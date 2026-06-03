/પુરૂષોથી કેમ વધારે જીવે છે મહિલાઓ, જિંદગી લાંબી હોવાની શું છે કારણ ?

Longevity Differences: વિશ્વના લગભગ દરેક દેશમાં એક સામાન્ય થ્રેડ એ છે કે સ્ત્રીઓ સરેરાશ પુરુષો કરતાં વધુ જીવે છે. આંકડા દર્શાવે છે કે 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરની વસ્તીમાં સ્ત્રીઓ પુરુષો કરતાં વધુ છે, અને આ અંતર વય વધવાની સાથે વધતું જાય છે.
હાર્વર્ડ હેલ્થ રિપોર્ટ અનુસાર, વૈશ્વિક સ્તરે, સ્ત્રીઓનું સરેરાશ આયુષ્ય પુરુષો કરતાં આશરે 7 વર્ષ લાંબુ હોવાનો અંદાજ છે. આવું શા માટે છે? આ માટે ફક્ત એક જ નહીં, પરંતુ અનેક જૈવિક અને જીવનશૈલી સંબંધિત પરિબળો જવાબદાર છે.
આ પાછળનું કારણ શું છે?
હાર્વર્ડ હેલ્થ નિષ્ણાતોના મતે, પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચેનો આ તફાવત બાળપણમાં શરૂ થાય છે. સંશોધન દર્શાવે છે કે નિર્ણય લેવા અને ક્રિયાઓના પરિણામોને સમજવા માટે જવાબદાર મગજનો ભાગ છોકરીઓ કરતાં છોકરાઓમાં થોડો મોડો વિકસે છે.
આ જ કારણ છે કે છોકરાઓ નાની ઉંમરે જોખમ લેવાની વર્તણૂકમાં જોડાવાની શક્યતા વધુ હોય છે, જે અકસ્માતો અને હિંસક ઘટનાઓમાં મૃત્યુનું જોખમ વધારે છે.
રોજગાર પણ એક મુખ્ય પરિબળ
પુરુષોના ટૂંકા આયુષ્યનું એક મુખ્ય કારણ તેમનો વ્યવસાય છે. પુરુષો લશ્કરી, અગ્નિશામક સેવા, બાંધકામ અને અન્ય જોખમી ક્ષેત્રોમાં કામ કરવાની શક્યતા સ્ત્રીઓ કરતાં ઘણી વધારે હોય છે. આ નોકરીઓ અકસ્માતો અને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું જોખમ વધારે છે, જે આયુષ્યને અસર કરે છે.
હૃદય રોગ પણ કરે છે અસર
આ અંતરને વધારવામાં હૃદય રોગ પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે પુરુષોમાં સ્ત્રીઓ કરતાં હૃદય રોગથી મૃત્યુનું જોખમ લગભગ 50 ટકા વધારે હોય છે. આ હોર્મોનલ તફાવતો, તેમજ હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું હોવું અને તેમના સ્વાસ્થ્યની અવગણના જેવા પરિબળોને કારણે હોઈ શકે છે.
પુરુષો માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ પાછળ
પુરુષો ઘણીવાર માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં પાછળ રહે છે. આંકડા દર્શાવે છે કે પુરુષો સ્ત્રીઓ કરતાં વધુ વખત આત્મહત્યા કરે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે ઘણા પુરુષો હતાશા અથવા માનસિક તણાવનો અનુભવ કરવા છતાં મદદ લેવાનું ટાળે છે. કેટલાક સામાજિક રૂઢિપ્રયોગો પણ સ્ત્રીઓને તેમની સમસ્યાઓ ખુલ્લેઆમ શેર કરવાથી અટકાવે છે, જેના તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે.
આ પણ કારણો છે
સંશોધન એ પણ દર્શાવે છે કે સ્ત્રીઓમાં સામાન્ય રીતે પુરુષો કરતાં વધુ મજબૂત સામાજિક સંબંધો હોય છે. પરિવાર, મિત્રો અને સામાજિક વર્તુળ સાથે જોડાયેલા રહેવું માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બંને માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તેનાથી વિપરીત, સામાજિક રીતે અલગ પડેલા વ્યક્તિઓમાં મૃત્યુદર વધુ હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે, અને આ પુરુષોમાં વધુ સામાન્ય છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.