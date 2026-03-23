Law for Women: સાસુના મૃત્યુ પછી તેના સોનાના દાગીના પર વહુનો હક ગણાય કે દીકરીનો ? મોટાભાગના લોકો નહીં જાણતા હોય

Law for Women: ઘરમાં સાસુના જે સોનાના ઘરેણા હોય તેના પર કોનો હક તે વાતને લઈ ઘણીવાર પરિવારમાં વિવાદ થઈ જતા હોય છે. સ્ત્રી ધન એટલે કે સાસુના સોનાના ઘરેણા પર તેના મૃત્યુ પછી કાયદાકીય રીતે કોનો હક ગણાય ચાલો આજે જાણીએ.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:42 PM IST
  • સાસુના મૃત્યુ પછી તેના સોના પર કોનો અધિકાર ગણાય
  • સાસુની સંપત્તિમાં વહુ વારસદાર ગણાય કે નહીં જાણો.
  • સાસુના ઘરેણા વહુને કયા સંજોગોમાં મળવા પાત્ર ગણાય ?
     

Law for Women: સાસુનું સ્ત્રી ધન એટલે કે જીવનભરની બચતમાંથી તેણે જે ઘરેણા કરાવ્યા હોય તે ઘરેણા પર તેના મૃત્યુ પછી વહુનો અધિકાર ગણાય કે પછી દીકરીનો હદ ગણાય તે અંગે અનેક લોકોના મનમાં પ્રશ્નો હોય છે. ઘરના વ્યક્તિના મૃત્યુ પછી તેની ઘરેણા, બચત, તેના નામની સંપત્તિના વિભાજન સમયે વિવાદ પણ થઈ જતા હોય છે. ખાસ કરીને સોનાના ઘરેણાને લઈ દીકરી અને વહુ વચ્ચે મહાભારત થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ થાય કે આ અંગે કાયદો શું કહે છે. 

આજે જાણીએ કે ઘરની મુખ્ય મહિલાના મૃત્યુ પછી તેના સોનાના ઘરેણા પર કાયદાકીય રીતે દીકરીનો હક હોય કે પછી દીકરાની વહુને સોનાનો વારસો મળે. 

સોનાના ઘરેણાના વારસા સંબંધિત કાયદો

સૌથી પહેલી વાત આવે છે વીલની. મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિએ જો પોતાની સંપત્તિ, બચત કે સોનાના ઘરેણાં અંગે વીલ બનાવી હોય તો મરનાર વ્યક્તિએ જે પણ વ્યક્તિનું નામ વીલમાં લખ્યું હોય તેને ઘરેણા મળે. આ વ્યક્તિ દીકરી હોય શકે, વહુ હોય શકે, દીકરાના સંતાન હોય શકે, દીકરીના સંતાન હોય શકે કે કોઈ અન્ય સંબંધી પણ હોય શકે. જો વીલ બનેલી હોય તો દીકરી, વહુ કે દીકરો જેના નામની સંપત્તિ હોય તેને આપતા રોકી ન શકે. 

વીલ ન હોય તેવા કિસ્સામાં શું થાય ?

વાત આવે કે જો કોઈએ વીલ ન બનાવી હોય તો તેવી સ્થિતિમાં સોનું કોને મળે ? ભારતમાં મોટાભાગે મહિલાઓ વીલ બનાવતી જ નથી. તેથી આ પ્રશ્ન ઊભા થતા જ હોય છે. જ્યારે મહિલાઓ વીલ ન બનાવી હોય તો તેના મૃત્યુ પછી તેના સોનાના ઘરેણા સહિતની વસ્તુઓના વારસદાર તેના સંતાન બને છે. એટલે કે પતિ, દીકરો, દીકરી અને તેમના સંતાનો હકદાર ગણાય છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે સાસુના ઘરેણા માટે વહુ વારસદાર ગણાતી નથી. વહુને સાસુના ઘરેણા ત્યારે જ મળે ત્યારે સાસુ વીલ કરી તેમાં પોતાની વહુનું નામ વારસદાર તરીકે લખે. 

પરિણિત દીકરી પણ હકદાર ગણાય

માતાના મૃત્યુ પછી તેના ઘરેણા સહિતની વસ્તુ માટે દીકરી હકદાર ગણાય છે. દીકરી પરિણીત હોય અને તેના સાસરે રહેતી હોય તો પણ તેને વારસો મળે છે. સંપત્તિ અને સોનું દીકરા તેમજ દીકરીમાં સમાન રીતે વિભાજિત થાય છે.  

ટુંકમાં કાયદો એવો છે કે જો સાસુ મરતાં પહેલા વીક બનાવે અને તેમાં વહુનું નામ લખાવે તો તેના સોનાના ઘરેણા અને અન્ય વસ્તુ વહુને મળે જો વીલ ન કરેલી હોય તો કાયદાકીય રીતે માતાની સંપત્તિ, ઘરેણા સહિતની વસ્તુ દીકરા અને દીકરીમાં સમાન રીતે વિભાજીત થાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

