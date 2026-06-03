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પુરૂષોથી કેમ વધારે જીવે છે મહિલાઓ, જિંદગી લાંબી હોવાની શું છે કારણ ?

Longevity Differences: વિવિધ દેશોમાં એક સુસંગત પેટર્ન એ છે કે સ્ત્રીઓ સરેરાશ પુરુષો કરતાં વધુ જીવે છે. ચાલો શા માટે તે સમજાવીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 03, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:55 AM IST
પુરૂષોથી કેમ વધારે જીવે છે મહિલાઓ, જિંદગી લાંબી હોવાની શું છે કારણ ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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