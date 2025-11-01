Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

કયા વિટામિનની કમીથી મનમાં આવે છે ખરાબ વિચારો ? જાણો તેને કેવી રીતે રોકી શકાય

Bad Thoughts Reason: કયા વિટામિનની કમી નકારાત્મક વિચારોનું કારણ બને છે? જો તમે તેમના વિશે જાણો છો, તો તમે તેમના પર ધ્યાન આપીને આ વિચારોને રોકી શકો છો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 01, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

કયા વિટામિનની કમીથી મનમાં આવે છે ખરાબ વિચારો ? જાણો તેને કેવી રીતે રોકી શકાય

Bad Thoughts Reason: આપણા શરીરને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવા માટે પ્રોટીન અને ખનિજોની જેમ જ વિટામિનની પણ જરૂર હોય છે. આ વિટામિન્સ ફક્ત આપણા શરીરને મજબૂત જ રાખતા નથી, પણ આપણા મન અને મૂડને પણ નિયંત્રિત કરે છે. આ મહત્વપૂર્ણ વિટામિન્સમાંનું એક શરીરને લાલ રક્તકણો, DNA ઉત્પન્ન કરવામાં અને મજબૂત નર્વસ સિસ્ટમ જાળવવામાં મદદ કરે છે. 

જો શરીરમાં તેની ઉણપ હોય, તો તે ફક્ત શરીરને જ નહીં પરંતુ માનસિક સ્વાસ્થ્યને પણ અસર કરે છે. ક્યારેક લોકો અચાનક ચીડિયા, હતાશ અથવા બેચેન થઈ જાય છે, અને ખરાબ અને નકારાત્મક વિચારો તેમને પરેશાન કરવા લાગે છે. જો તમારી સાથે આવું થઈ રહ્યું હોય, તો તે ફક્ત માનસિક થાક જ નહીં પરંતુ વિટામિન B12ની ઉણપનું સંકેત હોઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કયા વિટામિનની ઉણપ નકારાત્મક વિચારોનું કારણ બને છે?

વિટામિન B12 માત્ર શક્તિ વધારનાર વિટામિન નથી, પણ મન માટે શાંત કરનાર વિટામિન પણ છે. તે મગજના ખુશીના હોર્મોન્સ, સેરોટોનિન અને ડોપામાઇનને સંતુલિત કરે છે. જ્યારે તેની ઉણપ હોય છે, ત્યારે મગજ યોગ્ય માત્રામાં આ હોર્મોન્સ ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી. પરિણામે, વ્યક્તિ સરળતાથી ગુસ્સે થઈ જાય છે, બેચેની અનુભવે છે, અને ક્યારેક કોઈ દેખીતા કારણ વગર વિચિત્ર, નકારાત્મક અથવા ખલેલ પહોંચાડતા વિચારોનો અનુભવ કરે છે. આ એવી પરિસ્થિતિ છે જ્યાં તમને આશ્ચર્ય થશે કે મારા મનમાં આ વિચારો કેમ આવી રહ્યા છે? જવાબ તમારા આહારમાં B12ની ઉણપ હોઈ શકે છે.

વિટામિન B12ની ઉણપથી બીજી કઈ અસરો થાય છે?

  • વિટામિન B12 ફક્ત વિચારવાને જ નહીં, પરંતુ આખા શરીરના ઉર્જા સ્તરને પણ નિયંત્રિત કરે છે. જો તેની ઉણપ હોય, તો તેના લક્ષણો નિચે મુજબ હોય છે.
  • હંમેશા થાક અને સુસ્તી અનુભવો.
  • શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અથવા ચક્કર આવવા.
  • સ્નાયુઓ નબળા પડી જાય છે, અને ગરદન અને પીઠનો દુખાવો વધે છે.
  • હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટ અથવા નિષ્ક્રિયતા અનુભવાય છે.
  • ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી અને યાદશક્તિ નબળી પડી જાય છે.
  • જો આ લક્ષણો મૂડ સ્વિંગની લાગણી સાથે હોય, તો સમજો કે તમારા શરીરને તાત્કાલિક વિટામિન B12 ની જરૂર છે.

વિટામિન B12 માટે લેવુ જોઈએ

વિટામિન B12 મોટાભાગના માંસાહારી ખોરાકમાં જોવા મળે છે. જો તમે માંસાહારી ખોરાક ખાઓ છો, તો તમારા આહારમાં માછલી, ચિકન અને ઈંડાનો સમાવેશ કરવાનું ભૂલશો નહીં. માછલી, ચિકન અને ઈંડા B12 ના ઉત્તમ સ્ત્રોત છે. શાકાહારીઓ માટે દૂધ, દહીં અને ચીઝ સારા વિકલ્પો છે. શાકાહારીઓ માટે ફોર્ટિફાઇડ અનાજ, સોયા દૂધ અને પોષક યીસ્ટ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો છે. તમારા રોજિંદા આહારમાં આ ખોરાકનો સમાવેશ કરવાથી B12 ની ઉણપ ઝડપથી ભરાય છે, અને મન ધીમે ધીમે શાંત અને સકારાત્મક અનુભવવા લાગે છે.

વિટામિન B12 શું કરે છે?

વિટામિન B12 ને આ રીતે સમજો. તે શરીરનો ઉર્જા સ્વીચ છે. તે લાલ રક્તકણો ઉત્પન્ન કરે છે, જે સમગ્ર શરીરમાં ઓક્સિજનનો યોગ્ય પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરે છે. તે ચેતા કોષોને સ્વસ્થ રાખે છે, મગજ અને શરીર વચ્ચેનું જોડાણ જાળવી રાખે છે. તે DNA બનાવવામાં મદદ કરે છે. અને સૌથી અગત્યનું, તે તમારા મૂડ અને મનને સ્થિર કરે છે, તમને અંદરથી ખુશ અને ઉર્જાવાન અનુભવ કરાવે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
lifestyle newsvitamin deficiencybad thoughtssexual thoughts causesdirty thoughts synonymsget rid of dirty thoughtsdirty thoughts treatmentstop thinking dirty thoughtsbest treatment for unwanted thoughtsVitamin B12Deficiency Symptoms in Handsvitamin b12 deficiency symptomsnegative thoughts in mindvitamin b12 deficiency

Trending news