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મેથી અને લીમડાના પાનનો પાવડર આ વસ્તુમાં મિક્સ કરી વાળમાં લગાડો, સફેદ વાળ મૂળમાંથી કાળા થવા લાગશે

White Hair Home Remedies: જો તમારા વાળ સફેદ થવાની શરુઆત જ થઈ છે અને તમારે હેર કલર વિના વાળને નેચરલી કાળા કરવા છે તો તેના માટેનો સરળ અને અસરકારક ઘરેલુ ઉપાય આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાયથી સફેદ વાળ મૂળમાંથી કલર વિના કાળા થઈ જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 28, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:22 PM IST
મેથી અને લીમડાના પાનનો પાવડર આ વસ્તુમાં મિક્સ કરી વાળમાં લગાડો, સફેદ વાળ મૂળમાંથી કાળા થવા લાગશે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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