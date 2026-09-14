/Safety Tips: સાવધાન રહેજો ! તમારા ઘરમાં રાખેલા આ છોડ આકર્ષી શકે છે સાપને, વારંવાર ઘરમાં આવશે સાપ

Snake Safety Tips: વરસાદી વાતાવરણમાં સાપ નીકળવાની ઘટના વધી જતી હોય છે. ઘરની અંદર અને ઘરની આસપાસ સાપ આ ઋતુમાં વધારે જોવા મળે છે. જો ઘરની આસપાસ વારંવાર સાપ દેખાતા હોય અથવા તો ઘરમાં સાપ ઘૂસી જતા હોય તો તેનું કારણ ઘરમાં રાખેલા કેટલાક છોડ હોઈ શકે છે. ઘરની સજાવટ માટે ઘરમાં અલગ અલગ પ્રકારના છોડ રાખવામાં આવે છે. આવા છોડમાંથી કેટલાક છોડ એવા છે જે સાપને આકર્ષિત કરે છે.
આજે એવા છોડ વિશે જાણીએ જેનાથી આકર્ષિત થઈને સાપ લોકોના ઘરમાં અને ઘરની આસપાસ ફરતા જોવા મળે છે. ઘરમાં અને ઘરની આસપાસ નાના-મોટા છોડ લગાવવા દરેકને પસંદ હોય છે. ઘરની આસપાસ અને ઘરમાં હરિયાળી હોય તો સુંદરતા વધી જાય છે અને વાતાવરણ પણ શુદ્ધ અને તરોતાજા લાગે છે પરંતુ આવા જ કેટલાક છોડ મુસીબતને આમંત્રણ પણ આપે છે. કારણ કે અમુક પ્રકારના છોડની સુગંધ સાપને ઝડપથી આકર્ષિત કરે છે. ઘરમાં જો આ છોડ રાખેલા હોય તો ઘરની અંદર પણ સાપ આવી શકે છે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ એ વાત છોડ વિશે જેનાથી આકર્ષિત થઈને સાપ ઘરની અંદર આવે તેવી શક્યતા વધી જાય છે
રાત રાણી
રાત રાણીની સુગંધ લોકોને આકર્ષિત કરે છે તેના ફૂલ દેખાવમાં સુંદર હોય છે. રાત રાણીની સુગંધ સાપને પણ આકર્ષિત કરી શકે છે. રાત રાણીમાં નાના-મોટા જીવજંતુ વધારે રહે છે. આવા જીવનો શિકાર કરવા માટે અને રાત રાણીમાં છુપાવવા માટે સાપ પણ આવી જતા હોય છે. ઘરની બહાર રાત રાણીનું ઝાડ હોય તો તેમાં સાફ હોય તેવી શક્યતા ચોમાસા દરમિયાન વધી જાય છે.
ચમેલી
ચમેલીની વેલ પણ ઘટ્ટ હોય છે અને તેની ડાળ એકબીજાને વળગીને વધે છે જેના કારણે તેની ઘટા વધી જાય છે. આવી ઘટામાં છુપાવવા માટે સાપ આવી જતા હોય છે. ચમેલીમાં ઉંદર અને નાના મોટા જનાવર છુપાયેલા રહે છે જે સાપને આમંત્રણ આપે છે. ચોમાસા દરમિયાન ચમેલીની આસપાસથી પણ સાપ નીકળે તેવું વધારે જોવા મળે છે.
લેમન ગ્રાસ
લેમન ગ્રાસ પણ એવો છોડ છે જેના નીચેના ભાગમાં સાપને છુપાવવા માટે પૂરતી જગ્યા મળે છે. ચોમાસા દરમિયાન જમીન ભીની થયા પછી લેમન ગ્રાસ આસપાસ છાપ બનાવી લે તેવી શક્યતા વધારે હોય છે. લેમન ગ્રાસમાં સાપ આશરો લેવા માટે પહોંચી જતા હોય છે.
ચંદનનું ઝાડ
ચંદનના ઝાડમાં પણ ઠંડક અને શિકાર પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે છે જેના કારણે ચંદનના ઝાડ તરફ પણ સાપ ઝડપથી આકર્ષિત થાય છે. ચંદનના ઝાડમાં સાપનો વસવાટ હોય તે વાત પણ ખૂબ પ્રચલિત છે. જો ઘરની આસપાસ ચંદનનું ઝાડ હોય તો શાક ત્યાં હોય તેની શક્યતા વધારે હોય છે.
સાપથી ઘરને સેફ રાખવા શું કરવું ?
જો તમારા ઘરની આસપાસ કે ઘરમાં બગીચો હોય તો સાપથી સુરક્ષિત રહેવા માટે બગીચાની સફાઈ પર ધ્યાન આપવું. છોડમાં નીચે વધતી ડાળીઓને કાપી અને જમીનથી ઊંચી રાખવી જેથી સાપને છુપાવવા માટે જગ્યા ન મળે.
છોડમાંથી ખરતા સુકા પાન અને લાકડાને પણ સાફ કરતા રહેવું. ઝાડ નીચે થતી આવી ગંદકીમાં પણ સાપ છુપાયેલા રહે છે. તેથી બગીચાની સફાઈ કરતા રહેવું.
જે રીતે ઉપર જણાવેલા છોડ સાપને આકર્ષિત કરી શકે છે તેવી જ રીતે 2 છોડ એવા છે જેની સુગંધથી સાપ દૂર ભાગે છે. ગલગોટાનો છોડ અને સ્નેક પ્લાન્ટ જેવા છોડની તીવ્ર સુગંધ સાપને દૂર ભગાડે છે. ઘરમાં સાપ ન આવે તે માટે ઘરના બગીચામાં આ છોડ વાવી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)