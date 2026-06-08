/Castor Oil Remedy: વાળ સફેદ થવાની શરુઆત જ થઈ હોય તો વાળને કાળા કરવા લગાડો આ 3 માંથી 1 વસ્તુ, હેર કલર કરવાની જરૂર નહીં પડે

White Hair Castor Oil Remedy: માથામાં આવતા સફેદ વાળને વધતી ઉંમર સાથે જોડી દેવામાં આવે છે. એટલા માટે જે લોકોના વાળ નાની ઉંમરમાં સફેદ થવા લાગ્યા હોય તેઓ હંમેશા પ્રયત્ન કરે કે તેમના માથામાં સફેદ વાળ છે તે કોઈને ખબર ન પડે. આ પ્રયત્ન કરવામાં લોકો સફેદ વાળ છુપાવવા માટે હેર ડાઈ અને અન્ય બ્યુટી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવા લાગે છે. પરંતુ સફેદ વાળને નેચરલી કાળા કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારના કેમિકલનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. જો તમારા માથામાં સફેદ વાળ થવાની શરૂઆત જ થઈ છે તો સફેદ વાળનો ગ્રોથ ઓછો કરવા અને વાળને નેચરલી કાળા કરવા માટે કેસ્ટર રોલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
કેસ્ટર ઓઈલનો ઉપયોગ કરતા પહેલા 2 વાતો ખાસ યાદ રાખો. પહેલી વાત કે કેસ્ટર ઓઈલને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા ગરમ કરી લેવું અને પછી તેલ ઠંડુ થાય ત્યારે ઉપયોગમાં લેવું. માથામાં ક્યારેય ઠંડુ કેસ્ટર ઓઇલ લગાડવું નહીં. અને બીજી વાત કે કેસ્ટર ઓઈલ ડાયરેક્ટ માથામાં લગાડતા પહેલા ત્વચા પર પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો. જો ત્વચા પર તેલ લગાડ્યા પછી કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થતી હોય તો તેનો ઉપયોગ વાળમાં કરવો નહીં. હવે જાણો કેસ્ટરમાં શું ઉમેરી લગાડવાથી સફેદ વાળ કાળા થઈ શકે.
આજે તમને એવી 3 વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેને કેસ્ટર ઓઇલમાં ઉમેરીને માથામાં લગાડવાનું શરૂ કરશો એટલે માથાની સફેદી ગાયબ થઈ જશે. ધીરે ધીરે વાળ કાળા દેખાવા લાગશે.
કલોંજી
સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે કેસ્ટર ઓઇલમાં કલોંજીના બી ઉમેરી તેલને બરાબર ગરમ કરો. તેલ કાળુ થઈ જાય પછી તેને ગાળી લો અને વાળમાં લગાડવા માટે ઉપયોગમાં લો. જો તમારે આ પ્રક્રિયા ન કરવી હોય તો તૈયાર કલોંજીનું ઓઇલ મળે છે તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. માથામાં કલોંજી અને કેસ્ટર ઓઈલ લગાડ્યા પછી એક થી બે કલાક તેને વાળમાં રહેવા દો અને પછી શેમ્પુ કરો.. કેસ્ટર ઓઇલ અને કલોંજીનું મિશ્રણ સફેદ વાળનો ગ્રોથ ઓછો કરશે અને વાળ ખરતા પણ અટકશે.
આમળા પાવડર
સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે કેસ્ટર ઓઇલમાં આમળા પાવડર મિક્સ કરી સ્મુધ પેસ્ટ બનાવો.. પેસ્ટ વધારે ઘટ્ટ લાગે તો થોડું પાણી પણ ઉમેરી શકો છો. આ પેસ્ટને વાળમાં લગાડી 30 મિનિટ સુધી રહેવા દો અને પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂથી હેર વોશ કરો. આમળાના પાવડરનું મિશ્રણ સફેદ વાળને કાળા કરવામાં મદદ કરશે
મેથી દાણા
કેસ્ટર ઓઇલમાં મેથી દાણાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.. એક ચમચી મેથીને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો અને બીજા દિવસે પલાળેલી મેથીની પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટમાં બે ચમચી કેસ્ટર ઓઈલ મિક્સ કરો અને પછી આ મિશ્રણને વાળમાં લગાડો. આ મિશ્રણને વાળમાં 40 મિનિટ સુધી રહેવા દો અને પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂથી હેર વોશ કરી લો.
આ 3 માંથી કોઈ વસ્તુ સાથે કેસ્ટર ઓઈલને વાળમાં લગાડવાથી વાળના સફેદ દેખાતા મૂળ કાળા થઈ જશે અને ધીરે ધીરે સફેદ વાળનો ગ્રોથ પણ ઓછો થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)