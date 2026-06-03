/જીન્સમાં કેમ હોય છે નાનું ખિસ્સું? શું હોય છે તેનો ઉપયોગ, 99% લોકો નથી જાણતા જવાબ

Why Do Jeans Have Small Pockets: સમયની સાથે ફેશન બદલાતી રહે છે પરંતુ ફેશન સ્ટેટમેન્ટમાં એક વસ્તુ બદલતી નથી. તે છે જીન્સ. પરંતુ સમયની સાથે જીન્સની ડિઝાઇન, લુક, ફેબરિકમાં ફેરફાર જોવા મળતા રહે છે. કોઈપણ સિઝનમાં જીન્સ મોટા ભાગના લોકોને પસંદ હોય છે. મિત્રોની સાથે ફરવા જવું હોય કે કોલેજ જવાનું હોય, સૌથી પહેલા જે આઉટફિટનું નામ આવે છે, તે જીન્સ છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય જીન્સના ખિસ્સા પર ધ્યાન આપ્યું છે?
જો તમે જીન્સના ખિસ્સા પર ધ્યાન આપ્યું હશે તો તેમાં એક નાનું ખિસ્સું હોય છે. શું તમને ખ્યાલ છે કે જીન્સમાં શું કામ આ નાનું ખિસ્સું આપવામાં આવે છે? જીન્સમાં નાના ખિસ્સાને માત્ર ડિઝાઇન માટે બનાવવામાં આવ્યું નહોતું. જીન્સમાં નાના ખિસ્સાને મહત્વપૂર્ણ કામ માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. આવો જાણીએ જીન્સમાં કેમ નાનું ખિસ્સું આપવામાં આવે છે.
જીન્સના નાના ખિસ્સાને હકીકતમાં વોચ પોકેટ કહેવામાં આવે છે. જીન્સનો આવિષ્કાર ખાણમાં કામ કરતાં મજૂરો માટે કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે વોકેટ વોચનો જમાનો હતો. ખાણમાં કામ કરતા મજૂર જો પોકેટ વોચને સામેના ખિસ્સામાં રાખે તો તેને તૂટવાનો ડર રહેતો હતો. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે જીન્સમાં નાનું ખિસ્સું બનાવવામાં આવ્યું. લેવી સ્ટ્રોસ પર એક બ્લોગ અનુસાર મૂળ રૂપથી બ્લુ જીન્સની એક જોડી પર પહેલા માત્ર 4 પોકેટ હતા, જેમાં એક પોકેટ પાછળ, બે સામે અને 1 વોચ પોકેટ.
મહત્વનું છે કે વોચ પોકેટ સમયની સાથે ઘણા નામોથી જાણીતું બન્યું. જેમ કે ફ્રંટિયર પોકેટ, કોન્ડોમ પોકેટ, કોઇન પોકેટ, મેચ પોકેટ અને ટિકિટ પોકેટ.
જીન્સમાં નાના પોકેટને શું કહેવામાં આવે છે?
આ નાના પોકેટને વોટ પોકેટ કહેવામાં આવે છે.
ક્યારે થઈ શરૂઆત?
જીન્સમાં નાના ખિસ્સાની શરૂઆત વર્ષ 1873મા થઈ હતી.
આ નાનું પોકેટ કેમ બનાવવામાં આવ્યું?
પહેલાના સમયમાં લોકો ઘડિયાળ હાથમાં પહેરતા નહોતા. મોટા ભાગના લોકોની પાસે પોકેટ વોચ હતી. તેને તૂટવા કે ખરાબ થવાથી બચાવવા માટે જીન્સમાં આ નાનું ખિસ્સું બનાવવામાં આવ્યું.
જીન્સમાં નાનું ખિસ્સું પહેલા કોણે બનાવ્યું?
જીન્સ બનાવનારી કંપની લેવીઝ અને દરજી જૈકબ ડેવિસે જીન્સમાં નાનું ખિસ્સું બનાવ્યું હતું.