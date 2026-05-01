જીન્સના ખિસ્સા પર નાના બટન કેમ લગાવવામાં આવે છે? સો ટકા આનો જવાબ કોઈને ખબર નહીં હોય!

Why Jeans Have Pockets: તમે દરરોજ જીન્સ તો પહેરતા જ હશો, પરંતુ શું ક્યારેય તમારું ધ્યાન તેના ખિસ્સા પર લાગેલા નાના બટનો પર ગયું છે? જીન્સના ખિસ્સા પરના આ નાના બટન માત્ર સ્ટાઇલ માટે નથી, પરંતુ એક સ્માર્ટ ઇનોવેશન છે જેણે કપડાંની દુનિયા બદલી નાખી. કેવી રીતે? ચાલો આ લેખમાં વિગતવાર જાણીએ.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 01, 2026, 02:14 PM IST

Why Jeans Have Pockets: ફેશનની દુનિયા સતત બદલાતી રહે છે, નવા-નવા કપડાંનો ટ્રેન્ડ આવે છે અને જૂની પેટર્ન બદલાઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વસ્તુઓ ક્યારેય બદલાતી નથી, જેમ કે જીન્સની પેટર્ન. તમે જીન્સ પહેરતી વખતે જોયું હશે કે ખિસ્સાના ખૂણા પર નાના ધાતુના બટન લાગેલા હોય છે. આ માત્ર ડિઝાઇન નથી, તેની પાછળ એક ખાસ કારણ અને રસપ્રદ ઇતિહાસ છુપાયેલો છે.

શું હોય છે આ નાના બટન?

જીન્સ પર લાગેલા આ નાના બટનોને 'રિવેટ્સ' (Rivets) કહેવામાં આવે છે. આ ધાતુના બનેલા હોય છે અને ખિસ્સાના એવા કિનારા પર લગાવવામાં આવે છે જ્યાંથી કાપડ ફાટવાની કે ખેંચાવાની શક્યતા સૌથી વધુ હોય છે.

કેમ લગાવવામાં આવે છે આ રિવેટ્સ?

જૂના જમાનામાં જીન્સ ખાસ કરીને મજૂરો, ખાણિયાઓ અને ખેડૂતો માટે બનાવવામાં આવતી હતી. તેમના કામ દરમિયાન કપડાં પર વધુ દબાણ આવતું હતું, જેના કારણે ખિસ્સાના સાંધા જલ્દી ફાટી જતા હતા. આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે આ નાના બટનો એટલે કે રિવેટ્સનો ઉપયોગ શરૂ થયો.

દરજી જેકબ ડેવિસનો અનોખો વિચાર

આ વાત વર્ષ 1873ની છે. ત્યારે જેકબ ડેવિસ નામના એક દરજીને આ વિચાર આવ્યો હતો. તેમણે ખિસ્સાના ખૂણા પર ધાતુના રિવેટ્સ લગાવીને જીન્સને મજબૂત બનાવ્યું. પાછળથી આ ડિઝાઇનનું પેટન્ટ કરાવવામાં આવ્યું અને અહીંથી જ આધુનિક જીન્સની શરૂઆત થઈ.

શું આજે પણ આ બટન જરૂરી છે?

આજે આ બટન જીન્સના ખિસ્સાને સુંદર લૂક આપવાનું કામ કરે છે. હવે તે જીન્સના ફેશન ટ્રેન્ડનો એક મહત્વનો ભાગ બની ગયો છે. તે ખિસ્સાને મજબૂતી તો આપે જ છે, સાથે સાથે ઘણી બ્રાન્ડ્સ માટે તે પોતાની ઓળખ પણ બની ગયા છે.

છેવટે, આ નાનું ખિસ્સું કેમ હોય છે?

અવારનવાર જીન્સમાં મોટા ખિસ્સાની અંદર એક નાનું ખિસ્સું પણ આપવામાં આવે છે. આજે લોકો તેનો ઉપયોગ પેનડ્રાઈવ કે સિક્કા રાખવા માટે કરે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તે જૂના જમાનામાં 'પોકેટ વોચ' (ખિસ્સા ઘડિયાળ) રાખવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

