મોત પછી સૌથી છેલ્લે કયું અંગ કામ કરવાનું કરે છે બંધ ? જાણીને વિશ્વાસ નહીં આવે
Organ Survival After Death: શું તમે જાણો છો કે જ્યારે કોઈના ઘરમાં મૃત્યુ થાય છે અને સંબંધીઓ અંતિમ વિદાયની તૈયારી કરી રહ્યા હોય છે, ત્યારે મૃતકના શરીરનો એક ભાગ હંમેશા છેલ્લે મૃત્યુ પામે છે?
Organ Survival After Death: જ્યારે શ્વાસ બંધ થાય છે અને હૃદયના ધબકારા અંતિમ વિદાય આપે છે, ત્યારે દુનિયા માને છે કે વ્યક્તિનું જીવન સમાપ્ત થઈ ગયું છે. સફેદ કપડામાં લપેટાયેલા શરીરને જોઈને આપણે મૃત્યુ થયાનું કહીયે છીએ, પરંતુ કુદરતની પ્રયોગશાળામાં, વાર્તા એટલી ઝડપથી સમાપ્ત થતી નથી.
વિજ્ઞાનની બારીમાંથી જોતાં, મૃત્યુ એ ક્ષણિક ઘટના નથી પણ ધીમી પ્રક્રિયા છે. શરીરનો એક ભાગ એવો છે જે હાર માનવાનો ઇનકાર કરે છે અને બાકીના વિશ્વ માટે તમે ફક્ત એક સ્મૃતિ હોવા છતાં પણ કાર્ય કરવાનું ચાલુ રાખે છે. તે કયો હઠીલો ભાગ છે જે મૃત્યુ પછી પણ જીવનની મશાલને સળગાવતો રાખે છે?
જ્યારે હૃદયના ધબકારા બંધ થઈ જાય છે, પણ 'તે' ઊંઘતું નથી
આપણે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ કે હોસ્પિટલના મોનિટર સ્ક્રીન પર સીધી રેખા દેખાય કે તરત જ શરીરનો દરેક ભાગ એક સાથે બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ સત્ય એ છે કે, આપણું શરીર એક બહુમાળી ઇમારત જેવું છે, જ્યાં લાઇટ બંધ થયા પછી પણ કેટલાક રૂમમાં ઇમરજન્સી લેમ્પ્સ ચાલુ રહે છે.
હૃદય ધબકવાનું બંધ થતાં જ, શરીરને ઓક્સિજનનો પુરવઠો બંધ થઈ જાય છે. મગજ, આપણું "સુપર કમ્પ્યુટર", સૌથી પહેલા વિક્ષેપિત થાય છે. ઓક્સિજન વિના, મગજના કોષો માત્ર 3થી 7 મિનિટમાં મૃત્યુ પામવા લાગે છે. પરંતુ આ અંધાધૂંધી વચ્ચે, શરીરનો એક ભાગ અત્યંત શાંત અને ધીરજવાન રહે છે, જે છે આપણી ત્વચા.
અને કયા અંગો હાર માનતા નથી?
આશ્ચર્યજનક રીતે, જ્યારે હૃદય, ફેફસાં અને મગજ સંપૂર્ણપણે મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે પણ ત્વચાના કોષો કામ કરતા રહે છે. ત્વચાને નાજુક અંગો જેટલી તાત્કાલિક જરૂર હોતી નથી. સંશોધન દર્શાવે છે કે ત્વચાના કોષો મૃત્યુ પછી કલાકો સુધી, ક્યારેક 24 કલાકથી વધુ સમય સુધી, બાહ્ય વાતાવરણમાંથી ભેજ શોષીને અથવા તેમની સંગ્રહિત ઊર્જા પર આધાર રાખીને ટકી રહે છે.
આ જ કારણ છે કે અંગદાન દરમિયાન લાંબા સમય પછી પણ ત્વચાને સુરક્ષિત રીતે દૂર કરી શકાય છે. યુદ્ધભૂમિ છોડનાર શરીરનો છેલ્લો સૈનિક છે.
શું મૃત્યુ પછી નખ અને વાળ વધે છે?
માનવ શરીરનો અંત કોઈ સ્વીચ બંધ કરવા જેવો નથી, પરંતુ એક ફિલ્મ જેવો છે જે ઝાંખો પડી રહ્યો છે. લોકો ઘણીવાર કહે છે કે મૃત્યુ પછી નખ અને વાળ વધે છે, જોકે વૈજ્ઞાનિક રીતે, આ એક દ્રષ્ટિભ્રમ છે. હકીકતમાં, ત્વચાના સૂકવણી અને સંકોચનને કારણે નખ અને વાળ લાંબા દેખાય છે.
શ્વેત રક્તકણોનો સંઘર્ષ
પરંતુ જ્યારે કોષોના અસ્તિત્વની વાત આવે છે, ત્યારે આપણા શ્વેત રક્તકણો પણ લાંબા સમય સુધી સંઘર્ષ કરતા રહે છે. મૃત્યુ પછીની આ 'જૈવિક ઘડિયાળ' આપણને કહે છે કે કુદરતે આપણને કેટલી જટિલ અને મજબૂત રીતે બનાવ્યા છે, કે મૃત્યુ પણ એક જ ઝાટકામાં આપણને સંપૂર્ણપણે નાશ કરી શકતું નથી.
