/Skin Care: સ્કિનનું ટેક્સચર સુધારવા આ 5 દાણાનું મિશ્રણ કરી લો તૈયાર, રોજ 1 ચમચી ખાવાથી સ્કિન દેખાશે ટાઈટ, ચમકદાર અને સુંદર

Improve Skin Texture Naturally: સ્ટ્રેસ, પોષણનો અભાવ, પ્રદુષણ વગેરેના કારણે ત્વચા સુંદરતા ગુમાવે છે. મેકઅપ દ્વારા થોડા કલાકો માટે ત્વચાને સુંદર દેખાડી શકાય છે. પરંતુ જો ત્વચાની સુંદરતા અંદરથી વધારવી હોય અને ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો લાવવો હોય તો તેના માટે કેટલાક સીડ્સ ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. આ સીડ્સ એવા છે જે ત્વચા માટે વરદાન છે. ફક્ત સાત દિવસ તમે આ સીડ્સ ખાવાનું રાખશો તો ચહેરા પર ગ્લો અને ચમક નેચરલી વધવા લાગશે. ત્યાર પછી તમારે મેકઅપ કરવાની જરૂર પણ નહીં પડે.
પ્રદૂષણ, ખરાબ લાઈફ સ્ટાઈલ, અનહેલ્ધી આહારના કારણે ત્વચા ચમક ગુમાવે છે. ત્યાર પછી ચેહરા પર ગ્લો રહે તે માટે લોકો ક્રીમ, પાવડર, સીરમ, ફેસપેક જેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ આ કોઈપણ પ્રકારની મહેનત કર્યા વિના જો તમારે ગ્લોઇંગ અને રેડિયન્ટ સ્કીન મેળવવી હોય તો ડાયટ પર ધ્યાન આપો. હેલ્થ ખરાબ કરવા માટે આહાર પણ જવાબદાર હોય છે. જેમકે તમે વધારે તળેલી કે ખાંડવાળી વસ્તુઓ ખાઓ તો ત્વચા પર તેની હાનિકારક અસર જોવા મળે છે. તેવી જ રીતે જો તમે હેલ્ધી અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર કેટલીક વસ્તુઓ ખાવાનું શરૂ કરો છો તો તેની પોઝિટિવ અસર પણ તુરંત સ્કીન પર દેખાય છે. આજે તમને 5 એવા સીડ્સ વિશે જણાવીએ જેને ખાવાથી ત્વચાની ચમક વધી શકે છે.
આયુર્વેદ અનુસાર જો યોગ્ય પોષણ મળે તો ત્વચા અંદરથી સુધરી જાય છે અને તેના પરિણામે ચહેરો પણ ચમકતો દેખાય છે. આજે તમને 5 એવા સુપર ફૂડ વિશે જણાવીએ જે આ કામ કરવામાં તમારી મદદ કરી શકે છે. પાંચ એવા દાણા છે જેને રોજ ખાવાથી સ્કીનનું ટેક્સચર સુધરે છે અને સ્કીન પર નેચરલ ગ્લો વધે છે. આ 5 દાણા નું મિશ્રણ તૈયાર કરીને ઘરે રાખી શકો છો અને રોજ એક ચમચી આ દાણા ખાવાનું શરૂ કરી દો.
અળસીના બી
અળસીના બી ત્વચાની ડ્રાયનેસને ખતમ કરી નાખે છે અને ત્વચામાં નેચરલ મોઈશ્ચર વધારે છે. જે લોકોને વધારે પ્રમાણમાં ખીલ થતા હોય તેમણે અળસીના બી ખાવા જ જોઈએ. અળસીના બી શરીરમાં હોર્મોનલ બેલેન્સ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે અને ત્વચા ક્લિયર દેખાય છે.
ચિયા સીડ્સ
ચિયા સીડ્સમાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ હોય છે જે ત્વચાને ડ્રાય થતાં બચાવે છે અને ત્વચામાં પોષણ વધારે છે. ચિયા સીડનું નિયમિત સેવન કરવાથી ત્વચાનો સોજો, રેડનેસ ઓછી થાય છે. ચિયા સીડ્સ વધતી ઉંમરના લક્ષણની સમસ્યા દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.
તલ
તલમાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી એજીંગ ગુણ હોય છે જે ત્વચાને અંદરથી પોષણ આપે છે અને પ્રાકૃતિક ગ્લો વધારે છે..
પમ્પકીન સીડ
પમ્પકીન સીડ ઝિંક અને વિટામિન ઈથી ભરપૂર હોય છે. ઝીંક સ્કિન સેલના નિર્માણમાં મદદ કરે છે અને કોલેજન લેવલ વધારે છે. જેના કારણે ત્વચા ટાઈટ રહે છે અને ડાઘ ધબ્બા ઓછા થાય છે.
સૂર્યમુખીના બી
સૂર્યમુખીના બી વિટામિન ઈથી ભરપૂર હોય છે. વિટામિન ઈ ત્વચાને સૂર્યના હાનિકારક યુવી કિરણોથી બચાવે છે. સૂર્યમુખીના બી નેચરલ સનસ્ક્રીન જેવું કામ કરે છે તેનાથી ત્વચાનું ટેનિંગ અને પિગમેન્ટેશન ઓછું થાય છે.
ઉપર જણાવેલા 5 દાણામાંથી ચિયા સીડને પાણીમાં પલાળીને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે અને અન્ય 4 દાણાને ધીમા તાપે શેકી મિક્સ કરી મુખવાસની જેમ પણ ખાઈ શકાય છે. આ દાણાને તમે દહીં, સ્મુધી કે સલાડમાં મિક્સ કરીને પણ ખાઈ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)