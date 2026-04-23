Sugarcane Juice : આ લોકોએ ભૂલમાં પણ ન પીવો જોઈએ શેરડીનો રસ, ફાયદાની જગ્યાએ થશે નુકસાન
ઉનાળામાં મોટા ભાગના લોકો શેરડીનો રસ પીતા હોય છે. લોકોને શેરડીનો રસ પસંદ હોય છે અને ગરમીમાં રાહત મળે છે. પરંતુ એક્સપર્ટ પ્રમાણે કેટલાક લોકોએ શેરડીના રસથી દૂર રહેવું જોઈએ. આવો જાણીએ ક્યા લોકોએ શેરડીનો રસ ન પીવો જોઈએ.
- ડાયાબિસીટની સમસ્યા હોય તો ન પીવો જોઈએ શેરડીનો રસ
- પાચન, ગેસ કે અપચાની સમસ્યા હોય તો પણ રહો દૂર
- વધારે વજન હોય તેને ભારે પડી શકે છે શેરડીનો રસ
ગરમીની સિઝનમાં શેરડીનો રસ રાહત આપે છે. ઘણા લોકોને શેરડીનો રસ ખુબ પસંદ હોય છે. પરંતુ શું દરેક વ્યક્તિએ શેરડીનો રસ પીવો જોઈએ. શું તેનાથી કોઈ નુકસાન થઈ શકે છે. ક્યા લોકોએ શેરડીનો રસ ન પીવો જોઈએ અને તેનાથી શું નુકસાન થઈ શકે છે. આ વિશે ચાલો એક્સપર્ટ પાસેથી જાણીએ. ડોક્ટર પ્રમાણે શેરડીનો રસ તાજગી આવે છે અને તેમાં રહેલું ફાઇબર પણ સારૂ હોય છે. પરંતુ કેટલાક લોકોએ શેરડીના રસથી દૂર રહેવું જરૂરી છે.
ડો. અજીત જણાવે છે કે તે લોકોને ડાયાબિટીસ છે અને તેનું સુગર લેવલ હાઈ રહે છે તેણે શેરડીનો રસ ન પીવો જોઈએ. આવું એટલા માટે કારણ કે આ જ્યુસમાં ખુબ માત્રામાં નેચરલ સુગર હોય છે. જે અચાનક શરીરમાં સુગર લેવલ વધારી શકે છે. જો ડાયાબિટીસના દર્દી ગન્નાનું જ્યુસ પીવે છે તો તેનું સુગર લેવલ વધવાનું જોખમ હોય છે.
મોટાપાનો શિકાર લોકો
જે લોકોનું વજન વધારે છે તેણે પણ શેરડીના જ્યુસથી દૂર રહેવું જોઈએ. આવું એટલા માટે કારણ કે શેરડીના રસમાં કેલેરી વધુ હોય છે. તે તત્કાલ શરીરમાં જઈ સુગર લેવલ પણ વધારે છે. આ બંને વસ્તુ મોટાપાના શિકાર વ્યક્તિ માટે સારી નથી. તેવામાં ડોક્ટર મેદસ્વિ લોકોને શેરડીનો રસ ન પીવાની સલાહ આપ છે. પરંતુ એવું નથી કે આ લોકો જ્યુસ ન પીવે. જો સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં છે અને મોટાપાની કોઈ દવા ખાઈ રહ્યાં નથી. તો સપ્તાહમાં એક દિવસ 1 ગ્લાસ શેરડીનો રસ પી શકો છો.
પાચન સંબંધિત સમસ્યા
જે લોકોને હંમેશા પેટમાં અપચો, પેટમાં દુખાવો કે વધુ ગેસની સમસ્યા રહે છે તેણે પણ શેરડીના રસથી દૂર રહેવું જોઈએ. કારણ કે શેરડીનો રસ પેટ સંબંધિત સમસ્યાને વધારી શકે છે.
તે વાતનું પણ ધ્યાન રાખો કે જે લોકો શેરડીનો રસ પીવે છે તે વધુ માત્રામાં સેવન ન કરે અને ખાલી પેટ જ્યુસ પીવાથી બચે.
