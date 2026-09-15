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સ્ત્રીઓનું અન્ડરવેર વચ્ચેથી કેમ થઈ જાય છે સફેદ, શું આ ખરેખર નોર્મલ છે? જાણો

White Marks On Underwear Reason: સ્ત્રીઓના અન્ડરવેરના વચ્ચેમાં ઘણીવાર સફેદ નિશાન દેખાય છે. શું તમે જાણો છો કે આવું શા માટે થાય છે અને શું તે ખરેખર સામાન્ય છે? ચાલો આ લેખમાં જાણીએ
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 15, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:40 PM IST
સ્ત્રીઓનું અન્ડરવેર વચ્ચેથી કેમ થઈ જાય છે સફેદ, શું આ ખરેખર નોર્મલ છે? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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