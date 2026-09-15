/સ્ત્રીઓનું અન્ડરવેર વચ્ચેથી કેમ થઈ જાય છે સફેદ, શું આ ખરેખર નોર્મલ છે? જાણો

White Marks On Underwear Reason: શું તમને અન્ડરવેર પર સફેદ ડાઘ દેખાય પછી તેને પહેરવાનું બંધ કરી દો છો કે ફેંકી દો છો? સ્ત્રીઓના પેન્ટી પર સફેદ ડાઘ એકદમ સામાન્ય છે, અને તેને ફેંકી દેવાનો સારો વિચાર નથી. આનો અર્થ એ નથી કે તમારી પેન્ટી ગંદી છે. તેના બદલે, તે સ્વસ્થ યોનિમાર્ગની સામાન્ય નિશાની છે. યોનિમાર્ગના સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃતિ આજકાલ વધી રહી છે. તેથી, એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારા અન્ડરવેર પર સફેદ ડાઘ કોઈ મોટી સમસ્યાની નિશાની નથી, પરંતુ યોનિમાર્ગના સ્રાવની નિશાની છે. યોનિમાર્ગનો સ્રાવ તમારા શરીર માટે પ્રવાહી અને જૂના કોષોને બહાર કાઢવાનો એક સ્વસ્થ માર્ગ છે.
અન્ડરવેરનો રંગ કેમ બદલાય છે?
ખરેખર, જ્યારે યોનિમાર્ગનો સ્રાવ પેન્ટીના રંગના સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે પેન્ટીનો રંગ બદલાય છે. યોનિમાર્ગનો સ્રાવ એસિડિક પ્રકૃતિનો હોય છે અને રંગીન પેન્ટીને બ્લીચ કરી શકે છે, જેના કારણે રંગ થોડો ઝાંખો પડી જાય છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે સ્વસ્થ યોનિમાર્ગનું કુદરતી pH સ્તર 3.8 અને 5ની વચ્ચે હોય છે, જે એસિડિક હોય છે. કેટલીક સ્વાસ્થ્ય પરિસ્થિતિઓ તમારા યોનિમાર્ગના pH સ્તરને અસર કરી શકે છે. જો કે, આ લેવલ તમારા માસિક સ્રાવ પહેલાં અને મેનોપોઝ પછી બદલાઈ શકે છે.
યોનિમાર્ગ સ્રાવના ડાઘથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવવો?
શું આ ખરેખર સામાન્ય છે?
યોનિમાર્ગ સ્રાવ સામાન્ય છે, અને તેના કારણે તમારા અન્ડરવેરનો રંગ બદલાઈ શકે છે. જો તમારા અન્ડરવેરનો રંગ બદલાય છે, તો તે સ્વસ્થ યોનિમાર્ગની નિશાની છે અને ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. ફક્ત ખાતરી કરો કે સ્રાવમાં કોઈ ફેરફાર નથી. જો સ્રાવમાં અચાનક ફેરફાર થાય છે, જેમ કે વિચિત્ર ગંધ, બળતરા અથવા ખંજવાળ, તો તમારે એક્સપર્ટની સલાહ લેવી જોઈએ.
અસ્વીકરણ: આ લેખ ફક્ત સામાન્ય માહિતીના હેતુ માટે છે. તે કોઈ પણ રીતે તબીબી સલાહનો વિકલ્પ નથી. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત પ્રશ્નો માટે હંમેશા ડૉક્ટરની સલાહ લો.