/મેથી અને લીમડાના પાનનો પાવડર આ વસ્તુમાં મિક્સ કરી વાળમાં લગાડો, સફેદ વાળ મૂળમાંથી કાળા થવા લાગશે

White Hair Home Remedies: જો તમારા વાળ સફેદ થવાની શરૂઆત થઈ હોય અને સફેદ વાળ જોઈને તમને ટેન્શન થઈ રહ્યું હોય તો સફેદ વાળને કાળા કરવા માટેનો સરળ અને અસરકારક ઉપાય આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાયની મદદથી તમે સફેદ વાળને મૂડમાંથી કાળા કરી શકો છો. આ ઉપાય કરવા માટે ઘરમાં રહેલી 3 વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ વસ્તુઓ એવી છે જે વાળ પર આડઅસર પણ નહીં કરે.
સફેદ વાળને કાળા કરવાના ઘરેલુ ઉપાયના ફાયદા
સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે જો તમે ઘરેલુ ઉપાય અપનાવો છો તો તેનાથી વધારે ફાયદો થાય છે. એક તો નેચરલ વસ્તુઓની મદદથી સફેદ વાળ કાળા થાય છે જેના કારણે વાળ પર કેમિકલ લગાડવું પડતું નથી. બીજું જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ અહીં કરવામાં આવ્યો છે તે વાળને જરૂરી પોષણ પૂરું પાડે છે. આ વસ્તુઓ સફેદ વાળને કાળા કરવાની સાથે વાળને ચમકદાર અને શાઈની પણ બનાવશે.
સફેદ વાળને કાળા કરવા માટેનું તેલ બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા એક તવામાં મેથી દાણા, સફેદ તલ ધીમા તાપે શેકો. તલ અને મેથીનો રંગ બદલી જાય એટલે તેમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરો. મીઠા લીમડાના પાનને ધોઈ અને કોરા કરી લેવા અને પછી તેને ધીમા તાપે શેકવા. જ્યારે બધી જ વસ્તુ બરાબર શેકાઈ જાય તો ગેસ બંધ કરો અને સામગ્રીને ઠંડી થવા દો.
સામગ્રી ઠંડી થઈ જાય પછી તેનો બારીક પાવડર કરી લો. આ પાવડરને નાળિયેર તેલમાં મિક્સ કરો. એક દિવસ નાળિયેર તેલને ઢાંકીને રાખો અને બીજા દિવસે કપડાં વડે ગાળી નાળિયેર તેલ કાચની બોટલમાં ભરી લો. હવે આ તેલ સપ્તાહમાં બે થી ત્રણ વખત વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવો અને હળવા હાથે મસાજ કરો. આ તેલ તમે આખી રાત વાળમાં રાખી શકો છો. જો આખી રાત વાળમાં તેલ ન રાખવું હોય તો તેલ લગાવી બે કલાક પછી હેર વોશ કરી લો.
સફેદ વાળને કાળા કરવા માટેનું જે તેલ છે તેમાં રહેલી મેથી વાળને પોષણ આપે છે અને વાળના મૂળને મજબૂત કરે છે. જ્યારે સફેદ તેલ વાળને સ્વસ્થ રાખે છે. મીઠા લીમડાના પાન વાળને ખરતાં રોકે છે અને વાળને કાળા કરવામાં મદદ કરે છે. નાળિયેર તેલ વાળની ડ્રાયનેસ દુર કરે છે અને વાળની લંબાઈ વધારવામાં મદદ કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)