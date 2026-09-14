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Safety Tips: સાવધાન રહેજો ! તમારા ઘરમાં રાખેલા આ છોડ આકર્ષી શકે છે સાપને, વારંવાર ઘરમાં આવશે સાપ

Snake Safety Tips: વરસાદી વાતાવરણમાં તમારા ઘરની આસપાસ સાપ વધારે પ્રમાણમાં દેખાતા હોય તો તેનું કારણ તમારા ઘરના ગાર્ડન કે ઘરમાં રાખેલા સુગંધી છોડ હોય શકે છે. ખાસ પ્રકારના છોડ છે જેની ગંધ સાપને આકર્ષે છે. જો તમે પણ આ છોડ ઘરમાં રાખ્યા હોય તો સાવધાન રહેજો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:58 AM IST
Safety Tips: સાવધાન રહેજો ! તમારા ઘરમાં રાખેલા આ છોડ આકર્ષી શકે છે સાપને, વારંવાર ઘરમાં આવશે સાપ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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સાવધાન રહેજો ! તમારા ઘરમાં રાખેલા આ છોડ આકર્ષી શકે છે સાપને, વારંવાર ઘરમાં આવશે સાપ
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