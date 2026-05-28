/White Hair Solution: જુવાનીમાં સફેદ થતા વાળને મૂળમાંથી કાળા કરવા 4 રીતે યુઝ કરી શકો છો ભૃંગરાજ પાવડર

White Hair Solution: નાની ઉંમરમાં જ વાળ સફેદ થવા લાગ્યા હોય તો તેને કાળા કરવા માટે હેર કલરને બદલે આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી ભૃંગરાજનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ભૃંગરાજનો ઉપયોગ કરવાની 4 રીતો આજે તમને જણાવીએ. આ રીતે વાળમાં ભૃંગરાજ પાવડર લગાડવાથી સફેદ વાળ મૂળમાંથી કાળા થશે અને વાળને કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન નહીં થાય.
White Hair Solution:ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ, સ્ટ્રેસના કારણે નાની ઉંમરમાં જ યુવક યુવતીઓના માથામાં સફેદ વાળ થવા લાગે છે. ઘણી વખત દવાની આડઅસર કે પછી આનુવંશિક કારણોને લીધે પણ નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થઈ જાય છે. એક વખત વાળ સફેદ થવાનું શરૂ થાય એટલે ધીરે ધીરે આ સમસ્યા વધતી જ જાય છે. આ સમસ્યાનું નિવારણ ભૃંગરાજ પાવડરથી કરી શકાય છે. આજે તમને સફેદ વાળને કાળા કરવા ભૃંગરાજ પાવડર કઈ રીતે યુઝ કરવો તે જણાવીએ.
નાની ઉંમરમાં માથામાં સફેદ વાળ જોઈને ટેન્શન પણ વધી જાય છે, જેના કારણે સફેદ વાળની સમસ્યા ઘટવાને બદલે વધવા લાગે છે. સફેદ વાળ વધારે પ્રમાણમાં દેખાતા હોય તો લોકો તેને છુપાવવા માટે ડાઇ કે હેર કલરનો ઉપયોગ કરવા લાગે છે. નાની ઉંમરથી જ વાળને કાળા કરવા માટે ડાઇ કે કલરનો ઉપયોગ કરવો વાળ માટે યોગ્ય નથી. કારણ કે કેમિકલ યુક્ત ડાઈ અને હેર કલરથી વાળને નુકસાન પણ થાય છે. એટલા માટે જ સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે ભૃંગરાજ જેવી હર્બલ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ ગણાય છે. ભૃંગરાજને કેસરંજન પણ કહેવામાં આવે છે. ભૃંગરાજમાં એવા તત્વો હોય છે જે વાળનો નેચરલ કલર જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. સફેદ વાળનો ગ્રોથ અટકાવે છે અને વાળની સુંદરતા વધારે છે.. ભૃંગરાજનો ઉપયોગ વાળમાં 4 રીતે કરી શકાય છે અને આ 4 અહીં તમને દર્શાવેલી છે.
ભૃંગરાજ તેલ
માથામાં સફેદ વાળ થવાની શરૂઆત થઈ હોય તો ભૃંગરાજ તેલથી ઉત્તમ કાંઈ નથી. ઘરે ભૃંગરાજ તેલ આ રીતે બનાવી અને તેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દો. ભૃંગરાજ તેલનો ઉપયોગ કરવાથી સફેદ વાળનો ગ્રોથ ઓછો થઈ જશે અને વાળમાં વધારે સફેદ વાળ આવતા અટકશે. માથામાં નાખવાનું તેલ બનાવવા માટે એક કપ નાળિયેર તેલમાં, ત્રણ ચમચી ભૃંગરાજ પાવડર અને એક ચમચી મેથી દાણા ઉમેરી તેલને ગરમ કરો. તેલને ધીમા તાપે 10 મિનિટ બરાબર ઉકાળો. 10 મિનિટ પછી તેલનો રંગ બદલી ગયો હશે. ત્યાર પછી તેલ ને ઠંડુ કરી કપડાં વડે ગાડી લો. આ તેલને અઠવાડિયામાં બે વખત વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવો અને માલિશ કરો. આ તેલ લગાડવાથી સફેદ વાળનો ગ્રોથ અટકી શકે છે.
સફેદ વાળ અને ડેન્ડ્રફનો ઈલાજ
માથામાં સફેદ વાળ વધી રહ્યા હોય અને સાથે ડેન્ડ્રફ પણ થઈ ગયો હોય તો આમળા અને ભૃંગરાજ પાવડરને મિક્સ કરીને એક પેસ્ટ બનાવી વાળમાં લગાડો. આ પેસ્ટથી સફેદ વાળ અને ડેન્ડ્રફ બંનેનો ઈલાજ થઈ જશે. હેર પેક બનાવવા માટે અને આમળા પાવડરને સમાન માત્રામાં લઇ તેમાં ખાટી છાશ ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. હવે આ પેસ્ટને વાળમાં લગાવો અને 40 થી 45 મિનિટ સુધી રહેવા દો. ત્યાર પછી શેમ્પુ કરી લો. આ હેર પેકથી સફેદ વાળ કાળા પણ થશે અને ડેન્ડ્રફથી પણ છુટકારો મળશે.
ભૃંગરાજ પાવડરનો હેર કલર
જો માથામાં સફેદ વાળનું પ્રમાણ વધારે હોય તો ભૃંગરાજનો હેર પેક બનાવીને લગાવો. તેના માટે એક લોઢાની કઢાઈમાં પાણી ગરમ કરો અને પાણી ઉકળી જાય ત્યારે તેમાં ભૃંગરાજ પાવડર, શિકાકાઈ અને કલોંજીનો પાવડર સમાન માત્રામાં મિક્સ કરો. બધી જ વસ્તુની પેસ્ટ બની જાય એટલે ગેસ ઓફ કરી પેસ્ટને આખી રાત કઢાઈમાં ઢાંકી રાખો. બીજા દિવસે પેસ્ટને વાળમાં અપ્લાય કરો. આ હેર પેક થી સફેદ વાળ તુરંત કાળા દેખાવા લાગશે. આ હેર કલર લાંબા સમય સુધી ટકશે.
તલનું તેલ અને ભૃંગરાજ પાવડર
જો તમારા વાળમાં ફક્ત મૂળમાં જ સફેદી દેખાતી હોય તો તેને કવર કરવા માટે તલનું તેલ ગરમ કરો અને તેમાં વાળની લંબાઈ અનુસાર પાવડર મિક્સ કરો. તેલમાં પાવડર બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી તેને ઠંડુ થવા દો. હવે આ તેલ વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવો.. આ પેસ્ટને વાળમાં 40 મિનિટ સુધી રહેવા દો અને પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂથી હેર વોશ કરો. અઠવાડિયામાં 3 વખત તલનું તેલ અને ભૃંગરાજ પાવડર આ રીતે વાળમાં લગાડો આમ કરવાથી વાળના સફેદ દેખાતા મૂળ કાળા થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)