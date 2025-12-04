Prev
માથાના એક-એક સફેદ વાળ થઈ જશે કાળા, અપનાવો આ ઘરેલું નુસ્ખો

White Hair Home Remedies: જો તમે પણ સફેદ વાળથી પરેશાન છો કે પછી સફેદ વાળ બસ નીકળવાના શરૂ થયા છે તો અહીં જાણો આયુર્વેદિક ઉપાય, જેનાથી તમારા સફેદ વાળ કાળા થઈ જશે.
 

Dec 04, 2025

માથાના એક-એક સફેદ વાળ થઈ જશે કાળા, અપનાવો આ ઘરેલું નુસ્ખો

White Hair: આજકાલ ઘણા લોકો સફેદ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. સફેદ વાળને છુપાવવા માટે લોકો ડાઈથી લઈને મોંઘી મહેંદીનો ઉપયોગ કરે છે. શું તમે જાણો છો કે સફેદ વાળ થવા પાછળ ઘણા કારણ હોઈ શકે છે જેમ કે વધુ તણાવ, પોષણની કમી વગેરે. તમે હોમમેડ ઓયલની મદદથી સફેદ વાળને રોકી શકો છો. આવો જાણીએ આ તેલ બનાવવાની રીત.

આ તેલને તમે રાત્રે સૂતા પહેલા લગાવી લો. બાળને માલિશ કર્યા બાદ વાળને કોઈ વસ્તુથી કવર કરી લો. બીજા દિવસે સવારે હેર વોશ કરો. સપ્તાહમાં બેથી ત્રણ વખત આ તેલનો ઉપયોગ કરો.

હવે તેલમાં ભૃંગરાજ પાઉડર, આમળા પાઉડર અને કલોનજી પાઉડર નાખો. તેને સારી રીતે પકાવો. તેલ ઠંડુ થઈ જાય તો તેને ગાળીને રાખી દો.

તેલ બનાવવા માટે એક લોખંડની કડાઈનો ઉપયોગ કરો. તેમાં ચાની ભૂકી નાખો. કઢાઈને મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખો. ત્યારબાદ સરસવનું તેલ નાખી સારી રીતે મિક્સ કરો.

આ તેલને બનાવવા માટે સૌથી પહેલા 2 ચમચી ચા, 1 કપ સરસવનું તેલ, 2 ચમચી ભૃંગરાજ પાઉડર, 2 ચમચી આમળા પાઉડર અને 2 ચમચી કલોનજી પાઉડર લો.

સફેદ વાળ થવા પાછળ ઘણા કારણ હોઈ શકે છે. વધતી ઉંમરની સાથે વાળનું સફેદ થવું સામાન્ય છે, પરંતુ નાની ઉંમરમાં પોષણની કમી, તણાવને કારણે વાળ સફેદ થઈ શકે છે.

