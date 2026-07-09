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મુલતાની માટીનો ફેસપેક બનાવતી વખતે આ ભુલો ન કરવી, નહીં તો ચહેરો સુંદર દેખાવાને બદલે કદરૂપો દેખાશે

Multani Mitti Face Pack: ચોમાસામાં સ્કિન વધારે ઓઈલી થઈ જાય છે. આવા સમયે મુલતાની માટે સ્કિન માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. જો તમે આ માટીનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે કરો તો. જો મુલતાની માટી યુઝ કરવામાં ભુલ કરવામાં આવે તો આ માટી નુકસાન પણ કરી શકે છે. તો ચાલો આજે જાણીએ એ ભુલો વિશે જે મુલતાની માટી ચહેરા પર લગાડતી વખતે ન કરવી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 09, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:30 PM IST
મુલતાની માટીનો ફેસપેક બનાવતી વખતે આ ભુલો ન કરવી, નહીં તો ચહેરો સુંદર દેખાવાને બદલે કદરૂપો દેખાશે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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