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  • /Castor Oil Remedy: વાળ સફેદ થવાની શરુઆત જ થઈ હોય તો વાળને કાળા કરવા લગાડો આ 3 માંથી 1 વસ્તુ, હેર કલર કરવાની જરૂર નહીં પડે

Castor Oil Remedy: વાળ સફેદ થવાની શરુઆત જ થઈ હોય તો વાળને કાળા કરવા લગાડો આ 3 માંથી 1 વસ્તુ, હેર કલર કરવાની જરૂર નહીં પડે

White Hair Castor Oil Remedy: સફેદ વાળને હેર કલર વિના કાળા કરવા હોય તો આજે તમને કેસ્ટર ઓઈલના 3 ઉપાયો વિશે જણાવીએ. આ ઉપાય કરવાથી સફેદ વાળનો ગ્રોથ ઓછો થશે અને વાળ મૂળમાંથી કાળા થશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 08, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:05 AM IST
Castor Oil Remedy: વાળ સફેદ થવાની શરુઆત જ થઈ હોય તો વાળને કાળા કરવા લગાડો આ 3 માંથી 1 વસ્તુ, હેર કલર કરવાની જરૂર નહીં પડે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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White Hair: વાળ સફેદ થવાની શરુઆત જ થઈ હોય તો વાળને કાળા કરવા લગાડો આ 3 માંથી 1 વસ્તુ
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