જ આ ફેસપેક લગાડવો. વધારે લગાડવાથી મુલતાની માટી ચહેરાની સ્કિનને વધારે ડ્રાય કરી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)