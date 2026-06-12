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  • /Skin Care: સ્કિનનું ટેક્સચર સુધારવા આ 5 દાણાનું મિશ્રણ કરી લો તૈયાર, રોજ 1 ચમચી ખાવાથી સ્કિન દેખાશે ટાઈટ, ચમકદાર અને સુંદર

Skin Care: સ્કિનનું ટેક્સચર સુધારવા આ 5 દાણાનું મિશ્રણ કરી લો તૈયાર, રોજ 1 ચમચી ખાવાથી સ્કિન દેખાશે ટાઈટ, ચમકદાર અને સુંદર

Improve Skin Texture Naturally: કોઈપણ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ વિના અને કોઈપણ પ્રકારના મોંઘા પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કર્યા વિના જો તમારે ઘરે બેઠા સ્કિનનું ટેક્સચર અને લુક સુધારવો હોય તો આ 5 દાણાનું મિશ્રણ બનાવી એક બરણી ભરી લો અને રોજ 1 ચમચી આ મિશ્રણ ખાવાનું રાખો. 7 દિવસમાં તમને સ્કિનમાં ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 12, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:10 AM IST
Skin Care: સ્કિનનું ટેક્સચર સુધારવા આ 5 દાણાનું મિશ્રણ કરી લો તૈયાર, રોજ 1 ચમચી ખાવાથી સ્કિન દેખાશે ટાઈટ, ચમકદાર અને સુંદર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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